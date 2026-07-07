“จูน กษมา” เปิดใจ “น้องออก้า” ลูกชายวัย 14 อยากมีเมีย! ลั่นไม่ห้ามแต่ขออย่างเดียว

“จูน กษมา” เปิดใจไฟเขียว “ออก้า” ลูกชายวัย 14 อยากมีเมียได้ไม่ว่ากัน แต่ยอมรับว่าห่วงอยู่เรื่องเดียว กลัวจะไปเจอผู้หญิงที่โตกว่าแล้วหลงเขาจนตามไม่ทัน พร้อมอัปเดตธุรกิจหม้อแม่จูนที่ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในเกาหลี
เด็กๆ 4 อ. ลูก “แม่จูน กษมา” และ “พ่อเปิ้ล นาคร ศิลาชัย”เริ่มโตขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น น้องออกัส , น้องออก้า, น้องออกู๊ด และ น้องออเกรซ ซึ่งล่าสุดน้องออก้าลูกชายคนรองได้มาออกงานกับแม่จูน และมีคลิปยูทิวบ์ช่องของครอบครัวออกมาตอนหนึ่งบอกว่าออก้าอยากมีเมียแล้ว เรื่องนี้แม่จูนเผยว่าเป็นการคุยกันเล่นๆ เพราะน้องเพิ่งจะอายุ 14 แต่ถ้ามีก็มีได้ ไม่ห้าม
จูน : “ก็ตามวัยเนอะ ลูก 4 คน ก็เลี้ยงปกติ ยูทิวบ์ที่ลูกบอกอยากมีเมีย (หัวเราะ) ตอบสนุกๆ ยังไม่มีอะไรหรอก เพิ่ง 14 เอง แต่ก็เป็นคำถามจากทางบ้านถามมา ออก้าเขาก็บอกว่าอยากมีลูกก็บอกว่ามีได้ ให้มี แต่ต้องอีกสัก 20-30 ปีได้ไหมลูก (หัวเราะ)”
ออก้า : “(ออก้าเริ่มมีแบบมีชอบใครหรือยัง) ยังครับ”
จูน : “จริงๆ ไม่ได้ซีเรียสอะไร คือก็เป็นคำถามที่ก็อยากรู้เนอะ แล้วก็มีลูกชาย อยากมีพี่ๆ FC ที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งน้องเขาก็ตอบ จริงๆ ออก้าเขาชอบเล่นกับเด็กอยู่แล้ว แต่จูนก็เชื่อว่าไม่ได้อยากจะมีเมียทันทีตอนนี้หรืออะไรหรอก ยังไงเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องดูความเหมาะสม ดูอะไรหลายๆ อย่าง ด้วยอายุ แต่ถามว่ามีไหม มีไปเลย แม่ก็มีสามีตอน 19 (หัวเราะ) นี่ 14 แล้ว อีกกี่ปีเนี่ย อยากทำอะไรในชีวิตออก้าทำเลย เดี๋ยวเมียออก้าพี่ๆ ก็ต้องเลือกอยู่แล้ว แต่ตอนอายุ 3-4 ขวบ บอกจะไม่มีเมีย จะอยู่กับแม่ ตอนนี้ 14 แล้ว ก็ต้องปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตผู้ชายบ้าง (หัวเราะ) สรุปว่าพูดจริงไหมที่บอกอยากมีลูก อยากมีเมีย”
ออก้า : “ไม่ ผมก็พูดเล่นๆ เลยครับ แต่ก็อยากมี (หัวเราะ)”
จูน : “เอ็งจะบอกอยากมีเมียต่อหน้าตรงนี้ไม่ได้ (หัวเราะ)”
ออก้า : “(มีเมียกับอยากมีลูก อยากมีอันไหนก่อน?) มันต้องมีเมียก่อนครับ (หัวเราะ)”
จูน : “มีได้ แต่ ย่างที่บอกเอาความเหมาะสม มีการมีงาน หาเงินเองได้แล้ว พร้อมด้วยอายุ วุฒิปัญญาอะไรเขาก็มีไปเถอะ ดีกว่าอยู่คนเดียว 15 ก็ได้แล้วมั้ง (หัวเราะ) อ๋อๆ ก็สัก 20 21 25 38 40 พ่อเขาลูกตั้ง 38 ค่อยมีก็ได้ (หัวเราะ) ถามว่าตกใจไหมกับคำตอบเขาไหม ที่บ้านไม่ตกใจ ออก้าบอกมาตลอดว่าออก้าอยากเลี้ยงเด็ก เขาชอบเล่นกับเด็ก แต่บางทีคำพูดเขาอาจจะไม่เป็นว่าการเลี้ยงเด็กก็ต้องมีลูกก่อนหรืออะไร แต่เขาชอบเล่นกับเด็ก
แต่ถามว่าหวงลูกชายไหม ถ้าตอนนี้จูนห่วง แต่ไม่ได้หวง เพราะว่าเขา 14 เอง ยังต้องเรียนหนังสือ ก็อยากให้เขาโฟกัสกับการเรียน แต่ถามว่ามีเพื่อนผู้หญิงได้ไหม ไปเดินห้างได้ จูนไม่ห้าม เขาก็ไปเดินห้าง แต่บอกแม่หน่อย บอกผู้ใหญ่หน่อย เขาเพิ่ง 14 ก็อาจจะคิดน้อย คิดไม่ทัน เผื่อไปเจอพี่ๆ ผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่กว่า เดี๋ยวจะไม่ทันพี่เขา ก็ห่วง อันนี้สมมติว่าถ้าไปเจอผู้หญิงที่โตกว่าไง (หัวเราะ)”
ออก้า : “(ชอบแบบไหน โตกว่าหรือว่าเด็ก?) เท่ากันก็ได้ครับ (หัวเราะ) (มีสาวๆ บ้างไหม?) ไม่ค่อยเท่าไหร่ ส่วนมากจะเป็นเพื่อนครับ แม่บอกว่าถ้ามีก็บอกได้ แต่ผมก็ยังไม่มีครับ แม่ชอบแบบไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ แต่ถ้าเป็นเพื่อนผมก็บอกอยู่แล้ว แต่ถ้าแฟนผมก็ยังไม่มี ก็ยังไม่บอก ถ้ามีแฟนก็ไม่น่าผ่านด่านแม่ยากหรอกครับ (เคยพาสาวไปเดินห้างไหม?) ไม่เคยไปแบบ 2 คน ส่วนมากมันจะเป็นกรุ๊ปเพื่อนครับ”
จูน : “ยังมีเพื่อนอยู่ เป็นเพื่อน ใจเย็นนะ (หัวเราะ) ก็โอเค อย่างที่บอกถ้าวุฒิภาวะพร้อม ความคิดเขาพร้อม อายุพร้อม ก็มีเพื่อนได้เลย”
ออก้า : “แม่ไม่ได้ถามบ่อย แต่เขาบอกถ้ามีก็แค่บอก เขาโอเค”
จูน : “ก็บอกเขาตลอดว่าไม่ต้องปิดแม่นะ เดี๋ยวแม่ช่วยดู เดี๋ยวแม่ช่วยเลือก บอกแม่เลย แม่รู้ว่าผู้หญิงเขาเป็นยังไง (หัวเราะ) ผู้หญิงในสายตาแม่ เอาจริงยังไม่ได้นึกเลย ก็ถ้าเขารักลูกเรา เขาทนลูกเราไหวก็เต็มที่เลย เพราะมันเด็กวัยรุ่น ก็เรียนรู้กันอีกเยอะ แล้วก็ต้องอะไรอีกเยอะ ใช้เวลาเขาอีกเยอะ”
ออก้า : “ถามว่าอยากมีแฟนแบบแม่ไหม ก็ ได้นะ (หัวเราะ) แม่เขาเก่งทุกทางเนอะ เขาก็ช่วยเราได้”
เผยตอนนี้ “น้องออกัส” ลูกสาวคนโตเริ่มจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว อยากให้โฟกัสเรื่องการเรียนก่อน
จูน : “ออกัสก็โอเคค่ะ ตอนนี้เขาก็เรียนเหมือนกัน พร้อมที่จะเข้ามหาวิทยาลัย ก็โฟกัสกับเรื่องเรียนเหมือนกัน คือตอนนี้เด็กของเราไม่ได้ทำอะไรเลย ช่วงนี้ปิดเทอมก็ให้พัก พอถึงเวลาเปิดเทอมก็เรียนๆ มีกิจกรรมตามวัยก็ให้เป็นธรรมชาติของอายุเขา”
ออก้า : “หวงพี่สาวครับ หวงนิดหนึ่งครับ คือจะมีแฟนก็มีได้ครับ เขาจะได้เป็นเพื่อนเล่นออก้าด้วย แต่ตอนนี้ยังไม่มีครับ ผมเลยไม่น่ารู้”
จูน : “ไม่ห้ามค่ะ ออกัสก็ 15 แต่ก็จะบอกเขาว่าเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ต้องรีบ ใช้ชีวิตเด็กไปเลยลูก แฟนเดี๋ยวมันมีอยู่แล้ว มันมีแน่ๆ แต่ตอนนี้ เรียนแล้วอยู่กับเพื่อนให้เยอะๆ ไปเลย พยายามจะบอกความเป็นจริงเขา แต่ถ้ามีก็ไม่ห้าม ก็เป็นเพื่อนกัน มาเจอแม่ มาเจอป๊าได้กินข้าวด้วยกันได้ ก็เป็นเพื่อนกันไปเลย เพื่อนมีเยอะ มีไปเลย พี่เปิ้ลก็คิดเหมือนกัน เพราะว่าเราเลี้ยงเขาได้แต่ตัว แต่ความนึกคิดอะไรเราก็ต้องให้เป็นไปตามวัย แล้วด้วยเจนนี้ วัยนี้ เราไปตีกรอบเขามากๆ แทนที่เราจะได้อยู่กับเขานานๆ กลับกันเดี๋ยวเราจะไปบล็อกเขาหลายๆ ทาง พอมีแฟนจริงเดี๋ยวจะไม่บอกเรา ซวยเลยทีนี้”
ดีใจ “หม้อแม่จูน” ไปเปิดขายที่เกาหลีได้กระแสตอบรับดีมาก
จูน : “หม้อแม่จูนก็ดีค่ะ เป็นการตอบรับที่ชื่นใจมาก ขอบคุณจริงๆ การที่เราเอาหม้อแม่จูนไปเกาหลี มันคือความท้าทายของเรามากๆ อยู่แล้ว พอไปปุ๊บเราเพิ่งรู้เลยว่าคนไทยที่ไปอยู่เกาหลีเยอะมาก เป็นแสนๆ คนเลย แล้วต้องขอบคุณที่พี่เขาอุตส่าห์มาอุดหนุน มากิน มาคุย มาทัก คือมันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งนะ แล้วเราสัมผัสได้เลยว่าพี่ๆ ที่เขาอาศัยอยู่ต่างแดน เขารู้สึกยังไง เหมือนเราเป็นญาติกัน เราเจอกัน กอดกัน เขาน้ำตาไหล ดีใจ เราเลยขอทำเมนูอาหารที่คิดว่าเป็นการตอบแทนให้เขาแล้วก็ไม่หลับไม่นอน ทำๆ เพื่อให้เพียงพอ เพราะเราไปแค่ 2 วันก็ พยายามทำให้เพียงพอต่อพี่ๆ ที่มาหา ก็ไปทำสดที่โน่นค่ะ เราเอาแค่น้ำแกงเราขึ้นเครื่องไป โหลดไป แต่ไก่เกาหลี มะเขือเกาหลี เลือดเกาหลี เราเอาทีมทำไปหมดเลย แล้วเราก็ไปเอาพี่ๆ ทีมงานที่อยู่เกาหลีมาทำกันทั้งวันทั้งคืน ไม่ได้หลับไม่ได้นอน เรื่องกำไรเราไม่ได้มองตรงนั้น เรามองแค่ว่าเราได้มีโอกาสตรงนั้น แล้วเราก็ได้มองเห็นตลาดของต่างประเทศ ตรงนั้นเป็นที่เราไปเรียนรู้มากกว่า
คิวยาวมากค่ะ อย่างที่บอกว่าเพิ่งรู้ว่าจริงๆ พี่น้องคนไทยที่อยู่เกาหลีเยอะมาก แล้วมันไม่ใช่แค่พี่น้องคนไทย พี่ๆ เกาหลีที่ไม่รู้ว่ามันคือแกงอะไร เขาก็มาต่อแบบงงๆ ว่ามันคือแบบนี้เหรอ เขาก็เปิดโซเชียลดู ก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของอาหารไทยที่ไปงานสวัสดีโซลที่นั่น ก็พยายามจะดิ้นรนให้ไปอีกปีหน้า แล้วก็จะพยายามมีเมนูใหม่ๆ ไปให้กับพี่ๆ เกาหลีได้ทานกัน จริงๆ ก็มีเรียกร้องให้ไปอีกหลายๆ ประเทศค่ะ เพราะถ้าเรามาอยู่วงการธุรกิจของอาหาร เขาก็จะมีกระทรวงพาณิชย์ เราก็จะเข้าไปคุยว่าจริงๆ พี่น้องคนไทยไปอยู่ต่างแดนเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อเมริกา หรืออะไรแล้วแต่ ถึงบอกว่าความก้าวหน้าของหม้อแม่จูน ก็พยายามจะศึกษาตรงนี้ แล้วก็ถ้าไปได้จะไปให้ได้ค่ะ ที่โน่นเราขายหม้อละเท่าไหร่ จำไม่ได้ มีหลายราคา แต่ราคาน่ารักค่ะ (เห็นว่าขายเป็น 1,000-2,000 หม้อเลย?) นั่นแหละ หลักพันขึ้น (หัวเราะ)”
บอกเหตุที่ราคาแพง เป็นเพราะวัตถุดิบของตนพรีเมียม และต้องมีค่าสถานที่อะไรอีกจิปาถะ
“แต่ที่บอกว่าพอขึ้นห้างแล้วแพง คือขึ้นห้างเป็นเบสิกเลยที่ทางห้างเขาต้องเก็บทางบูธ ทางอีเวนต์เขาต้องบวกเปอร์เซ็นต์ เราก็บวกตามเขา แต่จริงๆ ถ้าซื้อผ่าน LINE@ ซื้อ Grab ยังเป็นราคาเท่าเดิม เหมือนจูนเข้าดอนเมือง เขาก็มีค่าใช้จ่ายของดอนเมือง เราก็ขึ้นตามเขา เราไปออกอีเวนต์ มันก็มีค่าของอีเวนต์ ก็ขึ้นเป็นปกติค่ะ ถ้าถามเราจะพยายามจะอธิบายทุกครั้งเวลาออกบูธ เราจะพยายามสื่อสารตลอด พี่ๆ เขาเข้าใจว่ามันมีค่าต้นทุน ค่าหลายๆ อย่าง ค่ารถขนส่งไปออกต่างจังหวัด บางทีจูนไปต่างจังหวัดมันก็มีค่าขนส่ง มีค่าน้ำมัน มันก็ต้องนิดหนึ่ง แต่ว่าไม่ได้ให้น่าเกลียด ยังประมาณใกล้ๆ เดิมอยู่
ก็เข้าใจเลย อย่างที่บอกว่าของจูนมันเป็นหม้อแม่จูนแบบพรีเมียม ทุกอย่างคัดไซส์หมด มะเขือคัดไซส์พรีเมียม จูนพยายามทำให้มีคุณภาพ แล้วยังคงมาตรฐานคุณภาพให้ได้อยู่เรื่อยๆ ก็เปิดใจกับหม้อแม่จูนเนอะ แล้วก็เราไม่ใช่ overpriced อะไร แต่ถ้าเห็นหม้อของจูนมัน 2 กิโลนะ ลองดู กินได้หลายมื้อ กินได้หลายครั้ง แล้วก็กินได้ทั้งครอบครัว ก็ไม่ได้กระทบอะไรค่ะ ไม่ได้กระทบเรื่องจิตใจ แล้วก็เรื่องของยอดเลย มันก็ยังปกติอยู่ มีแต่ขึ้นๆ ก็ขอบคุณลูกค้าจริงๆ ที่ยังเป็นลูกค้าเดิมทั้งนั้นเลยแต่ถามว่าอนาคตจะปรับราคาขึ้นไหม ไม่ได้ปรับแล้วค่ะ เพราะว่าทรัมป์เขาลดลงมาแล้วนี่ (หัวเราะ) ไม่มีปรับแล้วค่ะ
ถามว่าทำไมลูกค้ายังให้การตอบรับดี คือจากหลังบ้านที่เราเช็กกันแล้ว อย่างที่บอกพอลูกค้าซื้อซ้ำ มันก็คือลูกค้าเก่า ฉะนั้นการทำมาค้าขายถ้าเป็นลูกค้าเก่ากลับมา คุณประสบผลสำเร็จแล้ว แสดงว่าเขาถูกใจ เขาชอบ เขาถึงกลับมาซื้อซ้ำ ไม่ใช่ซื้อทีเดียวแล้วไป มันไม่ใช่สินค้ากระแส มันเป็นสินค้าที่เราตั้งใจทำจริงๆ เราเปิดร้านอาหาร เราเข้าใจ เราถนัดในเรื่องของอาหารโฟกัสกับมันจริงๆ เรื่องของคุณภาพ แล้วก็หม้อแม่จูนเร็วๆ นี้เดี๋ยวมีเมนูใหม่ มีไซส์ใหม่ มีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยค่ะ หม้อแม่ใหม่ (หัวเราะ) เดี๋ยวรอชมนะคะ”