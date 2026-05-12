“พาย สุนิษฐ์” เคลียร์แล้ว! สะเทือนใจถูกกล่าวหาข่มขืนน้องชายแท้ๆ ยันไม่จริงและไม่มีวันทำเรื่องน่าขยะแขยง (คลิป)

“พาย สุนิษฐ์” สามี “มายด์” เคลียร์แล้ว สะเทือนใจถูกกล่าวหารุนแรง ข่มขืนน้องชาย “ทราย สก๊อต” ทั้งที่ไม่ใช่ความจริง ไม่มีวันทำเรื่องขยะแขยงกับน้องแท้ๆ ของตัวเอง ยันครอบครัวซัปพอร์ตน้องทุกด้าน รวมถึงการไปหาหมอ พร้อมเผยสาเหตุแม่ต้องฟ้องเรียกทรัพย์สินคืน
ถูกสังคมบางส่วนโจมตีกระหน่ำ ทั้ง “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” และภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์อย่าง “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” หลังจากที่ “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” อัดคลิปแฉถูกพี่ชายแท้ๆ ข่มขืน ถูกแม่ฟ้องเรียกทรัพย์สินซึ่งเป็นมรดกของคุณตาคืน
ล่าสุดวันนี้ (12 พ.ค.) พายได้อัดคลิปชี้แจงในเฟซบุ๊กของมายด์ ลงแค่สิบกว่านาที คนดูเป็นล้าน ซึ่งพายได้ชี้แจงเป็นข้อๆ ระบุว่า
-ขอใช้พื้นที่นี้ในการชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นต่างๆ ที่ผมออกมาพูดเพราะอยากปกป้องครอบครัวตัวเอง และเรื่องนี้ได้ส่งผลกระทบต่อภรรยาของผม และลูกของผม ที่เขากำลังจะเกิดในอนาคต ขอใช้พื้นที่นี้ในการเคลียร์ความเข้าใจกับทุกคนนะครับ
-ผมอาจพูดตะกุกตะกักนิดนึง เพราะภาษาไทยผมไม่ค่อยแข็ง และขออนุญาตจดโน้ตเพื่อที่ผมจะไม่ตกประเด็นไหน
-ประเด็นแรกเลย ผมขอพูดถึงเรื่องที่น้องกล่าวหาผมรุนแรงว่าผมไปข่มขืนเขา ผมขอการันตีว่าไม่ใช่เรื่องจริง และไม่เคยเกิดขึ้น ทุกคนที่รู้จักผมดี แม้กระทั่งครอบครัว เพื่อนผม และตัวผมเองยืนยันว่าผมไม่มีวันทำเรื่องแบบนั้น เรื่องที่น่าขยะแขยง เรื่องที่แย่มากๆ แล้วผมไม่เคยคิดหรือเจตนาทำแบบนั้นกับใครเลย โดยเฉพาะน้องแท้ๆ ของผมเอง
-ผมเสียใจมากๆ ที่น้องเขาคิดว่าผมทำอะไรแบบนั้นกับเขา
-เรื่องคลิปเสียงตัวผมเองไม่ทราบเลยว่าโดนเรคคอร์ด แต่ผมสันนิษฐานว่าเป็นการคุยกันระหว่างผมกับน้องเรื่องสมัยตอนวัยเด็ก ซึ่งผมยอมรับว่าผมมีการทะเลาะและมีการกลั่นแกล้ง อาจจะเล่นตามประสาพี่น้องที่บางทีอาจรุนแรง แต่ผมก็ยังเป็นเด็ก ผมก็ยังไม่ทราบว่าอันไหนมันดีไม่ดี ซึ่งผมก็ได้ขอโทษน้องไปหลายรอบแล้ว
-ผมได้เคลียร์กับน้องไปหลายรอบ และยืนยันว่าผมไม่ได้คิดกับน้องแบบนั้นเลยครับ
-ตอนผมโตเป็นวัยรุ่น ที่จริงผมกับน้องก็อยู่คนละประเทศ โตกันคนละประเทศ ผมเรียนอยู่โรงเรียนประจำที่อังกฤษ แต่ทุกครั้งที่ได้เจอน้อง เป็นช่วงกลับมาฮอลิเดย์ ปิดเทอม ส่วนมากผมก็ใช้เวลาช่วงปิดเทอมแฮงก์เอาต์อยู่กับเพื่อนฝูง และแฟนของผมครับ
-เรื่องที่สอง ครอบครัวอิกนอร์นะครับ อันนี้ผมยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ หรือเพื่อนฝูง ได้ยื่นมือช่วยเขาหลายรอบ ซัปพอร์ตเขาในทุกๆ ด้าน รวมถึงการไปหาหมอ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บางทีน้องได้บล็อกช่องทางการสื่อสาร ทำให้ครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้ หรือติดต่อได้ยากมากๆ นะครับ แต่ถ้าเรื่องนี้มันเป็นจริง แน่นอนครับว่าทางครอบครัวไม่มีทางไม่ทำอะไรนะครับ ทุกคนอยู่เคียงข้างซัปพอร์ตน้องเสมอนะครับ
-สามเรื่องบ้านหัวหินที่มีการฟ้องร้องเรื่องทรัพย์สินกัน ต้องเล่าก่อนว่าบ้านหัวหินเดิมทีเป็นของคุณตา คุณตามอบบ้านหลังนี้ให้ลูกของคุณตา ส่วนของคุณแม่ก็ได้มอบให้ทางผมและน้อง แต่คุณแม่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้น เพราะมีการทำลายทรัพย์สินเกิดขึ้น นำพาคนข้างนอกมาบุกรุก รวมถึงเอาของส่วนกลางไปจัดการ ซึ่งคุณแม่อยากเรียกกลับคืนมาเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและคนในบ้านครับ
-ที่พูดไปทั้งหมด ผมมีหลักฐานชัดเจน ที่สามารถดำเนินการต่อทางกฎหมาย (ถอนใจ) สุดท้ายนี้ที่ออกมาพูด ผมไม่ได้อยากทำร้ายใครเลยนะครับ ทุกคนที่ทราบดีจะรู้ว่ามันยากมากๆ ที่ผมจะออกมาพูดอะไรแบบนี้ เพราะมันสะเทือนใจผมมาก ผมไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับตัวผมเลย
-ผมไม่ต้องการให้เรื่องในครอบครัวออกไปเป็นเรื่องสาธารณะ ผมเชื่อว่าทุกคนที่มีครอบครัวก็ไม่อยากให้สิ่งแบบนี้เกิดขึ้นกับเขาเช่นกัน การออกมาพูดแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อใครเลย รวมถึงน้องเองด้วย
-แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ครอบครัวก็ยังเปิดใจที่จะพูดคุยกับน้องเสมอนะครับ แต่หลังจากนี้ ขอให้ทุกอย่างดำเนินการด้วยกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง รวมถึงหลักฐานทุกอย่างที่มีครับ ขอบคุณทุกคนที่รับฟังครับ (ยกมือไหว้)
นอกจากนี้ได้เขียนแคปชั่นว่า “จากการถูกกล่าวหาที่รุนแรงที่เกิดขึ้น ผมขอชี้แจงในพื้นที่นี้ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจความจริง สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเป็นเรื่องจริง ทุกอย่างมีหลักฐาน ครอบครัวรับรู้ทุกอย่าง หลังจากนี้ในส่วนของข้อกฎหมายขอใช้กฎหมายดำเนินการ ผมจะไม่พูดผ่านทางโซเซียลใดๆ อีก ผมคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะมาโต้ตอบกันในพื้นที่นี้ ผมขอความกรุณาจากทุกคน จากมุมของผมด้วยครับ ขอบคุณครับ”