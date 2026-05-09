ช็อกอีก! “ทราย สก๊อต” ปล่อยโฮ! โดนพี่ชายตัวเองข่มขืน แถมยังโดนแม่แท้ๆ ฟ้องเอามรดกคืน เพราะเป็น “ลูกเนรคุณ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นสุดสัปดาห์ที่ร้อนระอุกันมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นวันศุกร์ กับเรื่อง “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” พูดเรื่องแม่เป็นครั้งแรก พร้อมประกาศตัดขาด แต่พอเช้าวันเสาร์ ก็ต้องอึ้งกับคลิปของ “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” ที่จั่วหัวมาว่า “ไม่อยากให้ใครเรียกผมว่าเป็นทายาทสิงห์” แต่อันนั้นยังไม่พีกเท่ากับว่า เจ้าตัวร่ำไห้ยอมรับว่าตอนเป็นวัยรุ่นโดนพี่ชายของตัวเองข่มขืนในหลายๆ ครั้ง แถมตอนนี้ยังโดนแม่แท้ๆ ฟ้องเรียกคืนมรดก พร้อมกล่าวหาว่าตนเองคือ “ลูกเนรคุณ”

“ทรายไม่อยากให้ใครเรียกทรายว่าเป็นทายาทสิงห์นะครับ เพราะว่าที่ผ่านมา... (เสียงสะอื้น) พี่ชายผมเป็นคนข่มขืนผมครับ เขาไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียว แต่เขาทำตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นหลาย ๆ ครั้ง

แล้วทุกคนในครอบครัวผมรู้หมดครับ เพราะเขาได้ฟังเทปที่ผมอัด... ที่มีเสียงพี่ชายที่เขาสารภาพครับ แล้วไม่มีผู้ใหญ่คนไหนในชีวิตผม ช่วยผมเลยครับ ที่ผมทำทุกอย่างมาเอง เพราะผมไม่ได้มีทางเลือกครับ

ผมจะอายุ 32 ปีนี้แล้ว และผมไม่เคยได้รับความยุติธรรมในเรื่องนี้เลยครับ ไม่ว่าผมจะขอความช่วยเหลือจากญาติ ๆ คนไหน หรือผู้ใหญ่คนไหนในตระกูล

แล้วปีนี้... แม่ผม เขาฟ้องร้องผม เพื่อจะเอาทรัพย์สินที่คุณตายกให้ผม เขาหาว่าผมเป็นลูกเนรคุณ สำหรับการที่ผมไปเล่าให้ทุกคนฟังว่าพี่เลี้ยงผมทำอะไร

แล้วตอนผมไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในตระกูล เขาบอกให้ผมไปขอโทษแม่... แล้วผมไม่รู้ว่าจะทำยังไง แต่ผมรู้ว่าผมใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ ผมไม่สามารถอยู่กับคนในครอบครัวหรือตระกูลที่เขาไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของผม หรือเห็นใจผมไม่ได้

ผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนเครียดนะครับ แต่ผมอยู่กับคนแบบนี้ กับคนที่มีชีวิตแบบนี้ไม่ได้ครับ”









ช็อกอีก! "ทราย สก๊อต" ปล่อยโฮ! โดนพี่ชายตัวเองข่มขืน แถมยังโดนแม่แท้ๆ ฟ้องเอามรดกคืน เพราะเป็น "ลูกเนรคุณ"
