"เจสัน​ อาร์เดย์" ถูกพบร่างในบ้าน ตำรวจยังไม่ฟันธงสาเหตุ

สื่อต่างประเทศรายงานว่า "เจสัน อาร์เดย์" (Jason Arday) เสียชีวิตแล้วในวัย 41 ปี หลังจากเพิ่งลาออกจากตำแหน่งศาสตราจารย์ที่ University of Cambridge ท่ามกลางประเด็นข้อกล่าวหาเรื่อง plagiarism และข้อสงสัยเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและผลงานบางส่วนของเขา
Arday ถูกพบเสียชีวิตที่บ้านในย่าน Battersea ทางตอนใต้ของกรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2026 ตำรวจ Metropolitan Police ระบุว่าเป็นการเสียชีวิตที่ “unexpected but not suspicious” หรือเป็นการเสียชีวิตที่ไม่คาดคิด แต่ในเบื้องต้น ไม่พบว่าเป็นเหตุที่น่าสงสัย
ที่ผ่านมาเขาเพิ่ง ลาออกจาก Cambridge เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2026 หลังมหาวิทยาลัยประกาศตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของเขา โดยก่อนหน้านั้น Arday ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่อง plagiarism และบอกว่าการลาออกไม่ได้หมายความว่าเขายอมรับข้อกล่าวหาต่างๆ
"เจสัน อาร์เดย์" เคยถูกยกให้เป็นบุคคลที่มีเรื่องราวชีวิตโดดเด่นมาก เขาได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ที่ Cambridge ในปี 2023 และถูกระบุว่าเป็น Black professor ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
แต่ในช่วงเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 2026 มีการตรวจสอบประวัติของเขาอย่างหนัก โดยเฉพาะข้อกล่าวหาเรื่อง plagiarism ว่ามีการนำวิทยานิพนธ์ระดับ PhD และบทความวิชาการของ Arday มาเปรียบเทียบกับงานก่อนหน้า และมีการระบุว่าพบข้อความที่มีความคล้ายคลึงกันจำนวนมากกว่า 100 จุด
ยังมีประวัติชีวิตและความสำเร็จบางอย่างถูกตั้งคำถาม หลังสื่ออังกฤษเริ่มตรวจสอบเรื่องที่ Arday เคยเล่าเกี่ยวกับชีวิตวัยเด็ก การเรียน กีฬา การทำงานการกุศล รวมถึงประวัติการทำงานกับสถาบันต่าง ๆ และพบว่าบางรายการ ไม่สามารถยืนยันได้ หรือมีข้อมูลขัดแย้งกับสิ่งที่เขาเคยกล่าวไว้
ด้านครอบครัวของ Arday ออกแถลงการณ์ว่าเขาต้องเผชิญกับ “campaign of sustained abuse” เป็นเวลานานกว่า 3 ปี นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งที่ Cambridge และขอให้สื่อยุติการโจมตีครอบครัว
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