KARA ยกเลิกแฟนมีตติ้งญี่ปุ่นทั้งหมด คืนเงินเต็มจำนวน ท่ามกลางข่าวลือยอดขายบัตรต่ำ

KARA ประกาศยกเลิกงานแฟนมีตติ้งในญี่ปุ่นทั้ง 4 รอบที่มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม พร้อมคืนเงินค่าบัตรเต็มจำนวน ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่ายอดขายบัตรอาจไม่เป็นไปตามเป้า
KARA เกิร์ลกรุ๊ประดับตำนานแห่งยุคที่ 2 ของวงการเคป็อป ประกาศยกเลิกงานแฟนมีตติ้งในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดอย่างกะทันหัน โดยงานที่ใช้ชื่อว่า “2026 KARA Japan Fan Meeting: Hello, KAMILIA!” ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม ได้ถูกยกเลิกทั้ง 4 รอบการแสดง พร้อมดำเนินการคืนเงินค่าบัตรให้แฟนคลับเต็มจำนวน
ตามรายงานของสื่อเกาหลี MyDaily เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ผู้จัดงานระบุว่าสาเหตุของการยกเลิกเกิดจาก “สถานการณ์ในพื้นที่” อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้ต้องตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว
แม้คำชี้แจงอย่างเป็นทางการจะไม่ได้กล่าวถึงยอดจำหน่ายบัตร แต่สื่อและผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมบันเทิงบางส่วนมองว่า ปัญหายอดขายบัตรอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ โดยมีรายงานว่าผู้จัดงานเลือกใช้ฮอลล์ขนาดใหญ่ที่รองรับผู้ชมได้ราว 10,000 คน ซึ่งโดยปกติแล้วมักใช้สำหรับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบมากกว่างานแฟนมีตติ้ง ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจมีการประเมินความต้องการของตลาดสูงเกินจริง
งานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาพบแฟนชาวญี่ปุ่นของ KARA ในรอบ 3 ปี หลังจากงานฉลองครบรอบ 15 ปีของวงเมื่อปี 2023 ซึ่งในเวลานั้นสามารถจำหน่ายบัตรหมดเกลี้ยงในหลายเมืองของญี่ปุ่น สะท้อนถึงความนิยมอันแข็งแกร่งของวงในประเทศแห่งนี้
KARA เดบิวต์ในปี 2007 และสร้างชื่อจากเพลงฮิตมากมาย อาทิ “Pretty Girl”, “Mr.”, “Lupin” และ “Jumpin’” โดยเฉพาะในญี่ปุ่นที่พวกเธอได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในศิลปินเคป็อปที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งยุคบุกเบิกตลาดญี่ปุ่น