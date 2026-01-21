xs
"หมอจุ๊บ ไพ่เทพ​ ผ่าดวง" เปิดไพ่ปี 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นประจำทุกปีกับการเริ่มต้นศักราชใหม่ 2569 ที่​ปีนี้​ "หมอ​จุ๊บ​ ไพ่เทพ​ ผ่าดวง" ก็มาเปิดไพ่ทำนายดวงกันเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติภัย เรื่องวงการบันเทิง เศรษฐกิจ​ รวมไปถึงคนปีชง วิธีแก้ชง รวมถึงวิธีเสริมดวงต่างๆ ด้วย​


อุบัติภัย
ระวังเรื่องอุบัติเหตุ ไพ่พระอินทร์ขึ้นมา ก็​จะเป็น​อุบัติเหตุ​ อุบัติภัยต่างๆ ที่มันค่อนข้างหนัก และมีไพ่พระเกตุ มีพญานาค เป็นเรื่องของคนที่ดวงไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝัน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการถล่มที่จะเจอเยอะ แผ่นดินไหว​ แผ่นดิน​แยก​ แผ่นดินทรุดตัวยังมีเยอะขึ้น เพราะมีพญานาคก็จะเกี่ยวกับบาดาล แต่ใบสุดท้ายคือครอบครัวมหาฤาษี สิ่งที่ต้องระวังมากขึ้นก็คือจะเป็นคนกลุ่มใหญ่ อุบัติเหตุที่เกิดกับคนหมู่มาก

สิ่งที่ควรบูชา
ให้ไหว้พระประจำวันเกิด สวดมนต์​ แผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักทุกคน แผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อน​พี่น้อง​ กัลยาณมิตร​ หรือไปไหว้พระอินทร์ อย่างที่วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง​ บางขุนพรหม หรือ​ ศาลท้าวอัมรินทราธิราช​ ตรงราชประสงค์​ เพราะพระอินทร์ท่านจะเกี่ยวข้องกับพวกอุบัติเหตุ แล้วก็ที่ช้างสามเศียร​ หรือถ้าถนัดในเรื่องของการบริจาค ก็จะเป็นบริจาคโลงศพ บริจาคโลหิต บริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลต่างๆ ก็ได้​ *ความเชื่อส่วนบุคคล


วงการบันเทิง
ขึ้นไพ่ พระพาย พระพุทธ และพระแม่ลักษมี จะมีเรื่องของการแฉ การเปิด​เผย เปิดโปงออกมาอีก เป็นดาราดัง มีชื่อเสียง มีภาพทางสังคม มี​ความน่าเชื่อถือ เป็นคนที่คนทั่วไปไม่คิดว่าจะทำเรื่องแบบนี้ได้

แต่ปีนี้จะไม่มีเรื่องช็อก มีแต่สภาวะที่ดาราเดือดร้อนกันมากขึ้น จะเห็นว่าดาราเปลี่ยนแปลงตัวเองกันเยอะ อาจจะเป็นภาพที่ไม่น่าเชื่อว่าดาราจะหันมาทำแบบนี้กันได้ ดาราต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ ต้องดิ้นรนกันมากขึ้น ดาราจะหันมาเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันมากขึ้น เน้น​ทำมาหากิน​กัน ไม่ได้มุ่งเฉพาะงานแสดงกันอย่างเดียวแล้ว


เศรษฐกิจปากท้อง
คนยังเหนื่อย ยัง​ต้อง​ต่อสู้ ดิ้นรน ต้องมีทิศทางของตัวเอง และมีแค่หนึ่งอาชีพไม่ได้แล้ว คนจะคิดเรื่องการใช้เงินมากขึ้น ไม่ค่อย​ใช้​เงิน ตรงนี้อาจจะทำให้เศรษฐกิจไม่ค่อยเติบโต เพราะคนต้องใช้เงินในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองมากกว่า


แก้ชงสำหรับคนปีชวด ส่วนปีมะเมีย ปีเถาะ ปีระกา เป็นปีชงร่วม
ควรไปไหว้เจ้าบ่อยๆ และอยากจะฝากว่าปกติคนจะไปปัดแค่ครั้งเดียวแล้วจบ แต่จริงๆ ไปไหว้ได้บ่อยๆ ควรจะแก้ดักก่อนและหลังตรุษจีน อยากจะให้เน้นเลยคือภายใน 7 วันหลังตรุษจีน เพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เทพเจ้าลงมาจากสวรรค์ ความเชื่อก็คือให้คนไปไหว้เจ้า ไปขอพร หรือความเชื่อของไทยก็คือไปไหว้ศาลหลักเมือง ไหว้เจ้าพ่อทั้งห้า สิ่งที่ปกปักรักษาบ้านเมืองอย่างพระแก้วมรกต หรือไหว้หลวงพ่อโสธร


เสริมการไหว้สำหรับปีม้าไฟ
ควรไหว้พระแม่ธรณี หรือบูชาพระแม่ธรณี เวลาสวดมนต์ กรวดน้ำก็ให้อธิษฐานถึงท่าน เพราะพระแม่ธรณีคือหนึ่งในมวลของทุกสิ่ง หนึ่งในธาตุที่เราอยู่ก็คือธาตุดิน เคล็ดลับการขอพรคือขอให้ชีวิตสงบสุข ขอให้คนในครอบครัวสงบสุข

ทั้งนี้หมอจุ๊บทิ้งท้ายไว้ว่า ยุคสมัยนี้คนไม่ค่อยแชร์ คนเห็นแก่ตัวกัน แต่ถ้าเราแชร์กัน ช่วยกัน​ บอกกัน ก็ถือเป็นการสร้างบุญด้วย เราไม่จำเป็นต้องช่วยเงิน แต่บอกบุญ ดูแลกันเท่านี้ก็ได้แล้ว ถือเป็นการทำบุญโดยที่ไม่ต้องลงทุน แต่กลับกันคือได้บุญอย่างที่สุดด้วย *โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

สำหรับผู้ที่สนใจอยากดูดวงด้วยไพ่ยิปซี กับ “หมอจุ๊บ ไพ่เทพ ผ่าดวง” สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0944694963, 0656624599 คุณจอยด์


