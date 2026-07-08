“แป้ง อรจิรา” เครียด จิตตก ปล่อยโฮกลางไลฟ์ ก่อนขอให้กดน้ำพริกถ้าสงสาร

ทำแฟนๆ เป็นห่วง “แป้ง อรจิรา แหลมวิไล” หลังจากที่ไลฟ์สดในติ๊กต๊อกขายของ แล้วอยู่ดีๆ ก็หลุดร้องไห้ออกมา โดยในไลฟ์แป้งเผยว่า “โอเค น้องสุดแล้ว น้องมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว” ก่อนสะอื้นไห้หนัก สักพักบอกถ้าทุกคนกดน้ำพริกแป้งจะโอเคมากๆ สต๊อปๆ หายแล้วจริงๆ ไม่เป็นไร หายแล้วทุกคน กดน้ำพริกดีกว่า อย่างน้อยได้น้ำพริกไปกิน
รวมทั้งได้เผยว่าแค่เครียดเฉยๆ (ร้องไห้หนักอีกรอบ) อยากฟังเพลงไหม เดี๋ยวจะดูเครียดเกินไป ใครรู้สึกสงสารกดน้ำพริกแล้วกัน ตอบคนถามว่าเป็นอะไรว่าตนเองไม่มีอะไรเลย อาจแค่หนึ่งในวันที่จิตตกแค่นั้นแหละ เครียดที่บ้านนิดหน่อย ไม่ได้อยากให้ทุกคนมาเจออะไรที่ไม่ดีแบบนี้ อยากให้ทุกคนมีเอเนอร์จี้ที่ดี แต่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดี ตอนนี้ปล่อยวางแล้ว โดยแป้งขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเจ้าตัว