“มายด์ ลภัสลัล” โดนตั้งคำถาม ผัวไปข่มขืน “ทราย สก๊อต” จริงหรือเปล่า ขอให้ชี้แจง

เรียกได้ว่างานเข้าแบบไม่ทันตั้งตัว สำหรับนักแสดงสาว “มายด์ ลภัสลัล” ภรรยา "พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” พี่ชายของ “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” ที่เพิ่งจะออกมาเปิดเผยเรื่องราวว่าถูกพี่ชายข่มขืน
ช็อกอีก! “ทราย สก๊อต” ปล่อยโฮ! โดนพี่ชายตัวเองข่มขืน แถมยังโดนแม่แท้ๆ ฟ้องเอามรดกคืน เพราะเป็น “ลูกเนรคุณ”
ไหนว่าเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับมายด์ซึ่งเป็นภรรยา แต่ก็โดนหางเลขไปเต็มๆ โดยมีการเข้าไปคอมเม้นในโพสต์ต่างๆ ของมายด์ ทั้งภาพบรรยากาศงานแต่งงาน รวมถึงโพสต์ประกาศข่าวดีกำลังมีเบบี๋ ต่างถูกชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก และแบ่งออกเป็นหลายมุมมอง
อาทิ “ผู้ชายคนนี้ข่มขืนน้องชายจริงๆ เหรอคะ นี่ไม่อยากเชื่อเลย แล้วคุณมายรู้มาก่อนไหมคะ ถ้ารู้แล้วช่วยปกปิดคือ เอิ่ม..,ช็อกค่า, ออกมาชี้แจงด้วยนะคะ อย่าทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเถอะค่ะ เรื่องจริงไม่จริงขอฟังในมุมของฝั่งนี้หน่อย ถ้าเป็นแบบนั้นคือแย่มากนะ กล้าที่จะใช้ชีวิตปกติได้ยังไงกัน, สงสารคุณทราย สก๊อต ทำไมคนรวยเป็นนิสัยแบบนี้คนในครอบครัวนะ ใครก็ได้ช่วยคุณทรายสก๊อตทีนะคะ, มีความสุขดีจริงๆนะครับ, สงสารเด็กที่จะเกิดมาเลย, จริงไม่จริงยังไงชี้แจงโตยเน้อ อยากรู้จ้า, นี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่น้องฝ่ายชายนัดคุยก่อนจะแต่งงาน”
ขณะเดียวกัน ก็มีชาวเน็ตอีกจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาคอมเมนต์เบรกดรามา พร้อมขอให้รอฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายก่อนวิจารณ์ อาทิ “งงอะ มาคอมเมนต์โดยที่ยังไม่รู้เรื่องจริงไม่จริง แล้วมาคอมเมนต์รูปสำคัญเค้านี่นะ มารยาทคนไทย, คุณมายด์เขาไม่เกี่ยวรึเปล่า มันเป็นเรื่องระหว่างสามีเขาและน้องชาย และตอนนี้เขากำลังท้องนะคะ มาถล่มเมนต์ขนาดนี้ แยกแยะก่อนค่า สุขภาพจิตคุณแม่สำคัญมากๆ นะคะ,
ไม่ว่าใครจะผิดหรือถูก แต่คุณมายด์ไม่เกี่ยวข้องกับสมการนี้ตั้งแต่แรก ขอให้กำลังใจในฐานะแม่คนนึ่งเหมือนกันนะคะ, ชาวโซเชี่ยวจะคอมเม้นอะไร ก็นึกถึงหัวอกผู้หญิง หัวอกคนกำลังมีน้อง หัวอกคนกำลังเป็นแม่ด้วย เขากำลังตั้งครรภ์ แล้วน้องมายไม่รู้เรื่องอะไรด้วย เราไม่ได้เป็นfcเขา แต่คิดถึงใจเขาใจเราบ้างเนอะ เป็นกำลังใจให้กันดีที่สุด, พวกที่มาคอมเม้นแย่ๆ ใส่เมียเค้าทั้งที่เค้าท้องอยู่แยกแยะค่ะอย่าประสาทแดก..อย่าเม้นเอาสะใจทำร้ายคนอื่น” ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องบนโลกโซเชียล