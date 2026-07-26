จวกยับ GMMTV สั่งพักงานการ์ด ปมปะทะแฟนคลับจีน แต่ไม่ลงโทษคนฝ่าฝืนกฏ

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลังเกิดเหตุการณ์ปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแฟนคลับชาวจีน บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมรวมพล ในงานมหกรรมนิยายนานาชาติ 2026
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ประเด็นนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยผู้เห็นเหตุการณ์ในโซเชียลได้เผยภาพและข้อมูลระบุว่า ชนวนเหตุเกิดจากแฟนคลับชาวจีนรายดังกล่าวฝ่าฝืนกติกา นำป้ายจองพื้นที่ของคนอื่นออก แล้วนำร่มของตนเองไปวางแทน อีกทั้งเมื่อทีมงานเข้าไปตักเตือนและขอความร่วมมือให้ออกจากพื้นที่ขวางทางเดินศิลปิน กลับถูกเมินเฉย จนนำไปสู่การกระทบกระทั่งยื้อฉุดกระชาก ซึ่งจากคลิปเหตุการณ์ปรากฏภาพว่า ฝั่งแฟนคลับจีนได้ยกเท้าถีบใส่เจ้าหน้าที่ก่อน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์บานปลาย เมื่อเจ้าหน้าที่โต้ตอบกลับด้วยการล็อกตัวเธอลงกับพื้น จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำหน้าที่ว่าเกินกว่าเหตุ
ล่าสุดวันนี้ (26 ก.ค.69) บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ออกแถลงการณ์ชี้แจง ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ในบางช่วงมีการใช้กำลังเกินกว่าที่ควรแก่สถานการณ์จริง พร้อมแสดงความเสียใจ และสั่งระงับการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ ที่เป็นบุคลากรภายนอกรายดังกล่าวทันที
“ประกาศชี้แจงกรณีเหตุการณ์ภายในกิจกรรมรวมพล
งานมหกรรมนิยายนานาชาติ 2026
ตามที่เกิดเหตุการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ บริเวณกิจกรรมรวมพลภายใน“งานมหกรรมนิยายนานาชาติ 2026” บริษัทจีเอ็มเอ็มทีวีจำกัด ได้ตรวจสอบเหตุการณ์เบื้องต้น และเห็นว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในบางช่วงมีการใช้กำลังเกินกว่าที่ควรแก่สถานการณ์
บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบและทุกกรณี และรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเป็นบุคลากรภายนอกที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้มาปฏิบัติงานมิใช่พนักงานประจำของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแลบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน และได้ระงับการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รายดังกล่าว จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้ข้อยุติ
สำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง และบริษัทฯ มิได้ดำเนินการฟ้องร้องบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ไม่มีนโยบายหรือแนวทางในการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติหรือสัญชาติใด ๆ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะระหว่างบุคคลมิได้สะท้อนถึงทัศนคติหรือนโยบายของบริษัทฯ ต่อบุคคลจากสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง
บริษัทฯ จะนำเหตุการณ์ดังกล่าวมาบททวนและปรับปรุงมาตรการในการกำกับดูแลการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคต”
ซึ่งหลังมีแถลงการณ์ออกมา ได้เกิดกระแสโต้กลับจากแฟนคลับชาวไทยอย่างรุนแรง โดยส่วนใหญ่มองว่าแถลงการณ์ดังกล่าวไม่เป็นธรรมกับผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ถูกทำร้ายร่างกายก่อน แต่ค่ายกลับเลือกพักงานการ์ด โดยไม่มีมาตรการลงโทษหรือจัดการกับแฟนคลับที่ฝ่าฝืนกฎ และก่อความวุ่นวายเลยแม้แต่น้อย พร้อมวิจารณ์ว่าค่ายเห็นแก่ผลประโยชน์มากกว่าความถูกต้อง และการปกป้องบุคลากรในงาน