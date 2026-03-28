“บอล เชิญยิ้ม” โดนด่าฟรี! “แจ๊ส-นาย” สับแหลก เมีย “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ปล่อยให้คนโยงมั่ว เจ้าตัวขอโทษแล้ว

กลายเป็นประเด็นใหญ่โตเลยทีเดียว หลังจากที่ “ไอซ์” ภรรยา “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ตลกชื่อดัง โพสต์ข้อความฟาดเดือดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่างานศพจบแล้ว เลิกสร้างภาพสักที อย่าให้ต้องเล่า เพราะไม่อยากทำ
งานนี้ทำคนแห่โยงไปถึง “บอล เชิญยิ้ม” รวมทั้งคู่ของ “โชค รถแห่” และ “นัส จุฑารัตน์” กลายเป็นดรามาร้อนแรง เพราะฝั่งบอล เชิญยิ้ม ไลฟ์สดในติ๊กต๊อก พร้อมกับ “แจ๊ส ชวนชื่น” ผดุง ทรงแสง และ “นาย คอมเมเดี้ยน” หรือ มงคล สะอาดบุญญพัฒน์ ฟาดกลับเรื่องนี้
โดยบอลยอมรับตื่นมางง ว่ามันคืออะไร กลายเป็นบอลๆๆ โดนบ๊อยบ่อย ตอนนี้ทัวร์โยงมั่วไปหมดเลย ไม่รู้ใครเป็นใคร ก็เพราะไอซ์โพสต์หว่าน บอลลั่นผมสร้างภาพอะไร คุณลงแบบนี้กลายเป็นผมโดนด่าอีกแล้ว หรือเปลี่ยนชื่อดีไหม ถ้าไม่ใช่ตนทำไมไม่ออกมาอธิบายผ่านพื้นที่ของตัวเองไปเลยตั้งแต่แรก การโพสต์ทิ้งเป็นปริศนาแบบนี้ คนไม่เกี่ยวข้องด้วยต้องมารับเคราะห์ได้รับผลกระทบ
ขณะที่แจ๊สเผยว่าสิ่งที่โพสต์ นักข่าวก็ต้องทำงาน นักข่าวเขาก็มีงานของเขาที่ต้องทำ ซึ่งไม่ผิด ใครจะโยงโน่นโยงนี่โยงนั่นคืองานของเขา แต่หัวจ่ายก่อนนี่แหละ ถึงมีปัญหามาถึงตอนนี้
ด้าน นาย คอมเมเดี้ยน เผยว่าให้สัมภาษณ์สื่อได้ ทำไมโพสต์เองไม่ได้ ปล่อยให้คนด่าฟรี แล้วใครจะรับผิดชอบ ไอซ์รู้อยู่แก่ใจว่าโพสต์ด่าใคร ทำไมปล่อยให้คนอื่นเดาไปมั่วๆ จนเรื่องบานปลาย ทำไมต้องรอให้คนโทรศัพท์ไปถาม สุดท้ายทุกคนเสียหาย คนโดนด่าเสียความรู้สึกไปแล้ว
ล่าสุด ไอซ์ ได้โพสต์ขอโทษบอล เชิญยิ้มผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้ว ยันไม่เกี่ยวกับบอล และ “ยูริ” ภรรยา แต่เป็นคนที่ไม่ให้เกียรติและล้ำเส้นตน จากนี้ขอตั้งใจดูแลครอบครัวและสุขภาพจิตตัวเองก่อน
“ต้องขอโทษจากโพสต์ดังกล่าว ที่แชร์ออกไป ไอซ์ก็มนุษย์คนนึง ที่มีความรู้สึกทุกอย่างเข้าใจว่ามีคนรัก คนไม่ชอบ มีทั้งคนหวังดี และซ้ำเติม ไอซ์ก็จะอยู่กับมันให้ได้
ต้องขอโทษที่ทำให้คนโยงไปถึงพี่บอลเจ๊ยูริ ยืนยันว่า ไม่เกี่ยวกับพี่บอลและเจ๊ยูริแน่นอน ไอซ์ยังจำคำสอนของพี่เหน่งได้ดี ทุกๆ เรื่อง
ส่วนข้อความดังกล่าวที่โพสต์นั้น ไอซ์โพสต์ถึงคนที่ไม่เคยให้เกียรติไอซ์ ล้ำเส้นไอซ์ ไอซ์แค่อยากปกป้องตัวเองและครอบครัว โตๆ กันแล้ว ทำอะไรรู้อยู่แก่ใจ ขอให้ต่างคนต่างอยู่ ให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินดีกว่า
ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านและทุกๆ คนที่ส่งกำลังใจมา
ตอนนี้ไอซ์ขอตั้งใจ ดูแลพ่อแม่ครอบครัว ดูแลสุขภาพจิตและใจตัวเอง และโฟกัสเรื่องทำบุญให้พี่เหน่งเท่านั้นคะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻”