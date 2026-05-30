ย้อนโพสต์ “ยูริ” ก่อนเลิก "บอล" บอกขอนับแค่เงินพอ ไม่เช็คว่าอีไหน!

หลังจากที่ “บอล เชิญยิ้ม” ประกาศยุติความเป็นสามีภรรยากับ “ยูริ สุกานดา” เหลือเพียงสถานะเป็นเพื่อน เป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกัน และยังดูแลกันดีเหมือนเดิม เมื่อเข้าไปส่องโซเชียลของ ยูริ ก็พบว่าตั้งแต่ต้นเดือน พฤษภาคม มีข้อความแปลกๆ ส่อเค้ามากมาย ทั้งๆ ที่เดือน พฤษภาคม เป็นเดือนที่ทั้งคู่ครบรอบแต่งงาน 11 ปี
-เราควรตัดสินใจยังไงดีคะ
-จริงๆนะ รู้สึกได้🫤
-ชีวิตนี้ขอนั่งนับแค่เงินพอนะคะ ถ้าจะให้ไปนั่ง นับเช็คว่าอีไหน เข้ามาวุ่นวายในชีวิตบ้าง อาจจะเสียเวลาค่ะ…😏
ใช่..ฉันเป็นผู้หญิงที่ชอบเงิน เพราะเคยชอบรักแท้แล้ว “มันเจ็บใจ”
-พออายุขึ้นเลข 40 ผู้คนจะบอกว่า “เริ่มแก่แล้วนะ” ….แต่ถ้า….. เสียชีวิตตอนอายุ 40 ทุกคนจะบอกว่า “ยังเด็กอยู่เลย” ปรัชญา พาหดหู่
-ตามนี้ค่ะ จบ💪🏻✌🏻