“แจ๊ส ชวนชื่น” ฟาดมั่ง ใครที่ทำให้ “เหน่ง เหม่งจ๋าย” หนักใจถอนตัว “ก็มาดิคร้าบ”

ดูท่าจะไม่จบง่ายๆ สำหรับดรามาร้อนวงการตลก หลัง “ไอซ์” ภรรยา “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ออกมาโพสต์ฟาดปมสร้างภาพ ทำให้หลายคนพุ่งเป้าไปที่ “บอล เชิญยิ้ม” จนต้องรีบออกมาชี้แจงวุ่น ก่อนเจ้าตัวจะขอโทษและย้ำชัดว่าไม่ได้หมายถึง บอล และ ยูริ ภรรยา แต่เป็นคนอื่นที่ล้ำเส้นครอบครัว
“บอล เชิญยิ้ม” โดนด่าฟรี! “แจ๊ส-นาย” สับแหลก เมีย “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ปล่อยให้คนโยงมั่ว เจ้าตัวขอโทษแล้ว
เรื่องเหมือนจะเบาลง แต่กลับปะทุซ้ำ เมื่อ “แจ๊ส ชวนชื่น” ที่เพิ่งไลฟ์เคลียร์ใจกับ “บอล เชิญยิ้ม” และ “นาย คอมเมเดี้ยน” ออกมาเคลื่อนไหวกลางดึก ทิ้งบอมบ์เดือดโยงถึงการตัดสินใจของ “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ที่ถอนตัวจาก “ก็มาดิคร้าบ”
โดยระบุข้อความว่า “มีคนทำให้พี่เหน่งลำบากใจ จนออกจาก ก็มาดิคร้าบ ไปเดาเอาเองนะ วู้ววววววววววววววววววววววว ขอหิวแสงสักทีนะ วินวินขอวันเดียว เข้าไส้จริงจริง😜”
แม้ภายหลังโพสต์จะถูกลบไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่พ้นสายตาชาวเน็ตที่แคปไว้ทัน กลายเป็นชนวนใหม่ให้ประเด็นร้อนแรงขึ้นทันที หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่า การตัดสินใจของเหน่ง อาจไม่ได้เป็นแค่เรื่องเส้นทางชีวิตหรืออยากเติบโต แต่มีใครบางคนที่ทำให้เจ้าตัวอึดอัดใจ จนต้องถอยหรือไม่