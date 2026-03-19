วีซอย จับมือ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนแนวคิด Plant-Based Nutrition จัดงาน “V-Soy Plant-based Nutrition for Healthy Long Life” หนุนคนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

วีซอย (V-SOY) ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำด้านสุขภาพและโภชนาการ (Health & Nutrition Expert) จับมือกับ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (Thai Dietetic Association: TDA) จัดงานสัมมนา “V-Soy Plant-based Nutrition for Healthy Long Life” เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านโภชนาการจากโปรตีนพืช (Plant-Based Nutrition) สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนให้กับคนไทย
โดยความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ วีซอย ในการพัฒนานวัตกรรมและคุณค่าสารอาหารของเครื่องดื่ม Plant-based เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความยั่งยืน โดย วีซอย ได้รับความไว้วางใจจากนักกำหนดอาหารและผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ให้เป็นหนึ่งในทางเลือกสำคัญของเครื่องดื่มโปรตีนจากพืช ที่ไม่เติมน้ำตาล พร้อมเสริมคุณค่าสารอาหารสำคัญครบถ้วน ทั้งแคลเซียม วิตามินและเกลือแร่ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีในระยะยาว
นอกจากความเป็นเลิศด้านโภชนาการ วีซอย ยังให้ความสำคัญกับแนวคิดความยั่งยืน (Sustainability) ในทุกมิติ โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบด้วยความใส่ใจ ไปจนถึงกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับโลก เพื่อควบคุมผลกระทบต่อระบบนิเวศในทุกขั้นตอน เพราะวีซอยเชื่อว่าหัวใจของโภชนาการที่ดีคือความใส่ใจที่ส่งต่อจากต้นกำเนิดจนถึงมือผู้บริโภค
ภายในงานยังมีการนำเสนอ “ตำรับอาหารเพื่อสุขภาพ” ที่พัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคสามารถเริ่มต้นดูแลสุขภาพได้ง่ายในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับพันธกิจสำคัญของ V-SOY ที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมี“Healthy Long Life” หรือการมีอายุยืนยาวควบคู่กับสุขภาพที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
กิติยา โสภณพนิช กรรมการบริษัท กรีนสปอต จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ วีซอย กล่าวว่า “การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโภชนาการจากโปรตีนพืชให้กับผู้บริโภคและบุคลากรด้านสุขภาพอย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย เพราะเราเชื่อว่า ‘โภชนาการที่ดี’ คือพื้นฐานสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว บริษัทฯจึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้และความตระหนักด้านสุขภาพ และการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนไทยสามารถดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน และมีชีวิตที่แข็งแรงในทุกช่วงวัย”
ด้าน พันเอกหญิง ดร.กรกต วีรเธียร ประธานสมาคมนักกำหนดอาหาร แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับแบรนด์เครื่องดื่มนมถั่วเหลือง วีซอย ในการผลักดันแนวคิด Plant-Based Nutrition ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันโปรตีนจากพืชที่เสริมคุณค่าจากแคลเซียม วิตามินและเกลือแร่ อย่างครบถ้วน ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้านโภชนาการที่มีบทบาทสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ ทั้งในแง่การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในระยะยาว การร่วมมือกันในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการนำองค์ความรู้ทางโภชนาการที่ถูกต้องมาถ่ายทอดสู่สังคม เพื่อให้คนไทยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม”
งานสัมมนา “V-Soy Plant-based Nutrition for Healthy Long Life” มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างหลากหลาย ทั้งการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายด้วยเครื่อง InBody การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการโดยทีม “โภชนาพยากรณ์” จากโรงพยาบาลเทพธารินทร์ รวมถึงการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและสุขภาพ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผ่านอาหารและโภชนาการในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “Plant-based Expertise and V-Soy Innovation” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและอาหาร ได้แก่ คุณ สมิทธิ โชติศรีลือชา ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย, รศ. พญ.สุชาอร แสงนิพันธ์กูลสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.นุติ หุตะสิงห (เชฟทักษ์) นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร เจ้าของเพจ Tuck The Chef ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของโภชนาการจากพืชต่อการดูแลสุขภาพในระยะยาว
การจัดงานครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ วีซอย ในการผลักดันแนวคิด Plant-Based Nutrition ให้เป็นทางเลือกด้านสุขภาพที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนไทย พร้อมสอดคล้องกับพันธกิจของแบรนด์ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้บริโภคมี “Healthy Long Life” หรือการมีอายุที่ยืนยาวควบคู่ไปกับความสุขและสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน