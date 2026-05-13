“ทนายนิด้า” เตือนโพสต์คลิปเสียง เสี่ยงผิดอาญาฐานหมิ่นประมาท ปมดรามา “ทราย สก๊อต”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นอีกประเด็นร้อนที่ถูกจับตา หลังเมื่อช่วงสายของวันนี้ (13 พ.ค.) “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” ออกมาโพสต์คลิปเสียงบทสนทนาผ่านเฟซบุ๊ก เพื่อตอบโต้พี่ชาย “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” ที่ก่อนหน้านี้ออกมาชี้แจงประเด็นถูกกล่าวหาว่าข่มขืนน้องชายตัวเอง พร้อมยืนยันว่าไม่เป็นความจริง และรู้สึกขยะแขยงหากต้องทำแบบนั้นกับน้องแท้ๆ ของตัวเอง

ล่าสุด “ทนายนิด้า ศรันยา หวังสุขเจริญ” ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เตือนถึงประเด็นทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการเผยแพร่คลิปเสียงสู่สาธารณะ โดยระบุว่า

“อย่างไรก็ตาม การนำคลิปเสียงออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะ แทนที่จะเป็นกระบวนการทางศาล ก็สุ่มเสี่ยงจะเข้าข่ายความผิดทางอาญา ฐานหมิ่นประมาทฯ ที่ทำให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงได้นะคะ”

นอกจากนี้ยังได้คอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ว่า “ไม่ใช่ว่าเห็นเขาทำได้ เราทำตาม ต้นทุนคนเราไม่เท่ากัน จากได้เปรียบเป็นเสียเปรียบ ไปศาลไม่ใช่เรื่องสนุกค่ะ”

ก่อนจะโพสต์ทิ้งท้ายอีกว่า “คลิปเสียงที่แอบอัด อย่าหาว่าใช้รับฟังในศาลไม่ได้ มีข้อยกเว้นให้ศาลรับฟัง และศาลฟังมาหลายคดีอยู่นะคะ”






