ข่าวปลอม! อาวียองซ์ กลูตา ออเร้นจ์ ช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส เสริมภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย

จากกรณีที่มีการโพสต์คลิปโดยระบุว่า อาวียองซ์ กลูตา ออเร้นจ์ ทางเลือกเพื่อเพิ่มวิตามินซี เสริมภูมิคุ้มกัน ให้ร่างกาย ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชื่อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แอล-กลูตาไธโอนผสมสารสกัดจากส้มสีแดง, วิตามินและเซอรามายด์จากสารสกัดจากข้าว L-Glutathione with Citrus Sinensis extract Vitamins and Ceramide from Rice extract dietary supplement product (Aviance Gluta-Orange (TM)) อย. 10-3-08945-5-0023 ซึ่งในการยื่นขออนุญาตไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสแต่อย่างใด หากผู้บริโภคหลงเชื่อ ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทานเพื่อหวังผลลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส เสริมภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย อาจเสียเงินเปล่า ควรปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล เช่น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน และหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่แออัด หรือแหล่งชุมชนดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่ https://anamai.moph.go.th/th หรือโทร 0-2590-4000บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ในการยื่นขออนุญาตของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ได้มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสแต่อย่างใด