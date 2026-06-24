ไอดอลสาวอ้างถูกกดดันให้โกนหัว ก่อนถูก AKB48 ไล่ออกคนแรกในรอบ 21 ปี เซ่นปมมีสัมพันธ์กับแฟนคลับ

อดีตสมาชิก AKB48 เปิดใจผ่านคลิปยาว 9 นาที ยอมรับจับมือแฟนคลับจริง แต่กล่าวอ้างว่าถูกกดดันให้เลือกระหว่างโกนศีรษะหรือออกจากวง ขณะที่กระแสวิจารณ์ในโลกออนไลน์ยิ่งร้อนแรงขึ้น
ดราม่าครั้งใหญ่ของวงการไอดอลญี่ปุ่นยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง หลัง ฮานาดะ เมอิ อดีตสมาชิก AKB48 รุ่นที่ 19 ออกมาเผยเรื่องราวในมุมของตัวเองผ่านคลิปวิดีโอความยาว 9 นาที ภายหลังถูกยกเลิกสัญญา จนกลายเป็นสมาชิกคนแรกในประวัติศาสตร์ 21 ปีของ AKB48 ที่ถูกไล่ออกจากวงโดยตรง
ในคลิปดังกล่าว เมอิยอมรับว่าเธอถูกถ่ายภาพขณะเดินจับมือกับแฟนคลับชายคนหนึ่งในที่สาธารณะ ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎสำคัญของ AKB48 ที่ห้ามสมาชิกมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการติดต่อใกล้ชิดกับแฟนคลับ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สร้างความตกตะลึงให้กับแฟน ๆ คือคำกล่าวอ้างของเธอที่ระบุว่า ฝ่ายบริหารได้ยื่นคำขาดให้เธอเลือกระหว่าง "โกนศีรษะ" หรือ "ออกจากวง" และเธอตัดสินใจโกนผมภายใต้แรงกดดันดังกล่าว
เมอิยังเปิดเผยว่าเธออยู่ในช่วงพักกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เนื่องจากปัญหาสุขภาพ และตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาได้พยายามสื่อสารข้อกังวลต่าง ๆ ผ่านทนายความของตน แต่ได้รับการตอบสนองเพียงเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม คลิปชี้แจงของเธอไม่ได้ช่วยลดกระแสวิจารณ์ลงแต่อย่างใด กลับยิ่งจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงครั้งใหม่ในโลกออนไลน์
ชาวเน็ตจำนวนมากมองว่าเธอไม่ได้แสดงความสำนึกผิดต่อการกระทำของตัวเองมากพอ และวิจารณ์ที่เธอพาดพิงถึง มุไคจิ มิโอน อดีตหัวหน้าวง AKB48 รวมถึงเรียกร้องให้มีการลงโทษสมาชิกคนอื่นที่เคยวิจารณ์เธอ
บางส่วนยังมองว่าเมอิพยายามเปลี่ยนประเด็นจากการละเมิดกฎของวง ไปสู่เรื่องแรงกดดันจากฝ่ายบริหารแทน
ขณะเดียวกัน ฝ่ายบริหาร AKB48 เคยออกแถลงการณ์ปฏิเสธว่าไม่เคยสั่งหรือบังคับให้เมอิโกนศีรษะ และยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนบุคคลของเธอเอง
กรณีของฮานาดะ เมอิ กลายเป็นหนึ่งในดราม่าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของวงการไอดอลญี่ปุ่นในรอบหลายปี และยังจุดประเด็นถกเถียงเรื่องอิทธิพลของต้นสังกัดต่อชีวิตส่วนตัวของไอดอล รวมถึงความเข้มงวดของกฎเกณฑ์ภายในวงอีกครั้ง
จนถึงขณะนี้ ทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันในข้อมูลของตนเอง ทำให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็น "ถูกกดดันให้โกนหัว" ยังคงเป็นเรื่องที่ถูกตั้งคำถามและถกเถียงอย่างต่อเนื่องในหมู่แฟน ๆ