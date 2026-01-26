“แม่ปุ้ย” เตรียมเปิดเวที “มิสเวิลด์ไทยแลนด์” หาช้างเผือกแบบ “โอปอล” รู้ข่าว “แอนโทเนีย - เป๊ก เศรณี” แต่ไม่ยุ่งเรื่องรัก

“ปุ้ย ปิยาภรณ์” เตรียมเปิดเวที “มิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026” รับประกันความสนุก และมีเรื่องให้ว้าว เชื่อสาวไทยเก่งเยอะ ต้องมีช้างเผือกแบบ “โอปอล” ลุยจัดประกวด 8 เวทีรวด รู้สึกวงการนางงามบรรยากาศดีขึ้น หลังคืนดี “ณวัฒน์” วอนทุกคนให้กำลังใจผู้จัดทุกเวที เห็นข่าว “แอนโทเนีย” ปลูกต้นรัก “เป๊ก เศรณี” ลูกนายกฯ แต่ยังไม่ได้คุยกัน เพราะไม่ยุ่งเรื่องความรัก
หลังสาว “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” สร้างประวัติศาสตร์คว้ามงฯ “Miss World 2025” มาครองได้สำเร็จ ก็ทำเอาแฟนนางงามตั้งตารอคอย ว่าสาวงามคนไหนจะได้มาเป็นตัวแทนคนต่อไปของประเทศ ล่าสุดวันนี้ (26 ม.ค.) ได้เจอ “ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก” ในงาน “มงเปลี่ยนโลก” World Premiere, True’s First World Ambassador ก็เลยขออัปเดตถึงเวที “Miss World Thailand 2026” ว่าจะเริ่มกันเมื่อไหร่ และต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
“ที่วางแผนไว้ ก็จะเริ่มประมาณเดือนเมษายน หลังสงกรานต์ค่ะ คงจะมีการออดิชั่นก่อน ป้าจูเลีย (จูเลีย มอร์ลีย์) อยากให้ทำเหมือนหลายๆ ประเทศ ที่ให้ทำเป็นเมืองเพื่อจะนำเรื่องราวของแต่ละเมืองออกมาให้เป็นโกลบอล ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเราอยู่แล้ว Local to Global ก็คงจะทำให้มันสนุกกว่าเดิมแน่นอน และต้องไม่มีขีดจำกัดที่จะทำให้โชว์ไม่สนุก คุณไบรอัน (ไบรอัน แอล มาร์การ์) เขาก็ไม่ได้รีเควสอะไรเป็นพิเศษ ก็คอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน”
ยังรักษาความเป็นมิสเวิลด์ แต่จะสนุกมากขึ้น
“เราก็จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการวางกลยุทธ์ต่างๆ แต่ความเป็นมิสเวิลด์จะยังอยู่แน่นอน เพราะเป็นเวทีที่ทรงพลังและทรงคุณค่า แต่มันต้องสนุกและต้องสวย เพราะคือบริบทของนางงาม เข้มข้นเหมือนเดิมแน่นอน”
บอกสาวงามที่จะมาสมัคร ไม่ต้องเอาตัวเองไปวัดกับโอปอล สุชาตาหรือใครทั้งนั้น แค่เป็นตัวเองและทำให้ดีที่สุดก็พอ
“ไม่ต้องเอาตัวเองไปวัดกับโอปอล หรือกับใครทั้งนั้น เพราะแต่ละคนไม่มีวันที่จะเป็นโอปอลหรือมิสเวิลด์คนอื่นๆ ได้ เป็นตัวของตัวเอง และทำตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ สำหรับคนที่จะรับไม้ต่อจากโอปอล จริงๆ เราไม่อยากเทียบ เราต้องบอกว่าสร้างบริบทที่แตกต่าง แต่องค์รวมดูแล้วใช่เลย คนนั้นอาจจะไม่ได้เรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้แบบโอปอลก็ได้ แต่เขามีความมุ่งมั่น มีเอเนอร์จี้ที่จะผลักดันอะไรดีๆ ให้กับโลก และที่สำคัญภาษาต้องดี
เวทีนี้ยาก บอกเลยนะคะ ทำเองยังยาก แล้วการที่พูดภาษาอังกฤษดี ไม่ได้หมายความว่าจะดีนะ บอดี้ของภาษาที่ออกมามันต้องได้ ต้องมีอะไรเยอะพอสมควร ต้องบอกว่าโอปอลเขาคือโรลโมเดล เพราะว่าเราฝ่าฟันอุปสรรคกันมาเยอะ จนเรียนรู้ว่ามันต้องทำอะไรบ้าง สำหรับบริบทของแต่ละเวที”
เชื่อสาวไทยเก่ง ต้องมีช้างเผือกแบบ “โอปอล” อีก ก่อนจะตายของมงฯ 2 อีกสักมงฯ
“ตอนที่โอปอลได้มงฯ ก็คิดในใจว่าชั่วชีวิตฉันจะหาได้อีกไหม แต่เชื่อเถอะว่าผู้หญิงไทยเก่ง ช้างเผือกแบบนี้มันต้องมีแน่นอนค่ะ แต่เวทีนี้บาร์มันสูงจริงๆ อย่าหวังไปตบตาเขา กองแม่เขาสืบรู้หมด มงฯ สองก็ภาวนาค่ะ ก่อนจะตายขออีกสักมงฯ มาแน่หรือเปล่าไม่รู้ แต่หวัง เรื่องต้องหน้าไทยหรือเปล่า นี่ไม่จำเป็นเลย ขอแค่เป็นคนในชาตินั้นๆ”
มีอะไรให้ว้าวแน่ จะทำออกมาให้สนุก แต่ไม่แหกกฎ
“เรียกว่าเผาหัวเลย ให้มันสนุกและดูแล้วใช่เลย แต่ต้องไม่แหกกฎ เดี๋ยวก็จะหารือกับทางเทโร เอ็นเทอร์เทนเมนต์ ถ่ายทอดช่องไหนเดี๋ยวรอแถลงข่าว จะมีอะไรให้ว้าวแน่นอนค่ะ”
นางสาวไทยปีนี้ จะไม่ส่งไปเวที Miss Cosmo เหมือนเดิม ขอดูความเหมาะสมก่อน ว่าควรไปเวทีไหน
“นาวสาวไทย เดี๋ยววันที่ 7 นี้ก็จะเริ่มเข้ากองแล้ว จะมีอะไรสนุกๆ มากมาย กระตุ้นให้ทุกคนเป็นนางสาวไทยแบบไม่อ่อม แต่จะไม่ส่งเวที Miss Cosmo เหมือนเดิมค่ะ เพราะสมมติคนที่ได้ เขามีบุคลิกเป็นอย่างนี้ แล้วไปจับยัดเวทีใดเวทีหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่เขาเลย มันก็ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นเราจะดูว่าเขาควรถูกส่งไปเวทีไหน”
ลุยทำ 8 เวทีรวด ฝากแฟนๆ ติดตาม
“หลักๆ ก็ นางสาวไทย, มิสเวิลด์, มิสโกลบอล, มิสเตอร์โกลบอล, มิสซีส, เน็กซ์จี, ยูอิสยู แล้วก็ของอินเตอร์ด้วย มิส&มิสเตอร์ โกลบอล ก็ดีใจมาก มีประเทศเพิ่มขึ้นเยอะเลย ฝากติดตามผลงานของ TPN Global”
แฟนนางงามใจฟู ช่วย “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” โปรโมตเวที MU 2025 ชมเป็นคนน่ารักและเก่ง
“เจอกันล่าสุดในงานกินรี มหาชน พี่ณวัฒน์เป็นคนน่ารักนะคะ เราเป็นรุ่นน้อง เขาก็รับไหว้ ยิ้มทักทาย น่ารักค่ะ ไม่ได้มีประเด็นอะไร นางก็น่ารักมาก มนุษย์บางทีมันก็มีความเข้าใจผิด จากคุณโน่นคนนี้พูดที แฟนนางงามตีกัน แต่เราก็แสดงเจตนารมณ์เสมอ ว่าทุกเวทีมีคุณค่าของตัวเอง พูดแบบนี้มาตลอด และบางทีก็ไม่สบายใจ ที่ติ่งทั้งหลายตีกันนัวไปหมด แต่จริงๆ พี่ณวัฒน์เขาเป็นคนเก่งมาก เป็นคนสู้ ก็ไม่มีอะไรบาดหมางกันเลย”
รู้บรรยากาศในวงการนางงามดีขึ้น อยากส่งกำลังใจให้จริงๆ
“ก็รู้สึกค่ะ พี่เขาก็อาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้น เราก็อยากส่งกำลังใจให้เขาจริงๆ เพราะในห่วงเวลานั้นมันวุ่นวาย มันยากลำบาก น่าเห็นใจที่สุด ในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกัน เราต้องส่งพลังใจให้กันแค่นั้นเองค่ะ เราไม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้แข่งกับใครเลยนะคะ เราแค่คิดว่าเราทำในเอเรียของเราให้ดีที่สุด นางงามทุกเวทีคือตัวขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ และผลักดัน เชิดชูเรื่องวัฒนธรรมด้วย อยากให้ทุกคนให้กำลังใจผู้จัดทุกเวที”
อัปเดต “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาท เกรียนคีย์บอร์ด
“นางก็อัปเดตให้ฟังตลอด ไม่เข้าใจคนสมัยนี้ ไปด่าบุพการีเขา พูดหยาบคาบขนาดนั้น สมควรแล้วค่ะ ตอนพิมพ์ด่าเขาไม่คิด หลายคนเขาไม่อยากฟ้อง จริงๆ แอนโทเนียก็ไม่ใช่คนเอะอะลุกขึ้นมาฟ้อง แต่จุดที่ลูกทุกคนทนไม่ได้ คือไปลามปามคุณแม่เขา ส่วนของปุ้ยก็เล่นงานไปหลายราย แค่ไม่ออกสื่อ แล้วพูดตรงๆ พอเห็นสภาพแล้วก็ปลง เพราะเขาไม่สามารถแม้กระทั่งดูแลตัวเองได้ การจะมาขอกราบเท้า เก็บไว้กราบพ่อแม่นะคะ แต่ก่อนจะทำอะไรคุณต้องคิด แต่มองอีกมุมคือเขาป่วย เพราะคนดีๆ ไม่น่าทำแบบนี้ อยู่กับคีย์บอร์ดมากเกินไป อยู่ในโลกอันทรงอิทธิพลของตัวเอง พอออกมาพบโลกภายนอกก็อีกแบบหนึ่ง”
เห็นข่าวปลูกต้นรักกับ “เป๊ก เศรณี” ลูกชายนายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” แต่ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้
“ก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ แล้วจริงๆ เขาเพื่อนเยอะ ไม่ใช่เพิ่งรู้จักกัน บางทีคนเราก็อาจจะมีข่าวอะไรขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ ก็รอ คือแอนโทเนียเป็นคนชัดเจน ถ้าเขาจะเป็นแฟนกับใคร เขาก็บอกเองแหละ เราก็ไม่รู้เลย แต่จริงๆ กับน้องเป๊กก็รู้จักกัน เห็นเขาตั้งแต่เล็กๆ เขาก็เป็นเด็กดี เด็กน่ารักนะคะ แต่จะเราไปยุ่งเขาทุกเรื่องก็ไม่ได้ ลูกตัวเองยังยุ่งไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราอย่าไปยุ่งกับเขา เขาโตๆ กันแล้ว มีวิจารณญาณแล้ว ใครจะรักกับใครแม่ไม่ติดทั้งนั้น ถ้าตราบใดที่คู่ครองเขาเป็นคนดี มีการศึกษา นิสัยดี มารยาทดี จริงๆ ก็อยากให้ทุกคนมีแฟนที่ดี มีคู่ครองที่ดี มีความสุข ถ้ามีแล้วทุกข์อย่ามี ก็จะบอกสาวๆ ทุกคน แองจี้ (ลูกสาว) ก็มีได้ ช่วยมาจีบหน่อยค่ะ อินดี้ (ลูกชาย) ก็มีได้ค่ะ (หัวเราะ)”
