“โหน่ง ชะชะช่า” เคลียร์ชัด! ผอม 23 กิโลใน 3 เดือน ไม่ใช่ป่วย ตั้งใจลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ เคยปักปากกาแต่เลิกแล้ว

“โหน่ง ชะชะช่า” ตั้งใจลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ อยากดูแลตัวเองในวัย 50 จาก 113 กิโล ลดเหลือ 80 กิโลภายใน 3 เดือน เน้นคุมอาหาร และเดินออกกำลังกาย เผยคนทักเยอะ เข้าใจผิดคิดว่าป่วย เล็งเพิ่มน้ำหนักอีก 5 กิโลให้ดูสมส่วน ยอมรับเคยปักปากกา แต่ถ้าไม่ดูแลตัวเองก็เหมือนเดิม แนะเคล็ดลับลดหุ่นไม่ต้องพึ่งตัวช่วย แค่มีวินัย
ทำเอาแฟนๆ แอบเป็นห่วง หลังเห็นตลกดังอย่าง “โหน่ง ชะชะช่า” ดูผอมลงอย่างเห็นได้ชัด ล่าสุดได้เจอโหน่ง ในงานกาล่าภาพยนตร์เรื่อง “เห้งเจียแจ๊ส” เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ให้ฟัง ว่าที่ดูผอมลงเพราะตั้งใจอยากลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ ไม่ได้ป่วยหรือเป็นโรคอะไรอย่างที่หลายคนเข้าใจผิด
“ผมอยากดูแลตัวเองมากกว่า เพราะผมอายุมากแล้ว รู้เลยมันเกิน 50 แล้วมันต้องดูแลตัวเอง แต่ก็ไม่ได้ไปออกกำลังกายแบบหักโหมนะ แต่คือลดข้าว ลดแป้ง นิดหน่อย ให้มันให้มันโอเคขึ้น ไม่งั้นแบบขึ้นบันไดแล้วมันก็เจ็บเข่าเจ็บขา มันเริ่มแล้วผมว่า 50 เนี่ย ถ้าไม่ดูแลตัวเองนะ มันก็ไม่ไหวแล้ว แล้วผมอ้วนเกิน ผมหนัก 103 กิโล เมื่อก่อนผมหนัก 113 กิโล แล้วผมลดไปครั้งนึงแล้ว พอกลับมาอ้วนอีกทีผมปวดขา ก็เลยมาลดอีกครั้งนึง ลดไป 23 กิโล เหลือ 80 ก็เลยแบบว่าเออโอเค คล่องตัวนิดนึง เวลาก้มผูกเชือกรองเท้า ทำโน่นทำนี่ มันก็คล่องแคล่วขึ้น”
โดนทักเยอะ คิดว่าป่วยจนน้ำหนักลด
“เยอะมาก บอกว่าป่วยหรือเปล่า เป็นอะไรหรือเปล่า จริงๆ มันผอมเกิน ผมเคยอ้วนไง แล้วถ้าผมผอมลง หน้ามันจะตอบด้วย แล้วก็คอ มือ มันเหี่ยวหมด เพราะฉะนั้นผมกะว่าผมจะเอาขึ้นมาอีกสัก 5 กิโล ให้มีแก้มหน่อย”
น้ำหนักลดเหลือ 80 ภายใน 3 เดือน
“3 เดือนครับ ระหว่างทางก็เหนื่อย เหนื่อยตรงที่ว่าเราต้องกินไข่ต้ม แต่บางทีแลูกเมียพาไปกินอะไรก็ก็กินบ้าง ไม่ใช่ว่ากินไข่ต้ม มีชีทเดย์ (Cheat Day) อยากกินอะไรก็กิน ลดของทอดนิด ส่วนเรื่องออกกำลังกาย เราเดินมันก็ออกกำลังกายอยู่แล้ว ผมเดินทั้งวันอยู่แล้ว ไปเวิร์คพอยท์ก็เดิน จากข้างล่างขึ้นไปข้างบน บางทีอัดสตูดิโอ 9 งี้ เดินไปไหว้พี่ตา (ปัญญา นิรันดร์กุล) สตูดิโอ 18 เดินขึ้นไปชั้นบนไปไหว้พี่จิก เดินไปไหว้ไปหาเพื่อน ไปหาน้องซี ไปหาทุกคนมันก็เหมือนออกกำลังกาย จริงๆ มันคือการออกกำลังกายไปในตัวอยู่แล้ว”
ให้คะแนนสุขภาพตัวเอง 95 เต็ม 100
“ถ้า 100 เปอร์เซ็นต์ ผมให้ประมาณ 95 ก่อน อีก 5 มันก็ยังอ้วนอยู่นะ ผมยังไม่ได้ผอมเลยนะ แต่มันก็กระโดดได้แล้ว แต่ตอนที่ผมอ้วน 103 กิโล มันไม่ได้ มันเจ็บเข่า แล้วเข่ามันเหมือนไม่มีน้ำในเข่า มันจะรู้ทันทีเลย ตอนนี้น้ำหนักลด เอาอะไรออกจากท้องไปเนี่ย เข่าไม่มีเสียงแล้ว”
ยอมรับเคยปักปากกา แต่ครั้งนี้ลดด้วยตัวเอง
“ถ้าเคยปักแล้ว มันก็จะปักตลอด ผมก็เคยปัก แต่ทีนี้ถ้าเกิดไม่ดูแลตัวเอง มันช่วยไม่ได้ เมียผมก็ปัก แต่ปักแล้วกินเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้ ผมก็ยังบอกเมียว่าหยุดกินบ้าง แต่จริงๆ ก็ไม่อยากให้เขาหยุดหรอก (แสดงว่าอันนี้คือธรรมชาติ 100% ที่ลดมา?) ใช่ ธรรมชาติ มันไม่อยากจะปักปากกาอะไรหรอก มันก็กลัวแหละ”
ไม่นอยด์คอมเมนต์ลบ เจอแล้วเลื่อนผ่านตลอด
“ทำไมเราต้องไปอ่านคอมเมนต์ด้านลบด้วย พอด้านลบปุ๊บเราก็เลื่อนไปเลย เลื่อนผ่านไปเลย ก็คนเรามันแหม มือเรายังไม่เท่ากัน ทุกอย่างมันไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นจะพิมพ์อะไรก็ได้ไม่เป็นไร พิมพ์ในเรื่องดีเขาก็ดีด้วย เราก็ดีด้วย มันก็เหมือนสรรเสริญเยินยอกันไป คนเราพูดดีมันก็ได้ดีแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ซีเรียส ทุกคนมีโอกาสติชมได้ เราไม่ใช่ว่าเฮ้ย ติชมเราไม่ได้เลย ต้องติชมได้ด้วย เราทำไม่ดีเขาก็ติเราได้ ทำผิดพลาดเขาก็ติเราได้ เพราะฉะนั้นเรื่องดีก็มี เรื่องไม่ดีก็มี เพราะฉะนั้นก็รับฟัง เพราะการติชมมันก็เราเหมือนเราปรับปรุงตัวเองด้วย”
ชีวิตในวัย 50 ก็ทำงานไปด้วย ดูแลหลานไปด้วย
“ผมก็ดูแลหลานนี่แหละ ดูแลหลานแล้วก็ทำงาน ก็ทำงานไปด้วยดูแลหลานไปด้วย บางทีเลิกงานไวผมก็ไปรับหลาน ลูกสะใภ้ไม่ต้อง เมียไม่ต้อง บางทีผมก็ไปรับเขาเอง ไปส่งเอง แต่ส่งคงไม่ไหว เพราะมันตื่นเช้า เพราะโรงเรียนเขาเข้าเช้า ห่างจากนครนายกมาคลอง 11 ก็จะใช้เวลาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าผมอัดรายการเลิกบ่ายสอง ชั่วโมงกว่าผมทัน ผมก็โทร.บอกลูกสะใภ้ว่าไม่ต้อง เดี๋ยวพ่อไปรับเอง”
มีโดนแซวเรื่องคาแรกเตอร์ ว่าผอมลงแล้วความตลกจะหายไปไหม
“ใช่ๆ ก็นั่นแหละ แจ๊ส ชวนชื่นจะชอบแซว ผอมไปนะ พี่ต้องอ้วนต้องอะไรอย่างนี้ ก็เออ เดี๋ยวตามใจมึงแจ๊ส เดี๋ยวกูจะกลับมาอ้วนเหมือนเดิม มึงไม่ห่วงสุขภาพกูเลยหรือไง ก็เล่นมุกเล่นอะไร พี่เท่ง เถิดเทิงก็อำ แต่ผมก็อยากจะเอาขึ้นมาอีกสัก 5 กิโล หรือ 10 กิโล สัก 90 ก็ทีนี้มันก็คงโอเคเลย ถ้ามันยังขึ้นบันไดแล้วมันไม่มีเสียงกร๊อบแกร๊บๆ ก็เออ 90 ก็อยู่ตัวผมเลย ก็กินคงที่ไป
ผมซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักมา 2 เครื่อง เผื่ออีกเครื่องนึงแบตหมด หรือแบตอ่อน พอกลับบ้านปุ๊บ อาบน้ำอาบท่าอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนนอน ไม่ใส่ชุดนอน กางเกงในตัวเดียวก็ขึ้นดู เครื่องนี้เท่านี้ มาขึ้นอีกเครื่องหนึ่ง เฮ้ย มาตรฐานโอเค แต่ถ้าวันไหนนะกินเยอะ กลับบ้านปุ๊บชั่ง เฮ้ย ขึ้นมา 2 กิโล พรุ่งนี้จะค่อยๆ แล้ส ไข่ต้ม 3 ใบเลย อยู่ได้ทั้งวัน เย็นมาตบด้วยผัก จบเลย น้ำหนักลด”
ไม่ได้อยากมีร่างทองหรือซิกแพ็ก เพราะคงทำขนาดนั้นไม่ไหว
“บางทีเจอน้องบอย (ภิษณุ จุฑานิ่มสกุล) ก็แนะนำ เจอ ตั๊ก (บริบูรณ์ จันทร์เรือง) ก็พี่อย่างนี้ๆ ผมก็แบบ เราไม่ไหวตรงที่ว่าจะต้องไปโหมหนักขนาดนั้น ผมเคยซื้อจักรยานคันนึง ปั่นมาครึ่งทางมั้ง แล้วมันขึ้นสะพานไม่ไหว ผมก็เรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็แบกจักรยาน แล้วให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างไปส่งบ้าน (หัวเราะ) มันปั่นขึ้นสะพานไม่ได้ เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มปั่นวันแรกไง วันแรกเราไปหักโหมขึ้นสะพานไงครับ มันไม่ไหวก็เรียกมอเตอร์ไซค์แล้วก็แบก แต่อายนะ แต่ชุดเราเต็มยศเลยนะ คือชุดปั่น เหมือนไอ้นุ้ย (นุ้ย เชิญยิ้ม) น้องผมมันซื้อจักรยานมา จักรยานล้อจะพังอยู่แล้ว น้ำหนักมันยังไม่ลดเลย (หัวเราะ)”
ไร้ปัญหาเรื่องสุขภาพ หมั่นตรวจอยู่ทุกปี
“ไม่มีครับ ตรวจประจำปีอยู่แล้ว ตอนแรกเกือบจะเป็นเบาหวาน แต่ไม่เป็น เพราะว่าผมถามว่า ผมเป็นหรือยัง เขาบอกยัง ถ้า 110 เนี่ยยัง คุณดูแลสุขภาพ กินให้น้อย รสจัดก็เบาลง จะได้ไม่ต้องกินยา เพราะถ้ามันมันถึงขีด 140 130 เราต้องกินยา”
แนะนำคนอยากลดน้ำหนัก ไม่ต้องไปพึ่งอะไร แค่มีวินัยก็พอ
“ผมว่าถ้ามีวินัยแค่นั้นเอง เหมือนเราให้รางวัลกับตัวเอง ไม่ต้องไปซื้ออะไรที่มันแพงๆ หรอก เนี่ยเวลา 1 ชั่วโมง หรือครึ่งชั่วโมงที่เรามาออกกำลังกาย จะเดินบ้าง วิ่งบ้าง แต่ถ้าอ้วนเยอะ ผมแนะนำให้เดิน เพราะถ้าวิ่งไม่ไหวแน่นอน ยิ่งรองเท้าเนี่ย ปัญหาคือรองเท้า ผมเคยใส่ผ้าใบวิ่ง แล้วมันเกิดปัญหาทันทีเลย มันขึ้นมาถึงเข่าเลย กึกๆ เพราะมันไม่มีอะไรซับ เพราะฉะนั้นรองเท้าสำคัญที่สุด จะวิ่งจะออกกำลังกาย ซื้อรองเท้าให้ดี เอารองเท้าที่มันซัปพอร์ตเท้าเราได้ ถ้าเอารองเท้าแบบดิบๆ ถูกๆ ผ้าใบ ซื้อแพงนิดนึง แต่มันช่วยเรื่องสุขภาพเรา”