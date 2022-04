ข่าวจริง! ครม. อนุมัติ ททท. ขยายเวลาดำเนินโครงการ Thailand Festival Experience

วันนี้ (17 เม.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องครม. อนุมัติ ททท. ขยายเวลาดำเนินโครงการ Thailand Festival Experience ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริงครม. ได้อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ Thailand Festival Experience ใน 3 โครงการย่อย โดยให้ขยายระยะเวลาโครงการจากเดิมที่สิ้นสุดเดือนเดือน เม.ย. 2565 เป็นสิ้นสุดเดือน ก.ค. 2565 พร้อมกับเปลี่ยนแปลงพื้นที่การจัดงานในแต่ละกิจกรรมให้ครอบคลุมเมืองหลักทางการท่องเที่ยวประเทศ รวมถึงเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการย่อย 3 โครงการ ประกอบด้วย1.โครงการ Dazzling of The Andaman เปลี่ยนชื่อเป็น Dazzling of the Art2.โครงการ Music Festival & Rhythm in Memory เปลี่ยนชื่อกิจกรรมย่อย Beach music festival เป็น Music Heritage festival3.โครงการ Music Festival & Rhythm in Memory เปลี่ยนชื่อกิจกรรมย่อย Rock on the Boat Music Festival เป็น Rock on the Beach Music Festivalทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทร. 02 618 2323หน่วยงานที่ตรวจสอบ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี