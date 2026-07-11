ช็อกแฟนนางงาม ปลดฟ้าผ่า “อายกัญ” พ้นตำแหน่ง มิสซูปร้าฯ ไทยแลนด์ 2026 เหตุให้ข้อมูลเท็จ

ทำแฟนนางงามพากันช็อกอยู่ไม่น้อย หลังจากที่เพจ Supranational Thailand 2026 ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ประกาศว่า “อาย กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว” หรือ “อายกัญ” พ้นจากตำแหน่ง Miss Supranational Thailand 2026 และพ้นจากการเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประกวด Miss Supranational 2026 โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้
โดยในแถลงการณ์ระบุว่า การตัดสินใจดังกล่าวเป็นผลจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงขององค์กร ซึ่งพบว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนด ระเบียบ และเงื่อนไขของกองประกวด รวมถึงการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อองค์กร อันถือเป็นการละเมิดหน้าที่และความไว้วางใจที่ผู้ดำรงตำแหน่งพึงมี
องค์กรยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และมาตรฐานในการดำเนินงาน เพื่อรักษาเกียรติภูมิของตำแหน่ง ความน่าเชื่อถือขององค์กร และภาพลักษณ์ของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ องค์กรได้ยืนยันด้วยว่า จะไม่มีการแต่งตั้งผู้แทนประเทศไทยคนใหม่สำหรับการประกวด Miss Supranational 2026 ส่งผลให้ประเทศไทยจะไม่มีผู้แทนเข้าร่วมการประกวดในปีนี้