“มิสซูปร้าฯ ไทยแลนด์” แจงยิบ! เหตุปลด “อาย กัญญาลักษณ์” พ้นตำแหน่ง ย้ำเป็นมติองค์กร ไม่ใช่การตัดสินคุณค่าบุคคล

องค์กร Miss & Mister Supranational Thailand 2026 แจงเหตุปลด “อาย กัญญาลักษณ์” พ้นตำแหน่ง Miss Supranational Thailand 2026 หลังพิจารณาร่วมกับพันธมิตร ผู้สนับสนุน และที่ปรึกษากฎหมาย ย้ำเป็นมติขององค์กรเพื่อรักษาความเชื่อมั่น และมาตรฐานการดำเนินงาน ไม่ใช่การตัดสินคุณค่าของบุคคล
จากกรณีที่องค์กรผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss & Mister Supranational Thailand 2026 มีคำสั่งปลด “อาย กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว” หรือ “อายกัญ” พ้นจากตำแหน่ง Miss Supranational Thailand 2026 พร้อมยุติบทบาทในฐานะตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Miss Supranational 2026โดยมีผลทันทีนั้น
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ล่าสุดวัน (12 กรกฎาคม 2569) เพจ Supranational Thailand 2026 ได้เผยแพร่แถลงการณ์ฉบับเต็ม เพื่อชี้แจงกระบวนการตัดสินใจขององค์กร พร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนให้อ้างอิงข้อมูลจากแถลงการณ์ดังกล่าวเป็นหลัก และงดเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันหรือการคาดเดา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
“แถลงการณ์จากองค์กรผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss & Mister Supranational Thailand 2026
การคัดเลือก การพัฒนา และการส่งตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Miss & Mister Supranational 2026 มิได้เป็นการดำเนินงานขององค์กรในประเทศไทยเพียงฝ่ายเดียว แต่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างทีมงานในประเทศไทยกับ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ร่วมลงทุน และผู้สนับสนุนระดับนานาชาติ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการกำหนดมาตรฐานและทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรในระดับสากล
ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถดำเนินภารกิจในการคัดเลือก พัฒนาศักยภาพ และส่งตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การตัดสินใจในประเด็นที่อาจส่งผลกระทบ ต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ชื่อเสียงของโครงการ หรือความสัมพันธ์กับพันธมิตรและผู้สนับสนุน จึงต้องผ่านการพิจารณา ร่วมกันตามโครงสร้างการบริหารและข้อตกลงที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกำหนดไว้มีใช่อำนาจการตัดสินใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ภายหลังจากองค์กรได้รับข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ อาย กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว องค์กรได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ รับฟังคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้อง และนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการหารือร่วมกับพันธมิตรทาง ธุรกิจ ผู้สนับสนุนหลัก และที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรในทุกมิติ
แม้ว่าองค์กรจะพยายามอย่างเต็มที่ในการหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด และหวังให้ทุกฝ่ายสามารถเดินหน้าร่วมกันต่อไปได้ แต่ภายหลังจากพันธมิตรและผู้สนับสนุนหลักได้รับทราบข้อมูลและผลการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประเมินว่า สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นขององค์กร มาตรฐานการดำเนินงาน และความร่วมมือทางธุรกิจในระดับนานาชาติจึงได้แจ้งจุดยืนว่าไม่ประสงค์จะดำเนินความร่วมมือภายใต้เงื่อนไขเดิมต่อไป
ในฐานะองค์กรที่มีพันธกรณีตามข้อตกลงร่วมกับพันธมิตรและผู้สนับสนุนระดับนานาชาติ องค์กรจึงมีความจำเป็นต้องเคารพมติและข้อสรุปดังกล่าว แม้ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ยากอย่างยิ่ง และไม่ใช่ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น
ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงมีความจำเป็นต้องยุติบทบาทของ อาย กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว ในฐานะตัวแทนประเทศไทยภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Miss Supranational Thailand 2026 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
องค์กรขอยืนยันว่า การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบการบริหารองค์กร การปฏิบัติตามพันธกรณีทางธุรกิจและการรักษาความเชื่อมั่นของพันธมิตร ผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มิได้เป็นการตัดสินคุณค่าของบุคคล หรือมีเจตนาชี้นำให้สังคมกล่าวหา หรือตัดสินบุคคลใดในทางกฎหมาย
องค์กรขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่าน งดการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน งดการคาดเดา และเคารพสิทธิรวมถึงศักดิ์ศรีของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
สำหรับรายละเอียดของข้อมูล เอกสาร และกระบวนการพิจารณาภายใน องค์กรขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดเผยเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นข้อมูลภายใต้กระบวนการภายใน ข้อกำหนดด้านความลับทางธุรกิจ และคำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมาย
องค์กรขอขอบคุณ อาย กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว สำหรับความตั้งใจและความทุ่มเทตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับองค์กร และขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางของตนในอนาคต
ท้ายที่สุด องค์กรขอขอบคุณพันธมิตร ผู้สนับสนุน ทีมงาน สื่อมวลชน และแฟนการประกวดทุกท่าน ที่ยังคงให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของ Miss & Mister Supranational Thailand มาโดยตลอด
องค์กรจะยังคงยึดมั่นในหลักความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล เพื่อปฏิบัติภารกิจในการคัดเลือกและส่งตัวแทนประเทศไทยสู่เวที Miss & Mister Supranational อย่างสมเกียรติ และได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนต่อไป”