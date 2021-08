ข่าวปลอม! ผลิตภัณฑ์ OK CLEAR ESSENTAIL GEL แค่สูดดม ป้องกันเชื้อไม่ให้ลงปอด

วันนี้ (14 ส.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการโฆษณาทางสื่อโซเชียลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ OK CLEAR ESSENTAIL GEL แค่สูดดม ป้องกันเชื้อไม่ให้ลงปอด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จกรณีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OK CLEAR ESSENTAIL GEL ซึ่งใช้ข้อความโฆษณาแสดงสรรพคุณว่า แค่ดม ชื่นใจ ไม่ลงปอด และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อในโพรงจมูก ก่อนลงลำคอ ปอดนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับอนุญาตในชื่อ โอเค เคลียร์ เอสเซนเชียล เจล OK CLEAR ESSENTAIL GEL ใบรับจดแจ้งเลขที่ 40-1-6400029673 เป็นเครื่องสำอางประเภทตกแต่งผิวหน้าและผิวกาย ใช้ทาผิวหน้าและผิวกาย มิได้ใช้สูดดม และไม่มีผลในการป้องกันเชื้อลงปอดแต่อย่างใด จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถติดตามได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือโทรสายด่วน อย. 1556บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับอนุญาตเป็นเครื่องสำอางประเภทตกแต่งผิวหน้าและผิวกาย ใช้ทาผิวหน้าและผิวกาย มิได้ใช้สูดดม และไม่มีผลในการป้องกันเชื้อลงปอดแต่อย่างใดหน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข