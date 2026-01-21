"หมอจุ๊บ ไพ่เทพ​ ผ่าดวง" เปิดไพ่ปี 2569

เป็นประจำทุกปีกับการเริ่มต้นศักราชใหม่ 2569 ที่ปีนี้ "หมอจุ๊บ ไพ่เทพ ผ่าดวง" ก็มาเปิดไพ่ทำนายดวงกันเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติภัย เรื่องวงการบันเทิง เศรษฐกิจ รวมไปถึงคนปีชง วิธีแก้ชง รวมถึงวิธีเสริมดวงต่างๆ ด้วย
อุบัติภัย
ระวังเรื่องอุบัติเหตุ ไพ่พระอินทร์ขึ้นมา ก็จะเป็นอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ ที่มันค่อนข้างหนัก และมีไพ่พระเกตุ มีพญานาค เป็นเรื่องของคนที่ดวงไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝัน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการถล่มที่จะเจอเยอะ แผ่นดินไหว แผ่นดินแยก แผ่นดินทรุดตัวยังมีเยอะขึ้น เพราะมีพญานาคก็จะเกี่ยวกับบาดาล แต่ใบสุดท้ายคือครอบครัวมหาฤาษี สิ่งที่ต้องระวังมากขึ้นก็คือจะเป็นคนกลุ่มใหญ่ อุบัติเหตุที่เกิดกับคนหมู่มาก
สิ่งที่ควรบูชา
ให้ไหว้พระประจำวันเกิด สวดมนต์ แผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักทุกคน แผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อนพี่น้อง กัลยาณมิตร หรือไปไหว้พระอินทร์ อย่างที่วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง บางขุนพรหม หรือ ศาลท้าวอัมรินทราธิราช ตรงราชประสงค์ เพราะพระอินทร์ท่านจะเกี่ยวข้องกับพวกอุบัติเหตุ แล้วก็ที่ช้างสามเศียร หรือถ้าถนัดในเรื่องของการบริจาค ก็จะเป็นบริจาคโลงศพ บริจาคโลหิต บริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลต่างๆ ก็ได้ *ความเชื่อส่วนบุคคล
วงการบันเทิง
ขึ้นไพ่ พระพาย พระพุทธ และพระแม่ลักษมี จะมีเรื่องของการแฉ การเปิดเผย เปิดโปงออกมาอีก เป็นดาราดัง มีชื่อเสียง มีภาพทางสังคม มีความน่าเชื่อถือ เป็นคนที่คนทั่วไปไม่คิดว่าจะทำเรื่องแบบนี้ได้
แต่ปีนี้จะไม่มีเรื่องช็อก มีแต่สภาวะที่ดาราเดือดร้อนกันมากขึ้น จะเห็นว่าดาราเปลี่ยนแปลงตัวเองกันเยอะ อาจจะเป็นภาพที่ไม่น่าเชื่อว่าดาราจะหันมาทำแบบนี้กันได้ ดาราต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ ต้องดิ้นรนกันมากขึ้น ดาราจะหันมาเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันมากขึ้น เน้นทำมาหากินกัน ไม่ได้มุ่งเฉพาะงานแสดงกันอย่างเดียวแล้ว
เศรษฐกิจปากท้อง
คนยังเหนื่อย ยังต้องต่อสู้ ดิ้นรน ต้องมีทิศทางของตัวเอง และมีแค่หนึ่งอาชีพไม่ได้แล้ว คนจะคิดเรื่องการใช้เงินมากขึ้น ไม่ค่อยใช้เงิน ตรงนี้อาจจะทำให้เศรษฐกิจไม่ค่อยเติบโต เพราะคนต้องใช้เงินในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองมากกว่า
แก้ชงสำหรับคนปีชวด ส่วนปีมะเมีย ปีเถาะ ปีระกา เป็นปีชงร่วม
ควรไปไหว้เจ้าบ่อยๆ และอยากจะฝากว่าปกติคนจะไปปัดแค่ครั้งเดียวแล้วจบ แต่จริงๆ ไปไหว้ได้บ่อยๆ ควรจะแก้ดักก่อนและหลังตรุษจีน อยากจะให้เน้นเลยคือภายใน 7 วันหลังตรุษจีน เพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เทพเจ้าลงมาจากสวรรค์ ความเชื่อก็คือให้คนไปไหว้เจ้า ไปขอพร หรือความเชื่อของไทยก็คือไปไหว้ศาลหลักเมือง ไหว้เจ้าพ่อทั้งห้า สิ่งที่ปกปักรักษาบ้านเมืองอย่างพระแก้วมรกต หรือไหว้หลวงพ่อโสธร
เสริมการไหว้สำหรับปีม้าไฟ
ควรไหว้พระแม่ธรณี หรือบูชาพระแม่ธรณี เวลาสวดมนต์ กรวดน้ำก็ให้อธิษฐานถึงท่าน เพราะพระแม่ธรณีคือหนึ่งในมวลของทุกสิ่ง หนึ่งในธาตุที่เราอยู่ก็คือธาตุดิน เคล็ดลับการขอพรคือขอให้ชีวิตสงบสุข ขอให้คนในครอบครัวสงบสุข
ทั้งนี้หมอจุ๊บทิ้งท้ายไว้ว่า ยุคสมัยนี้คนไม่ค่อยแชร์ คนเห็นแก่ตัวกัน แต่ถ้าเราแชร์กัน ช่วยกัน บอกกัน ก็ถือเป็นการสร้างบุญด้วย เราไม่จำเป็นต้องช่วยเงิน แต่บอกบุญ ดูแลกันเท่านี้ก็ได้แล้ว ถือเป็นการทำบุญโดยที่ไม่ต้องลงทุน แต่กลับกันคือได้บุญอย่างที่สุดด้วย *โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
สำหรับผู้ที่สนใจอยากดูดวงด้วยไพ่ยิปซี กับ “หมอจุ๊บ ไพ่เทพ ผ่าดวง” สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0944694963, 0656624599 คุณจอยด์