ใช่คนเดียวกันหรือเปล่า? ชาวเน็ตช็อก “มิสะ” แห่ง Death Note พลิกลุคจนแทบจำไม่ได้ ในซีรีส์ใหม่ Netflix

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอริกะ โทดะ พลิกลุคสุดขั้วเพื่อบทบาทใหม่ใน Straight to Hell จนชาวเน็ตญี่ปุ่นช็อก เรียกร้อง “ขอมิสะ อามาเนะคืนมา”

การปรากฏตัวล่าสุดของ เอริกะ โทดะ กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ญี่ปุ่น เมื่อภาพลักษณ์ใหม่ของเธอในซีรีส์ Netflix เรื่อง Straight to Hell ทำให้แฟน ๆ แทบจำไม่ได้ จากอดีตไอดอลสายคาวาอี้ในบท มิสะ อามาเนะ แห่ง Death Note สู่ลุคผอมซูบ สีหน้าหม่น และทรงผมสั้นเรียบ จนชาวเน็ตจำนวนมากอุทานว่า “ใช่คนเดียวกันจริงหรือ?” พร้อมเสียงเรียกร้องให้ “ขอมิสะคืนมา”



รายงานจากสื่อไต้หวันระบุว่า เอริกะทุ่มเทอย่างหนักกับบท “คาซึโกะ โฮโซกิ” ตัวละครหญิงในตำนานที่มีภาพลักษณ์แข็งกระด้างและห่างไกลจากความสวยงามแบบเดิม เธอยอมลดน้ำหนัก ปรับบุคลิก และลดความเนี้ยบของลุคลงอย่างชัดเจน เพื่อให้สมจริงกับบทบาท การปรากฏตัวในรายการและภาพโปรโมตช่วงหลัง ยิ่งตอกย้ำความเปลี่ยนแปลงจนแฟน ๆ บางส่วนถึงกับแสดงความเป็นห่วง และตั้งคำถามเรื่องสุขภาพควบคู่ไปกับความตกใจ

อย่างไรก็ตาม กระแสอีกด้านกลับชื่นชมความเป็นมืออาชีพของนักแสดงวัย 37 ปี หลังตัวอย่างซีรีส์ถูกปล่อยออกมา ผู้ชมจำนวนไม่น้อยเห็นตรงกันว่าเอริกะ “แปลงโฉมได้สมบทบาท” และถ่ายทอดตัวละครได้อย่างน่าเชื่อถือเกินวัย








