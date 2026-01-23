xs
‘วันนั้นของเดือน’ เพลงโอบกอดหัวใจผู้หญิงทุกคนจาก “ก้อย อรัชพร” และครั้งแรกกับการฟีทเจอริง “วิโอเลต วอเทียร์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ก้อย อรัชพร ยังคงเดินหน้าสานต่อเส้นทางดนตรีของตัวเองอย่างจริงจัง ด้วยการเปิดต้นปีด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุด ‘วันนั้นของเดือน’ บทเพลงป๊อปอารมณ์ละมุน ที่พูดแทนความรู้สึกอ่อนไหว เปราะบาง และโดดเดี่ยวในช่วงเวลาหนึ่งของผู้หญิง ที่หลายคนคุ้นเคยกันดี
ความพิเศษของเพลงนี้ คือการได้ Violette Wautier (วี วิโอเลต วอเทียร์) เพื่อนซี้ร่วมแก๊ง มาร่วมฟีทเจอริงและแต่งเนื้อร้องในท่อนหลังของเพลง การได้ฟีทกับเพื่อนสนิทจึงเป็นเหมือน safe zone ที่สุดสำหรับเพลงนี้ อีกทั้งเนื้อหาเพลงยังตรงกับตัวตนและสิ่งที่ทั้งคู่เป็นจริง ๆ ทำให้ ‘วันนั้นของเดือน’กลายเป็นเพลงที่เป็นตัวแทนความรู้สึกของผู้หญิงในช่วงเวลานั้นได้อย่างชัดเจนและจริงใจยิ่งขึ้น
ในพาร์ตดนตรี เพลงนี้ยังคงได้ ตน ต้นหน ตันติเวชกุล โปรดิวเซอร์คู่ใจ มารับหน้าที่โปรดิวซ์เช่นเดิม เติมซาวด์ที่อบอุ่น ละมุน และซื่อสัตย์ต่ออารมณ์ของเพลง
ส่วนมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้เล่าเรื่องราวแบบเรียบง่ายในบรรยากาศชีวิตประจำวันช่วงเวลาหนึ่งของผู้หญิงสองคน นำแสดงโดยก้อยและวิโอเลตเอง เผยให้เห็นมุมอ่อนไหวและเปราะบางของทั้งคู่ได้อย่างเป็นธรรมชาติ แม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน แต่กลับถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ชัดเจน จนคนดูอดรู้สึกอ่อนไหวตามไม่ได้ และทำให้ MV เพลงนี้กลายเป็นตัวแทนผู้หญิงใน “วันนั้นของเดือน” ได้อย่างแท้จริง

สามารถรับชมมิวสิกวิดีโอเพลง ‘วันนั้นของเดือน’ ได้แล้วทาง YouTube GoyNattyDream https://www.youtube.com/@goynattydreamchannel และฟังเพลงได้ทางทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง .https://bfan.link/wannankh-ngeduue-n-period

ติดตามความเคลื่อนไหวของ Goy Arachaporn ได้ที่
Youtube : https://www.youtube.com/@goynattydreamchannel
Facebook : https://www.facebook.com/goyyogofficial
Instagram : https://www.instagram.com/goyyog/









