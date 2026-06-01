“หม่ำ จ๊กมก” ไม่ยุ่ง “บอล-ยูริ” ยุติชีวิตคู่ ชี้คนนอกไม่มีวันรู้ทั้งหมด ส่วนตนรักเมียมากไม่มีวันทิ้ง

“หม่ำ จ๊กมก” ให้กำลังใจ “บอล-ยูริ” หลังประกาศแยกทาง เผยเพิ่งทราบข่าว ไม่รู้ปัญหาตื้นลึกหนาบาง มองความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อน คนนอกไม่มีวันรู้ทั้งหมด ยอมรับคู่ตนก็มีทะเลาะกัน แต่ไม่มีวันเลิก เพราะรักเมียมาก
ทำเอาแฟนๆ ตกใจไม่น้อย หลังตลกดัง “บอล เชิญยิ้ม” ออกมาโพสต์ประกาศยุติความสัมพันธ์กับภรรยา “ยูริ สุกานดา” เหลือเพียงสถานะความเป็นเพื่อน เป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกัน และยังดูแลกันดีเหมือนเดิม แต่เมื่อย้อนดูความเคลื่อนไหวในโซเชียลของฝ่ายหญิง ก็พบว่าตลอดช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการโพสต์ข้อความเชิงตัดพ้อและชวนให้จับตาหลายข้อความ อาทิ “เราควรตัดสินใจยังไงดีคะ, ชีวิตนี้ขอนั่งนับแค่เงินพอ ไม่เสียเวลาเช็กอีไหน”
ย้อนโพสต์ “ยูริ” ก่อนเลิก “บอล” บอกขอนับแค่เงินพอ ไม่เช็คว่าอีไหน!
ล่าสุดได้เจอ “หม่ำ จ๊กมก” เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา ในงานบวงสรวงภาพยนตร์ เสือหอน มังกรหาว เจ้าตัวก็เปิดใจถึงเรื่องนี้ในฐานะรุ่นพี่คนสนิท โดยยอมรับว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อน คนนอกยากจะรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงของคนสองคน
“ก็คู่ใครคู่มันแหละ ก็ให้กำลังใจทั้งคู่ก็เห็นมันรักกันดีนะ เราไม่รู้เรื่องลึกตื้นหนาบางของเขาสองคนหรอก ละเอียดอ่อนมากๆ นะเรื่องความรักเนี่ย อย่าว่าแต่คู่มันเลย คู่เรานี่นะ นอนข้างล่างมันเกือบ 10 วันแล้วเนี่ย เอาอีกแล้ว หยุมหยิม แต่เราไม่เลิกหรอกเพราะเรารักมันมาก”
ลั่นไม่มีทางที่จะเห็นตนประกาศเลิกเมีย
“ไม่มีทาง ปีที่แล้วก็เกือบเตียงหัก ขาเตียง ก็รู้อยู่แล้วว่าทำอะไรกัน(หัวเราะ) เกือบเตียงหัก พอดีมันคลอนๆ ก็เลยหาอะไรมาเสริมแล้ว แต่จริงๆ แล้วก็น่าเห็นใจทั้งคู่ เรารู้สึกได้ว่าคู่รักทุกคู่มีปัญหาทุกคู่แหละ เพียงแต่ว่าอย่าเอาเรื่องถูกต้องมาคุยกันเลย มันไม่จบ ไม่จบจริงๆ กูก็ถูก มึงก็ถูก ใครผิดวะ อย่าเอาเรื่องถูกต้องมาคุยกันเลย มันต้องถอยหลังมาสักหน่อยนึง แล้วมานั่งคิดทบทวนว่ามันใช่ไม่ใช่ คนไม่เคยขอโทษใคร มันไม่รู้หรอกมันทำผิดอะไร ชีวิตกูนี่แหละ ส่วนใหญ่มันไม่เคยขอโทษ แต่เราก็ยกโทษให้มันอยู่แล้วแหละ เพราะเรารักเขา”
เผย “บอล” ไม่ได้โทร.มาขอคำปรึกษา
“มันไม่กล้าหรอก ไอ้บอลมันเคารพมาก แต่น่าจะเป็นอะไรที่เราไม่สามารถรู้ได้ ก็อย่างที่บอกความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ละเอียดจนที่เราไม่รู้ว่าเขาสองคนอะไรกันบ้าง”
ส่วนตัวไม่ได้รู้เรื่องมาก่อน
“ไม่ๆ แต่ก็อยากจะบอกมันทั้งคู่นะ จริงๆ มันน่าจะลงเอยได้นะ เราอยู่กันมาขนาดนี้แล้ว แต่ก็เป็นเรื่องของมันอีกแหละ เป็นเรื่องของมันสองคน เพราะเราไม่รู้ว่าเขาสองคนมีอะไรกันบ้าง เรื่องพวกนี้มันละเอียดอ่อนความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากพ่อแม่ยังยุ่งไม่ได้เลย อย่าว่าแต่เราเลย”
“หม่ำฟู้ดแฟร์” ประสบความสำเร็จ ทำแล้วสนุกสนาน
“วันที่ 1 มิถุนายน ที่เซ็นทรัล นครศรีธรรมราชเซ็นทรัล 7 วันครับ พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชไปเจอกันที่นั่นได้ ก็สนุกดีนะได้ไปคุยกับคนโน้นคนนี้ไปคุยกับชาวบ้านชาวช่องเหมือนเล่นคนเดียวไม่มีเวที คนอื่นเขามีเวทีมีดารามาเยอะแยะนะ แต่นี่ไม่มีใคร เราคนเดียวเลย พูดคนเดียวสนุกสนาน”
โอดลูกสาวใช้คุ้ม ทารุณพ่อมาก
“ทารุณพ่อมาก เงินก็ได้กระท่อนกระแท่น พูดไปก็เท่านั้นแหละ เขานับเงิน พ่อได้เท่านี้ ที่เหลือให้หลาน บางทีอยากจะคุยกับลูกว่า พ่อว่าพ่อให้หลานเยอะเกินไปแล้ว (แล้วเวลาถ่ายรายการกับเขาได้ไหม ?) ไม่เคย รายได้ดีมากเลย แต่เขาไม่บอกเราว่าได้เท่าไหร่ สายเดียวกันกับแม่เขาเลย เงินตัวเองน่ะออกไม่ได้เลยต้องเข้าอย่างเดียว (เดี๋ยวไม่ได้ขึ้นไปนอนข้างบนนะ?) ไม่ขึ้น ไม่ขึ้นอยู่แล้ว มึงต้องลงมา ไม่ยอมอีกต่อไปแล้ว แต่กูรักมึงเหมือนเดิมนะ แล้วกูจะไม่ทอดทิ้งมึงด้วย นะจ๊ะที่รัก”