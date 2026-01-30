“นุ่น รมิดา” วอนหยุดโทษหมอ เสียลูกจากภาวะมดลูกแตกเป็น “อุบัติเหตุ” ไม่ต้องหาคนผิด!

กลายเป็นประเด็นถกเถียงในโซเชียล หลังจากที่ “นุ่น รมิดา ประภาสโนบล” และ “หลุยส์ สก็อต” ออกมาแถลงเรื่องการสูญเสียลูกคนแรกจากภาวะมดลูกแตก โดยมีหลายรายคอมเมนต์ตำหนิแพทย์ผู้ดูแลเคสของนุ่น ทำให้นุ่น ออกโรงชี้แจงผ่านอินสตาแกรมอีกครั้ง พร้อมวอนหยุดโทษหมอ ไม่ต้องหาคนผิด
“จากการแถลงข่าวเมื่อวานของ นุ่นหลุยส์ เราแค่ต้องการบอกกับทุกคน ให้รับทราบว่าเราได้สูญเสียน้องไปด้วยอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ ไม่ใช่ 9 เดือนหรือ 40 สัปดาห์ เพราะเรารู้ดีว่าคงไม่สามารถปิดเรื่องนี้ได้ตลอดไป และคงไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนปกติ เนื่องจากการใช้ชีวิตนอกบ้านหรือเพื่อนคนรู้จักเริ่มถามเราเกี่ยวกับการคลอดน้อง เรา 2 คนจึงรวบรวมสติและเชิญสื่อมารับฟังข้อมูลด้วยตัวเอง”
“และเมื่อบอกถึงสาเหตุ ต่างมีความคิดเห็นมากมาย และมีบางท่านไม่ได้เข้าใจถึงการทำงานของแพทย์ที่ดูแลนุ่น และมันเริ่มมีผลกระทบกับความรู้สึกและหน้าที่ของคุณหมอ ซึ่งนุ่นและหลุยส์ยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ตั้งคำถาม ไม่หาคนผิดกับเรื่องนี้ เพราะมันคือ “อุบัติเหตุ” คำพูดมากมายที่มี “รู้งี้, ถ้างั้น, แล้วทำไม” เป็นคำพูดที่บั่นทอนความรู้สึกของเราและคุณหมอมากนะคะ ถ้าเรารู้ก่อนอุบัติเหตุ โลกคงสวยงามมากกว่านี้”
“สิ่งที่เกิดขึ้นมันบอบช้ำกันหมด เพราะความสัมพันธ์ของพวกเรา คือคนในครอบครัว ไม่ใช่แค่หมอกับคนไข้ทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 10 จนถึงวันแถลงข่าว ทุกคนโทร.หากันและร้องไห้ด้วยกันทุกวัน นุ่นในฐานะแม่และหลุยส์ในฐานะคนเป็นพ่อ ก็ดูแลนุ่นและลูกอย่างดีที่สุดแล้ว ส่วนน้องหมอก็ทำดีที่สุดแล้วเช่นกัน หยุดโทษหมอหรือตั้งคำถามกับเราเถอะค่ะ ขอพื้นที่ให้เราได้หายใจและก้าวต่อไปเถอะนะคะ
“คุณหมอหลายท่านออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมดลูกแตกมากมายและนุ่นก็อยากให้ทุกคนฟังและถามคำถามจากหมอมากกว่าเพจหรือบุคคลที่ไม่ใช่หมอนะคะ เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ถูกฉวยโอกาสในช่วงนี้ (อีโมจิยกมือไหว้)”