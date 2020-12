ข่าวจริง! กรมขนส่งมอบของขวัญปีใหม่ ตรวจเช็คสภาพรถฟรี 20 รายการ

วันนี้ (19 ธ.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง กรมขนส่งมอบของขวัญปีใหม่ ตรวจเช็คสภาพรถฟรี 20 รายการ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริงกรมการขนส่งทางบกมอบของขวัญปีใหม่ประจำปี 2564 ด้วยการอำนวยความสะดวก สร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย1. โครงการ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่” ระหว่างวันที่ 10 – 31 ธันวาคม 2563 โดยดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนและเจ้าของรถให้ความสำคัญกับการตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง เป็นการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประชาชนสามารถนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการตรวจสภาพความพร้อมเบื้องต้นจำนวน 20 รายการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมกว่า 2,000 แห่ง อาทิ ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (โตโยต้าฮอนด้า อีซูซุ มิตซูบิชิ นิสสัน ฮุนได เชฟโรเลต เอ.พี.ฮอนด้า ซูซูกิ คาวาซากิ ยามาฮ่าเป็นต้น) บริษัทประกันภัย สถานตรวจสภาพรถเอกชน ศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส LPG/NGV หรือสังเกตหน่วยงานที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”2. ขยายเวลาเปิดบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จนถึงเวลา 18.00 น. ทุกวันทำการ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นบริการทางเลือกสำหรับประชาชนที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีของรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ที่มีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการหาที่จอดรถและไม่ต้องลงจากรถ เพียงขับรถเข้าช่องเลื่อนล้อแล้วชำระภาษีได้ทันทีแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (one stop service) ใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 2 นาทีต่อคัน3. อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการดำเนินการต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ของรถทุกประเภทการขนส่งโดยให้สามารถทำได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 จากเดิมสามารถดำเนินการได้ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่เท่านั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมขนส่งทางบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือโทร. 02 2718888 หรือ 1584