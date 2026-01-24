กลิ่นมันโชย “แอนโทเนีย-เป๊ก เศรณี” กำลังปลูกต้นรัก?

มีการกระพือข่าวเม้าธ์มอยกันมาสักพักแล้วสำหรับเรื่องราวความรักของลูกชายท่านนายกฯ “เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล” ที่มีข่าวกับสาวมากมาย และ “แอนโทเนีย โพซิ้ว” เจ้าของมงกุฎ Miss Universe Thailand 2023 และรองชนะเลิศอันดับ 1 จากเวที Miss Universe 2023 ก็เป็นหนึ่งในนั้น
แอนโทเนีย และเป๊ก มีข่าวลือในช่วงเดือนพฤศจิกายน หลังจากที่ “เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม” ออกมาประกาศเลิกกับเป๊กอย่างเป็นทางการไม่นาน โดยตอนนั้นมีข่าวลือว่าเป๊กกับแอน เจอกันที่งานๆ หนึ่ง แล้วเป๊กเข้าไปขอไอจีแอน ต่อมาเป๊กก็เข้ามากดไลก์รูปแอนรัวๆ
ในแวดวงนางงามยังปล่อยข่าวลือด้วยว่า แอนโทเนีย กำลังซุ่มคบทายาทนักการเมือง ในตอนนั้นดูเหมือนจะไม่มีใครเชื่อ และไม่มีใครโฟกัสเพราะดูแล้วไม่มีทางเป็นไปได้ แฟนๆ ต่างมั่นใจว่าเป๊กไม่ใช่ไทป์แอนโทเนีย จะมีบ้างที่มีกระแสเป็นห่วงบอกให้แอนโทเนียรีบหนีไป จากนั้นเป๊กก็ไปมีข่าวกับสาวอื่น
“แอนโทเนีย-เป๊ก” โปร์ไฟล์ไม่ธรรมดา ชอบกีฬาเป็นชีวิตจิตใจ
แอนโทเนีย เติบโตในครอบครัวนักธุรกิจที่ต้องใช้ชีวิตระหกระเหินไปตามคุณพ่อที่ย้ายการทำงานในหลายประเทศรอบเอเชีย เธอเคยไปเรียนต่อในระยะสั้นที่เดนมาร์กและสเปนก่อนจะมาประกวดนางงาม ในเวลานี้นอกจากการเป็นนางแบบและนางงามแล้ว แอนยังเป็น CEO สาว ธุรกิจสินค้า otop จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ผัดหมี่โคราช และน้ำพริก แบรนด์เจ๊แอน และเป็น CEO บริษัท โอมอร์เฟีย ผลิตภัณฑ์กันแดดรักษ์โลก ไม่ทำลายปะการัง บริษัทนี้แอนวางแนวทางดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน โดยเมื่อลูกค้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ จะนำเงินสมทบ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะวางเน้นขายต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่
นอกจากนี้ แอนโทเนียยังมีโครงการ The Little Steps Project ที่แอนโทเนียและครอบครัวร่วมกันดูแล เป็นโครงการที่เข้าไปร่วมสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศไทย แอนโทเนียยังเป็นนักกีฬาตัวยง เพราะจริงๆ แล้วชีวิตแอนใกล้ชิดกีฬามากกว่าการเป็นนางงาม
เป๊ก เศรณี โปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาเป็นลูกชายคนเดียวของนายกฯ “หนู อนุทิน ชาญวีรกูล” เป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ในประเทศไทย บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ด้านการศึกษาเป็นนักเรียนอังกฤษไฟแรง สายบริหารธุรกิจ ปัจจุบันเป็นนักธุรกิจและนักลงทุนรุ่นใหม่มูลค่าราวๆ หมื่นล้านบาท เป๊กเป็นคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายมากๆ
จะเห็นได้ว่าจุดเชื่อมโยงของทั้งคู่ที่พอจะสปาร์กกันได้คือเรื่องกีฬาที่ทั้งคู่ต่างก็ชื่นชอบกีฬากันมากๆ แม้แอนโทเนียจะชอบฟุตบอล , บาสเก็ตบอล , ต่อยมวย และ เป๊กจะชอบขี่ม้า และกีฬาทางน้ำ
“แอนโทเนีย” โต้ข่าวลือคบ “เป๊ก” แต่แฟนๆ มองว่าทำไมต้องโกหกกัน
เรื่องราวข่าวลือระหว่างแอนโทเนียและเป๊กมีมาให้เห็นเรื่อยๆ ในแวดวงเม้าธ์นางงาม หรือตามคอมเมนต์ในคอนเทนต์ตามโซเชียลต่างๆ ว่ามักเจอทั้งคู่ที่งานเดียวกันและมักนั่งข้างๆ กันเสมอ แม้กระทั่งวันเกิดเป๊กล่าสุด แอนโทเนียก็ไป คนในงานเห็นทั้งคู่นั่งข้างกัน โดยเป๊กกำชับหนักมากอย่าให้มีรูปหลุดออกมา
ไม่นานนี้ แอนโทเนีย ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือดังกล่าวว่า…. “เราต้องโฟกัสเรื่องงานค่ะ งานเยอะค่ะตอนนี้เราไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาโฟกัสเรื่องผู้ชายตอนนี้ จริงๆ แล้วแอนไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำ คือรู้จักทางเพื่อน เป็นเพื่อนกัน แต่ว่าไม่ได้มีอะไร โสดค่ะ แต่ก็มีคนทักมาบ้าง แต่ตอนนี้เราโฟกัสเรื่องงาน โฟกัสแต่กับตัวเอง”
คำตอบของแอนโทเนีย ทำแฟนๆ รู้สึกผิดหวัง แอบเสียใจที่แอนโกหกว่าไม่รู้จักเป๊ก แต่ก็เคารพการตัดสินใจของแอนเชื่อว่าที่ตอบแบบนี้แอนคิดมาอย่างดีแล้ว
ตลอดเวลาที่ผ่านมามากกว่าความสวย สิ่งที่แฟนนางงามรักแอนโทเนียหมดใจ เพราะแอนเป็นนักสู้ เป็นคนมีความคิด ทัศนคติ ฉลาด มั่นใจ เป็นตัวของตัวเอง และที่สำคัญมีความอ่อนน้อมถ่อมตน แอนโทเนียไม่ใช่ผู้หญิงที่เป๊กจะมาเล่นด้วยง่ายๆ ได้ และแอนโทเนียก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่จะติดกับดักผู้ชายรวยเหมือนที่บางคนมอง
ที่ผ่านมาแอนโทเนียเคยคบกับ อิรฟาน ฟานดี นักฟุตบอลทีมชาติสิงคโปร์ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ดแต่เลิกกันมาเป็นปีแล้ว แอนโทเนียเคยเล่าว่า “แอนเป็นคนที่คิดเยอะเพื่อไม่ให้ตัวเองเจ็บทีหลัง ทุกเรื่องในชีวิตแอนคิดมาแล้วทุกอย่าง”
แอนโทเนียก็โสดมาปีกว่าแล้ว ส่วนเป๊กถ้านับตั้งแต่ข่าวขอเลิก เพลง ชนม์ทิดา ก็ผ่านมาเป็นปีแล้วเหมือนกัน เขาทั้งคู่จะเริ่มใหม่กับใครก็ได้ แม้ดูๆ แล้ว เป๊ก เศรณี จะเป็นหนุ่มตี๋ที่ไม่ใช่ไทป์ของแอนโทเนีย แต่ทั้งคู่ทรงนักกีฬาเหมือนกัน ต่างคนต่างโสดเหมือนกัน อะไรก็เกิดขึ้นได้ ถ้าคบกันจริงเชื่อว่าแฟนๆ ก็คงสนับสนุน และเชื่อว่าเป๊กคงจะให้เกียรติแอนโทเนียเป็นอย่างดี
เพราะผู้หญิงอย่าง “แอนโทเนีย” ไม่ใช่คนที่ “เป๊ก เศรณี” จะมาเล่นๆ ด้วยได้