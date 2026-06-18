“ฟิล์ม​ รัฐภูมิ” โวยโดนแกล้ง! DSI บุกค้นเครือข่ายฟอกเงิน Forex โยงดารา ฟ.

หลังจากที่ทาง DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการออกมาเปิดเผยว่ามีการเปิดปฏิบัติการ Shutdown the Laundering หรือ ปิดวงจรฟอกเงิน ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวม 24 จุดเป้าหมาย โดยคาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้อง จากการปฏิบัติการตรวจค้น สามารถอายัดบัญชีธนาคารของนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้กว่า 77 ราย ทำการตรวจยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้เป็นจำนวนมาก อาทิ เงินสดจำนวนกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ซุปเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง โลหะเงินแท่ง เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม อาวุธปืน Hardware wallet คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Server และเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติการและแถลงรายละเอียดให้ทราบต่อไป
จากนั้นก็มีเพจข่าวบางเพจออกมาอ้างว่ามีไปบุกค้นบ้าน ดารา ฟ. และดาราคนนี้เล่นการเมือง และชื่อเป็นชื่ออำเภอหนึ่ง ทั้งยังอธิบายความต่างของ Forex 3D ที่เคยเป็นคดีใหญ่ก่อนหน้านี้ และ Forex ในปัจจุบัน ว่าอันเก่ามีโครงสร้างค่อนข้างชัดเจน มีผู้บริหารหลัก มีการโฆษณาว่าจะนำเงินไปเทรด ซึ่งมีการจ่ายผลตอบแทนทุกคนในช่วงแรก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน แต่เมื่อเงินใหม่เข้ามาไม่พอ และทุกคนเริ่มถอนเงินไม่ได้ ความเสียหายตอนนั้นประมาณ 2,500 ล้านบาท มีผู้เสียหายเกือบ 1 หมื่นราย ซึ่งถ้า Forex 3D เปรียบเสมือนแชร์ลูกโซ่ขนาดใหญ่ Forex ใหม่จะใกล้เคียงกับเครือข่ายการฟอกเงินใต้ดิน ที่ใช้การลงทุน Forex เป็นฉากหน้า
รวมถึงเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ก็ได้โพสต์ถึงข่าวนี้ พร้อมกับระบุว่ามีแหล่งข่าวรายการว่ามีชื่อของ นายรัฐภูมิ นักแสดง และ นายภาวุธ สส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เป็นผู้ต้องสงสัยที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากพยานหลักฐาน แต่ยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาหรือขอศาลออกหมายจับแต่อย่างใด แต่พนักงานสอบสวนได้ยึดรถหรูซูเปอร์คาร์ และรถจักรยานยนต์หลายรายการ มูลค่าหลายล้านบาทเป็นของกลางในคดี เนื่องจากพบว่าอาจเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งแหล่งข่าวยังบอกว่าสถานะของทั้งนักแสดงชื่อดังและนักการเมืองคนดังกล่าวยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหา และยังไม่มีการเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
พอหลายคนคาดเดากันว่า ดารา ฟ. อาจจะเป็น “ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์” หรือเปล่า ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเผยแล้วว่า ไม่ใช่ตนแน่นอน ตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งฟอร์เร็ก ทั้งเพย์เมน แต่มีคนแกล้งเอาชื่อตนเข้าไปอีกเหมือนเดิม และเดี๋ยวจะเข้าไปชี้แจง
นอกจากนี้ฟิล์มยังได้ยืนยันกับทีมข่าวไนน์เอ็นเตอร์เทนว่าตนไม่เคยประกอบธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับ Forex เลย แต่เชื่อว่าน่าจะมีการกลั่นแกล้งเกิดขึ้นจนทำให้มีชื่อของตนเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งหลักๆ ตนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานภาครัฐของไทย ว่าหลังจากตรวจสอบแล้วจะให้ความเป็นธรรมกับตนอย่างแน่นอน พร้อมเล่าว่าตนผ่านเรื่องราวแบบนี้มามาก และพร้อมชี้แจงความบริสุทธิ์ใจ
ตนได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นจากพี่ๆ ตำรวจว่า จู่ๆ ชื่อของตนก็เข้าไปเกี่ยวข้องในระบบ Payment (ระบบชำระเงิน) ซึ่งตนก็ต้องไปชี้แจงว่าเข้าไปเกี่ยวได้อย่างไร โดยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงตรวจสอบว่า มีบริษัทหนึ่งของตนเคยไปรับทำโปรแกรมระบบหลังบ้านให้เขาหรือไม่ ซึ่งตนต้องพยายามหาเส้นทางการเชื่อมโยงตรงนี้เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตัวเอง โดยปกติแล้วตนมีบริษัทที่ทำโปรแกรม Customer Relationship Management หรือ CRM อยู่แล้ว แต่เชื่อมั่นว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับ Forex หรือกระบวนการที่ผิดกฎหมายแน่นอน เพราะตนไม่เคยทำ
ในส่วนประเด็นที่ฟิล์มรู้สึกว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้ง เจ้าตัวอธิบายเพิ่มเติมว่า สังคมน่าจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เคยมีขบวนการที่มักจะนำชื่อของตนเข้าไปเอี่ยวกับทุก ๆ เรื่อง ซึ่งกว่าจะผ่านแต่ละเรื่องมาได้ไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องคอยตามชี้แจงมาโดยตลอด ครั้งนี้ก็เชื่อว่าโดนเหมือนเดิม แต่ยังคงเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าจะให้ความเป็นธรรม
หากตรวจสอบแล้วพบว่าตนคือผู้ถูกกระทำจริง ตนอาจมีการดำเนินคดีกลับเช่นกัน เหมือนทุก ๆ ครั้งที่เคยทำและชนะคดีมาหลายครั้ง เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเรื่องราวมาในรูปแบบไหน คงต้องรอความชัดเจนไปพร้อมกับทุกคน เพราะในวันพรุ่งนี้ (19 มิ.ย.) จะมีการเปิดเผยรายชื่อออกมา แต่หากมีชื่อตนปรากฏอยู่จริง สิ่งแรกที่จะทำคือการเดินทางไปแสดงความบริสุทธิ์ใจและชี้แจงข้อเท็จจริงทันที เพื่อหาคำตอบว่าชื่อของตนไปเกี่ยวโยงในจุดไหน ซึ่งเป็นหลักการที่ต้องทำอยู่แล้ว
ฟิล์มฝากถึงสังคมสำหรับคนที่มองว่ามีชื่อตนเข้าไปพัวพันอีกแล้ว อยากขอโอกาสและขอความเห็นใจบ้าง เพราะตนโดนดิสเครดิตมาตลอด ย้ำชัดไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับ Forex เลย ส่วนรูปภาพทรัพย์สินเงินทองต่างๆ ก็ไม่ใช่ของตน แต่กระแสข่าวกลับเข้าใจผิดว่าเป็นของตนไปหมดแล้ว จึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองด้วย