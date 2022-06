ข่าวปลอม! ผลิตภัณฑ์ Nouveau Riche Beta plus ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง เนื้องอก ซีสต์ ไวรัส ลดขนาดก้อนเนื้อ

วันนี้ (21 มิ.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ Nouveau Riche Beta plus ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง เนื้องอก ซีสต์ ไวรัส ลดขนาดก้อนเนื้อ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จกรณีที่มีการโพสต์แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพโดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์ Nouveau Riche Beta plus ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง เนื้องอก ซีสต์ ไวรัส ลดขนาดก้อนเนื้อ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในชื่อ นูโว ริช เบต้า-กลูแคน พลัส(ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) (ตรา นูโว ริช)/Nouveau Riche Beta-Glucan Plus (Dietary Supplement Product) (NOUVEAU RICHE Brand) เลข อย. 73-2-01644-5-0211 ซึ่งในการยื่นขออนุญาต ไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง เนื้องอก ซีสต์ ไวรัส ป้องกันการติดเชื้อ เสริมภูมิคุ้มกันตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคและต้องมีการแสดงคำเตือนดังกล่าวบนฉลากอย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน เพื่อหวังผลในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง เนื้องอก ซีสต์ ไวรัส และลดการติดเชื้อ อาจเสียเงินเปล่า และเสียโอกาสในการรักษา ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่ถูกต้องดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข https://www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D2.aspx หรือโทร. 02-590-7000 ได้ในเวลาราชการบทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง เนื้องอก ซีสต์ ไวรัส ป้องกันการติดเชื้อ เสริมภูมิคุ้มกันตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดหน่วยงานที่ตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข