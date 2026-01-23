“เอ ศุภชัย” ตอบแล้ว ปมร้อนพระเอกช็อกลูกไม่ใช่ลูก! รับ “เอส กันตพงศ์” มีเรื่องจะคุยด้วย

“เอ ศุภชัย” เคลียร์ “เอส กันตพงศ์” ถูกโยงปมร้อนพระเอกดังช็อกลูกไม่ใช่ลูก ยืนยันไม่น่าใช่เอส เตรียมชวนไปร่วมงานเอแฟร์ เผยที่พระเอกหนุ่มมีเรื่องจะคุยด้วยคือแพลนออกซิงเกิลใหม่
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตจับตามอง หลังมีอักษรย่อพระเอกดังเพิ่งทราบความจริงว่าลูกที่เมียคลอดไม่ใช่ลูกของตัวเอง งานนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่เด็กในสังกัดของ “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร”อย่าง “เอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์”
ล่าสุดเจอตัวเอ ศุภชัย ในงานเปิดตลาด AumAum ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ งานนี้ เอ ศุภชัย ยืนยันไม่น่าใช่เอส กันตพงศ์ รวมทั้งเผยว่าได้เจอ “บ๊ะจ่าง” นักข่าวจากเพจมาดามเม้าท์ ที่เป็นต้นตออักษรย่อดังกล่าวด้วย
“อันนี้เอยังไม่ทราบเรื่องเลยค่ะ ไม่ทราบเลยจริงๆ น่าจะไม่ใช่นะคะ เดี๋ยวเอลองถามดูนะคะ (คนคิดว่าเป็นเอส กันตพงศ์?) เอคิดว่าไม่น่าใช่นะคะ เดี๋ยวต้องถามพี่เอสแต่เอคิดว่าไม่ใช่นะในความรู้สึก เพราะพี่เอสเพิ่งมาสวัสดีปีใหม่ ก็ไม่มีอะไรนะคะ
ถ้ามีเรื่องนั้นจริงๆ ก็ต้องมาถึงเอแล้ว วันนี้บ๊ะจ่าง (นักข่าวมาดามเม้าท์) ก็เจอพี่เอสที่บ้านพี่เอ ก็ยังไลฟ์ด้วยกัน นี่กำลังจะชวนพี่เอสไปงานเอแฟร์ครั้งต่อไปอยู่ พี่เอสบอกมีเรื่องจะคุย แกพูดแค่ว่าแกจะออกซิงเกิลร้องเพลงค่ะ ก็รอฟังดู เอว่าไม่ใช่นะคะสำหรับเอนะ”