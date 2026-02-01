“นุ่น รมิดา” โพสต์อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ ขอบคุณพยาบาลห้อง ICU เป็นเสียงแห่งความหวัง

“นุ่น รมิดา“ โพสต์ข้อความอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ ขอบคุณทีมพยาบาลห้อง ICU ดูแลอย่างดี 4 วันเต็ม เป็นเหมือนเสียงแห่งความหวัง ตอนนอนรักษาตัว
หลังก่อนหน้า “นุ่น รมิดา ประภาสโนบล” ได้ออกมาโพสต์วอนขอให้ชาวเน็ตหยุดโทษคุณหมอที่ดูแลครรภ์ และเลิกตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น ก่อนย้ำชัดว่าเหตุการณ์สูญเสียลูกในครรภ์ จากภาวะมดลูกแตก มันคืออุบัติเหตุ และตนกับสามี “หลุยส์ สก็อต” ก็ไม่ต้องการหาคนผิดกับเรื่องนี้
“นุ่น รมิดา” วอนหยุดโทษหมอ เสียลูกจากภาวะมดลูกแตกเป็น “อุบัติเหตุ” ไม่ต้องหาคนผิด!
ล่าสุดวันนี้ (1 ก.พ.) เจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ไอจีเป็นรูปที่มีข้อความว่า “อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ เพราะนั่นคือคุณสมบัติพื้นฐาน ของการดำรงชีวิต” พร้อมกับใส่แคปชั่นขอบคุณคนอีกหนึ่งกลุ่ม อย่าง พี่ๆ น้องๆ พยาบาลห้อง ICU ที่เป็นเหมือนเสียงแห่งความหวัง
“มีคนอีกกลุ่มที่นุ่นยังไม่ได้มีโอกาสขอบคุณ มีเพียงเอาขนมเล็กๆ น้อยๆ ไปฝากไว้ ก็คือ “พี่ๆ น้องๆ พยาบาลห้อง ICU” จำได้ตอนรู้สึกตัว มีคนเข้ามาคอยเช็คไข้เช็กความดันตลอดเวลา วันนึงมีเสียง เสียงนึงพูดดังขึ้นว่า “เย้!! ไข้ลดแล้ว เหลือ 36 แล้ว” และก็เดินออกไปแบบเงียบๆ ตอนนั้นไม่เข้าใจ รู้เพียงแค่ว่าทำไมเขาดีใจจังและก็หลับไป
หลังออก ICU ถึงรู้ว่า ถ้าไข้ลดทุกอย่างจะดีขึ้นมาก และทุกวันนี้ยังจำเสียงนั้นได้ดีขึ้นใจ เหมือนเป็นเสียงแห่ง “ความหวัง” ขอบคุณพยาบาลทุกๆ คนที่ดูแลนุ่นตลอด 4 วันเต็มๆ ที่ผ่านมา คอยเช็ดตัวเปลี่ยนผ้าหวีผมเป็นเพื่อนคุย แทบจะเป็นทุกอย่างในชีวิตแล้วตอนนั้น 🤍 #Thankyou🤍🤍 #ICUสมิติเวชสุขุมวิท #พยาบาล #อยากให้พี่ๆแวะมาอ่านนะ”