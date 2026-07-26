จีนเดือด! ดราม่าแฟนมีต JuniorMark ลามข้ามประเทศ ขู่บอยคอตท่องเที่ยวไทย สื่อฮ่องกง-ไต้หวันแห่ตีข่าว (ชมคลิป)

ดราม่าร้อนลุกลามจากงานแฟนมีต JuniorMark หลังมหกรรมนิยายนานาชาติ 2026 เมื่อแฟนคลับชาวจีนปะทะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จนแฮชแท็กติดเทรนด์ Weibo พร้อมกระแสเรียกร้องให้เปิดคลิป CCTV ฉบับเต็ม ขณะที่อีกฝั่งยืนยันผู้เสียหายฝ่าฝืนกติกาและขัดขืนการปฏิบัติงาน ด้าน GMMTV ยังไม่ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ
เกิดกระแสดราม่าร้อนฉ่าสะเทือนวงการบันเทิงข้ามชาติ เมื่อเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่จัดงานกับแฟนคลับชาวจีน ในกิจกรรมรวมพลศิลปินคู่จิ้น JuniorMark หลังจบงานมหกรรมนิยายนานาชาติ 2026 ณ สามย่านมิตรทาวน์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา บานปลายกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนแพลตฟอร์ม Weibo โซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ของจีน จนเกิดกระแสเรียกร้องให้คว่ำบาตรศิลปินไทยและการท่องเที่ยวไทย
บนโลกออนไลน์ของจีน ดราม่าดังกล่าวปะทุขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้แฮชแท็กอย่าง #JuniorMark见面会争议 (ดราม่างานแฟนมีต JuniorMark), #中国粉丝被泰国gmm工作人员打 (แฟนคลับชาวจีนถูกเจ้าหน้าที่ GMM ในไทยทำร้าย) และ #StopViolenceAgainstFans ทะยานขึ้นกระแสการค้นหายอดนิยมอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน สื่อใหญ่ในฮ่องกงและไต้หวันเริ่มรายงานข่าวโดยระบุว่า จุดเริ่มต้นเกิดจากข้อพิพาทเรื่องการต่อคิว ก่อนจะบานปลายเป็นการเข้าปะทะร่างกายระหว่างแฟนคลับหญิงชาวจีนกับเจ้าหน้าที่ Security นอกจากนี้ อินฟลูเอนเซอร์ในจีนบางส่วนยังเริ่มขุดโครงสร้างธุรกิจของ GMM โดยพยายามเชื่อมโยงไปถึงกรณีที่ Tencent และ Tencent Music เคยทุ่มเงินลงทุน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน GMM Music เมื่อปี 2024 เพื่อเรียกร้องให้เกิดการตรวจสอบ ทั้งที่ทางฝั่ง GMM Music และ GMMTV เป็นคนละส่วนธุรกิจกัน
แฟนคลับจีนเปิดหลักฐาน โวยถูกกระทำเกินกว่าเหตุ
ฝั่งแฟนคลับชาวจีนผู้เสียหายเปิดเผยข้อมูลว่า ได้เดินทางมารอคิวตั้งแต่เวลา 06:00 น. และใช้วิธีวางร่มจองพื้นที่ตามธรรมเนียมปฏิบัติ โดยมีภาพถ่ายและแชตยืนยัน พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการแซงคิว
ผู้เสียหายระบุเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ปฏิเสธที่จะตรวจสอบหลักฐาน แต่กลับเข้าควบคุมตัวด้วยความรุนแรง มีการฉุดกระชาก ยึดโทรศัพท์มือถือ และใช้มือ กดบริเวณคอ ส่วนกรณีที่มีภาพยกเท้าเตะนั้น เจ้าตัวยืนยันว่าเป็นการยกเท้าเพื่อป้องกันตัวตามสัญชาตญาณ ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่จับทุ่มลงกับพื้น จนทำให้เสื้อผ้า เครื่องประดับเสียหาย และถุงสินค้าออฟฟิเชียลถูกยึดไป นอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอแพร่สะพัด ขณะที่เธอถูกลากตัวลงมาจากชั้นบนลงมาถึงชั้น 1 ท่ามกลางสายตาของผู้เห็นเหตุการณ์ในพื้นที่
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้ชาวเน็ตจีนจำนวนมาก จนเกิดกระแสเรียกร้องให้ต้นสังกัดอย่าง GMMTV ออกแถลงการณ์ขอโทษผู้เสียหายอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ฉบับเต็มในวันเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใส รวมถึงมีเสียงเรียกร้องให้หยุดสนับสนุนศิลปินไทย และยกเลิกการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ยังมีชาวเน็ตจีนอีกฝั่งที่ออกมาเตือนสติว่า ไม่ควรรีบตัดสินเหตุการณ์จากคลิปวิดีโอเพียงบางช่วงสั้นๆ และไม่ควรรวมตัวกันเหมารวมคนทั้งประเทศจากเหตุการณ์ของคนเฉพาะกลุ่ม
ด้านมุมมองจากชาวเน็ตไทยและผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ ได้ออกมาระบุข้อมูลอีกด้านว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการฝ่าฝืนกฎ "1 คนต่อ 1 ที่" และมีการแทรกคิวรวมพลของศิลปินหลายคู่ โดยผู้เสียหายขัดขืนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และมีการใช้เท้าถีบเจ้าหน้าที่หญิงก่อน ทำให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องเข้าล็อกตัวเพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้วุ่นวาย
สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุด ทาง GMMTV ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ แต่มีรายงานกระแสข่าวว่า อาจมีการพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย เนื่องจากคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่แบบตัดเฉพาะบางช่วง ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทและศิลปินอย่างรุนแรง
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