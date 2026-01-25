“เอส กันตพงศ์” เคลียร์ปมร้อน! ถูกโยงเป็นพระเอกดัง เพิ่งรู้ไม่ใช่ลูกตัวเอง

“เอส กันตพงศ์” ตอบปมถูกโยงเป็นพระเอกดังช็อกลูกไม่ใช่ลูก บอกส่วนตัวไม่เล่นโซเชียล ไม่อ่านข่าวบันเทิง แต่มีผู้ใหญ่มาถามเลยได้รู้รายละเอียด เชื่อถ้าพ่อเด็กอยากเปิดเผย คงออกมาเร็วๆ นี้ แต่คุณแม่เครียดมาก สายเข้าเยอะ
กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามอง หลังมีอักษรย่อพระเอกดังเพิ่งทราบความจริงว่า ลูกที่เมียคลอด ไม่ใช่ลูกของตัวเอง ซึ่งงานนี้หลายคนแอบพุ่งเป้าไปที่หนุ่ม “เอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์” โดยล่าสุดวันนี้ (25 ม.ค.) เอส ก็ได้ออกมาเปิดใจกับเพจมาดามเม้าท์ หลังได้รู้ว่าตัวเองเป็นหนึ่งในพระเอกที่ถูกโยงกับเรื่องนี้ โดยเผยว่าไม่ได้แปลกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะเข้าใจวงการบันเทิงดี
“พูดด้วยความสัตย์จริง ผมเป็นคนไม่เล่นโซเชียลมีเดีย ผู้จัดการเป็นคนเล่นหมดเลย เลยไม่ทราบจริงๆ อันนี้ไม่ทราบจริงๆ ครับ ไม่ได้พูดเล่น คือวันนั้นไปงานแล้วเจอผู้ใหญ่ท่านถามว่า มีข่าวอะไรหรือเปล่า ผมก็ยังงงข่าวอะไร ทราบแค่เนื้อหาประมาณหนึ่ง แต่เหมือนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวด้วย มีหลายท่านมากๆ ที่เป็นข่าว เลยไม่ได้เข้าไปดูว่าเป็นรูปผมหรือหน้าผมด้วยหรือเปล่า”
“ไม่แปลกใจ เพราะในวงการบันเทิง ใครมีเรื่องอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัว เขาน่าจะดึงหน้าคนนั้นมาทั้งหมดเลย เลยไม่แปลกใจ หวยมันก็มีออกผิดออกถูก ผมก็ไม่ได้ตำหนิติ๊กต็อกเกอร์ ยูทูบเบอร์ทั้งหลาย ก็เป็นกิจวัตรที่พวกท่านชอบทำเซอร์เวย์ แต่อันนี้ผมเดาเองนะ ผมเชื่อว่าตัวคุณพ่อคงไม่อยากจะออกมาพูด คงไม่อยากให้กระเทือนกับลูกหรือเปล่า อันนี้เดาเฉยๆ แต่โซเชียลยุคปัจจุบันมันเร็วมาก ถ้าตัวเจ้าตัวเขาอยากจะออกมาเปิดเผย ก็คงจะมาเปิดเผยในเร็วๆ นี้มั้งครับ”
ไม่ดูข่าวบันเทิง ดูแต่ข่าวเศรษฐกิจ
“ตัวผมเองเวลามีข่าวอะไรก็จะถามผู้จัดการ เพราะนักแสดงเราจะไม่มีเวลามานั่งดูข่าว เราเลยไม่รู้ แล้วเป็นคนไม่อ่านข่าวบันเทิง ผมจะชอบเฉพาะข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ข่าววงการบันเทิงคือไม่ดูเลย จะดูเฉพาะว่านักแสดงคนนี้ ฝีมือเขาเป็นยังไง เขาพัฒนาตัวเองยังไง”
ไม่ชอบยุ่งเรื่องครอบครัวคนอื่น เพราะเรื่องแบบนี้ฟังแค่ฝ่ายเดียวไม่ได้
“ผมเคยเป็นพิธีกรรายการคุยแซ่บโชว์ แล้วผมบอกกับพี่ๆ ที่รายการว่า การสัมภาษณ์ยากที่สุด และผมจะขออนุญาตไม่สัมภาษณ์ได้ไหม คือเรื่องของครอบครัว เพราะผมรู้ว่าว่าสัมภาษณ์เรื่องครอบครัว พูดแค่คนเดียวแล้วคุณจะรู้ได้ยังไง ว่าจริงไม่จริง แล้วถ้าอีกคนเขาไม่มาพูด ปล่อยให้คนนี้พูดไปเรื่อย เรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดเช่นกัน คุณจะรู้ได้ยังไงว่าผมพูดเรื่องจริง ผมอาจจะปั่นอยู่คนเดียวก็ได้ ซึ่งผมเป็นคนไม่ได้ชอบปั่น แต่ผมอาจจะปั่นก็ได้เหมือนกัน ผมเลยเป็นคนไม่ยุ่งเรื่องครอบครัวของทุกคนเลย เพื่อนผม คนใกล้ชิดผม ผมจะไม่ยุ่งเรื่องครอบครัวใครเลย”
ผู้จัดส่วนตัวไม่ได้เล่ารายละเอียด แต่รู้มาจากผู้ใหญ่ ส่วนคุณแม่เครียดมาก มีสายเข้าเยอะกว่าคนอีก
“ผู้จัดการเขาน่าจะกลัวผมเครียด เขาไม่บอกรายละเอียด แต่ผมรู้ละเอียดจากผู้ใหญ่ (หัวเราะ) คุณเเม่ผมสายเข้าเยอะกว่าผมครับ แล้วคุณแม่ก็ดูเครียดมาก เขาเครียดกลัวผมรู้ ก็แอบไปคุยในห้องทานข้าว แต่ผมนั่งอยู่ข้างหน้าเขา ผมก็ได้ยินทั้งหมด เหมือนตอนนี้ทุกคนน่าจะพอทราบประมาณหนึ่ง ว่าเหตุการณ์ที่มันกระตุ้นเรื่องหัวใจวายมาจากอะไร เขาคงไม่อยากให้ผมเครียดสักเท่าไหร่ คือเหมือนที่ผมบอกครับ หลายคนไม่ยอมเรื่องเล่าราวอะไรเลย เพิ่งมาเริ่มทยอยเล่าประมาณหนึ่ง ตอนผมเริ่มหายป่วย”
เผยคนที่รู้ลึกคือ “เอ ศุภชัย” อยู่ที่ว่าจะบอกหรือไม่บอก
“ถ้ามีใครอยากจะรู้อะไร อย่างที่บอกผมไม่ค่อยตามข้อมูลลึกในวงการบันเทิง เลยจะไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นคนที่รู้ลึกกว่าผมคือ พี่เอ ศุภชัย ครับ (หัวเราะ) ขึ้นอยู่ที่ว่าพี่เอจะบอกหรือไม่บอก”
