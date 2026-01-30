xs
xsm
sm
md
lg

“นุ่น รมิดา” วอนหยุดโทษหมอ เสียลูกจากภาวะมดลูกแตกเป็น “อุบัติเหตุ” ไม่ต้องหาคนผิด!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นประเด็นถกเถียงในโซเชียล หลังจากที่ “นุ่น รมิดา ประภาสโนบล” และ “หลุยส์ สก็อต” ออกมาแถลงเรื่องการสูญเสียลูกคนแรกจากภาวะมดลูกแตก โดยมีหลายรายคอมเมนต์ตำหนิแพทย์ผู้ดูแลเคสของนุ่น ทำให้นุ่น ออกโรงชี้แจงผ่านอินสตาแกรมอีกครั้ง พร้อมวอนหยุดโทษหมอ ไม่ต้องหาคนผิด

“จากการแถลงข่าวเมื่อวานของ นุ่นหลุยส์ เราแค่ต้องการบอกกับทุกคน ให้รับทราบว่าเราได้สูญเสียน้องไปด้วยอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ ไม่ใช่ 9 เดือนหรือ 40 สัปดาห์ เพราะเรารู้ดีว่าคงไม่สามารถปิดเรื่องนี้ได้ตลอดไป และคงไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนปกติ เนื่องจากการใช้ชีวิตนอกบ้านหรือเพื่อนคนรู้จักเริ่มถามเราเกี่ยวกับการคลอดน้อง เรา 2 คนจึงรวบรวมสติและเชิญสื่อมารับฟังข้อมูลด้วยตัวเอง”

“และเมื่อบอกถึงสาเหตุ ต่างมีความคิดเห็นมากมาย และมีบางท่านไม่ได้เข้าใจถึงการทำงานของแพทย์ที่ดูแลนุ่น และมันเริ่มมีผลกระทบกับความรู้สึกและหน้าที่ของคุณหมอ ซึ่งนุ่นและหลุยส์ยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ตั้งคำถาม ไม่หาคนผิดกับเรื่องนี้ เพราะมันคือ “อุบัติเหตุ” คำพูดมากมายที่มี “รู้งี้, ถ้างั้น, แล้วทำไม” เป็นคำพูดที่บั่นทอนความรู้สึกของเราและคุณหมอมากนะคะ ถ้าเรารู้ก่อนอุบัติเหตุ โลกคงสวยงามมากกว่านี้”

“สิ่งที่เกิดขึ้นมันบอบช้ำกันหมด เพราะความสัมพันธ์ของพวกเรา คือคนในครอบครัว ไม่ใช่แค่หมอกับคนไข้ทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 10 จนถึงวันแถลงข่าว ทุกคนโทร.หากันและร้องไห้ด้วยกันทุกวัน นุ่นในฐานะแม่และหลุยส์ในฐานะคนเป็นพ่อ ก็ดูแลนุ่นและลูกอย่างดีที่สุดแล้ว ส่วนน้องหมอก็ทำดีที่สุดแล้วเช่นกัน หยุดโทษหมอหรือตั้งคำถามกับเราเถอะค่ะ ขอพื้นที่ให้เราได้หายใจและก้าวต่อไปเถอะนะคะ

“คุณหมอหลายท่านออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมดลูกแตกมากมายและนุ่นก็อยากให้ทุกคนฟังและถามคำถามจากหมอมากกว่าเพจหรือบุคคลที่ไม่ใช่หมอนะคะ เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ถูกฉวยโอกาสในช่วงนี้ (อีโมจิยกมือไหว้)”










“นุ่น รมิดา” วอนหยุดโทษหมอ เสียลูกจากภาวะมดลูกแตกเป็น “อุบัติเหตุ” ไม่ต้องหาคนผิด!
“นุ่น รมิดา” วอนหยุดโทษหมอ เสียลูกจากภาวะมดลูกแตกเป็น “อุบัติเหตุ” ไม่ต้องหาคนผิด!
“นุ่น รมิดา” วอนหยุดโทษหมอ เสียลูกจากภาวะมดลูกแตกเป็น “อุบัติเหตุ” ไม่ต้องหาคนผิด!
“นุ่น รมิดา” วอนหยุดโทษหมอ เสียลูกจากภาวะมดลูกแตกเป็น “อุบัติเหตุ” ไม่ต้องหาคนผิด!
“นุ่น รมิดา” วอนหยุดโทษหมอ เสียลูกจากภาวะมดลูกแตกเป็น “อุบัติเหตุ” ไม่ต้องหาคนผิด!
กำลังโหลดความคิดเห็น