“ภาวิตา มันดาวา” นางแบบอินเดีย โดนถล่มเพราะชุด Met Gala แต่เบื้องหลังเป็นงานละเอียด คิดมาดีแล้ว

เป็นดรามาที่โดนคนสาปส่งไม่น้อยสำหรับชุดเดินพรมงานแฟชันการกุศลสุดหรูอย่าง Met Gala ที่นอกจากจะโดนวิจารณ์ว่าไม่ให้เกียรติงานแล้วยังลามไปถึงการเหยียดเชื้อชาติ ล่าสุดมีการเปิดเผยรายละเอียดถึงการเตรียมชุดของ “ภาวิตา มันดาวา” ว่าผ่านการคิดมาอย่างดี มีทีมงานเตรียมพร้อม และไม่ใช่งานฉาบฉวยอย่างที่หลายๆคนคิด
ในงาน Met Gala 2026 ปีนี้ มาในธีม Fashion is Art
เหล่าคนดังเลยพากันตัดชุดเป็นงานสั่งทำพิเศษจากบรรดาห้องเสื้อแบรนด์ชั้นนำระดับโลก แต่กับนางแบบสาวชาวอินเดีย ภาวิตา มัณเทวา กลับไม่เลือกใช้ความเวอร์วังใดๆ แต่ขอแตกต่างด้วยลุคเรียบง่าย จนโดนแซวไปทั่วโลกว่ากระเป๋าเดินทางส่งมาไม่ทันบ้าง หรือเพิ่งลงเครื่องบินแล้วเข้างานเลยบ้าง
แต่แท้จริงแล้ว ลุคเดินพรม Met Gala ของเธอผ่านการคิดมาแล้วอย่างดีโดยชุดนี้เป็นชุดที่รังสรรค์โดยแบรนด์ Chanel และเป็นผ้าไหมทั้งชุด แม้แต่กางเกงของเธอที่หลายคนบอกว่าคือกางเกงยีนส์ก็เป็นผ้าไหมเล่นแสงเช่นกัน
การเลือกชุดนร้เป็นการย้อนรำลึกถึงวันที่ ภาวิตา ที่ขณะนั้นเป็นนักศึกษาปริญญาโท ถูกเอเจนซีค้นพบที่สถานีรถไฟใต้ดินแอตแลนติก อเวนิว ก่อนจะส่งเธอให้กลายเป็นนางแบบชื่อดัง และเมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมาเธอก็เพิ่งได้รับการแต่งตังให้เป็นแอมบาสเดอร์ของ Chanel นับเป็นชาวอินเดียคนแรกเลยทีเดียว
การได้แรงบันดาลใจจากชุดนี้มาใส่ในงาน Met Gala ไม่ใช่ครั้งแรกของ Chanel ที่ทำแบบนี้กับ ภาวิตา เพราะก่อนหน้านี้ในการแสดงแฟชันโชว์ Pre-Fall’26 ของ Chanel ที่จัดขึ้นในสถานีรถไฟใต้ดินแห่งหนึ่งในนิวยอร์ก เธอก็โดนจับให้สวมชุดในลักษณะเดียวกัน เพื่อรำลึกถึงวันแรกที่เธอถูกค้นพบก่อนดังเป็นนางแบบระดับโลก
อย่างไรก็ตามในแถบเอเชียรวมถึงอินเดีย ต่างไม่พอใจกับชุดของเธอ พร้อมตำหนิไปยังแบรนด์ Chanel ว่าเหมือนเป็นการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวต่อคนอินเดีย โดยมองว่าชุดแบบนร้คงไม่ถูกรังสรรค์ให้นางแบบชื่อดังหรือแอมบาสเดอร์ผิวขาวคนอื่นๆใส่แน่นอน
นักวิจารณ์แฟชันอย่าง ซูฟี โมติวาลา ก็ถึงขั้นใช้คำว่า “โมโห” และกล่าวหา Chanel ว่าใช้ ภาวิตา เป็นสัญลักษณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการดูเหมือนว่ามีการเลือกปฏิบัติ
อนิชา รามาคริชนา ทาร์ปารา กล่าวว่า “เอาจริงๆนะ ชุดที่ใส่ขึ้นรถไฟใต้ดิน ชุดที่ฉันใส่ไป CVS ทาง Chanel คงอยากจะบอกว่า เราเห็นอินเดียแล้วนะ และเราอยากเตอพวกคุณที่ใต้ดิน“
ลุคที่ดูเรียบง่ายเกินไปที่ Chanel สร้างให้กับแอมบาสเดอร์ชาวอินเดียคนแรกของพวกเขา เหมือนพยายามจะกันเธอออกจากความหรูหราไม่เหมือนแอมบาส้ดอร์คนอื่นๆ ทั้ง เจนนี BlackPink, มาร์โกต์ ร็อบบี, ลิลลี โรส เดปป์, เกรซี อับรามห์ ที่ล้วนแล้วแต่มาในชุดหรูหรา
แถมงานนี้ ภาวิตา ยังจัดเซลฟีต้องห้ามที่หน้ากระจกในห้องน้ำ ที่โดนระบุว่าห้ามถ่าย แต่เธอก็เผยแพร่ภาพดังกล่าว และภาพนี้ก็ตอกย้ำอย่างชัดเจนว่าชุดของเธอดูขัดแย้งกับแขกคนอื่นๆที่ไปร่วมงานอย่างมาก จนเหมือนกับว่าเธอคือชาวบ้านที่หลุดเข้าไปในห้องน้ำงาน Met Gala แล้วขอดาราถ่ายรูปด้วย
อย่างไรก็ตามทุกชุดที่จะปรากฏบนพรมงาน Met Gala จะต้องถูกส่งให้ทางผู้จัดงานพิจารณาเบื้องต้น และดูเหมือนว่าการเลือกชุดนี้ของ Chanel ให้กับ ภาวิตา ได้ผ่านการคิดมาอย่างดีแล้ว เพราะอย่างน้อยเวลานี้เธอถูกพูดถึงและเป็นข่าวไปทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อย