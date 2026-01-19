“ปันปัน สุทัตตา” โกอินเตอร์แล้วจ้า! คบหนุ่มต่างชาติ สถานะให้เขียนเอาเอง เผยโพสต์ฟาดสะเหล่อ เพราะคันมือ - หมั่นไส้

“ปันปัน สุทัตตา” โพสต์สะเหล่อแค่ระบาย รับคันไม้คันมือ หมั่นไส้ พ่อแม่ยังถามด่าใคร บอกด่าคนนอกวงการอย่าโยงมั่ว หัวใจสีชมพู โกอินเตอร์ คบหนุ่มต่างชาติ บอกใส่หมวกอำพรางตัวไปวิ่งแต่คนยังจำได้ ส่วนสถานะให้เขียนกันเอาเอง
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังจากที่ “ปันปัน สุทัตตา อุดมศิลป์” โพสต์สตอรี่สั้นๆ ว่า “เสร่อ” (สะเหล่อ) จนทำชาวเน็ตแห่ใส่ใจ ว่าเจ้าตัวด่าใคร ล่าสุดในงานแถลงข่าวเปิดตัวมิวสิกมาร์เก็ตติ้งแคมเปญ “CLICK บูสต์ผิว - The New Era of Restylane SKINBOOSTERS” ปันปันเปิดใจเคลียร์ทุกประเด็น พร้อมยอมรับตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพู โกอินเตอร์ไปแล้วจ้า
“คือปันก็ลงไปโดยไม่ได้คิดว่าจะมีคนสนใจขนาดนี้ คือลงแค่คำเดียว เดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลก็มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นทุกวัน คือวันนั้นเม้าธ์กับเพื่อนแล้วมันปาก หมั่นไส้ รู้สึกคันมือ จะต้องทำอะไรสักอย่าง ปันไม่ได้ลงอะไรแบบนี้มานานมาก(ลากเสียงยาว)แล้ว ก็ขอสักหน่อยแล้วกัน มันหงุดหงิดก็เลยลงด้วยความที่คิดว่าคงไม่มีใครสนใจ
คือเขาไม่ใช่คนในวงการ ไม่มีใครรู้จักเลย แล้วเขาก็ไม่น่าจะรู้ตัวด้วย ไม่ต้องโยงค่ะไม่เกี่ยวอะไรกับคนในวงการ ไม่ต้องขนลุกใดๆ ไม่ได้ว่าใคร เป็นคนนอกวงการที่พูดอะไรแล้วมันขัดหูปัน ก็ฟีลเพื่อนผู้หญิงเม้าธ์กัน ด้วยความหงุดหงิด มันก็ผ่านไปแล้ว
ส่วนภาค 2 ก็คือเราคิดว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นแล้ว เราก็ลงสตอรี่ของเราปกติ แต่มันก็มีความเด้งขึ้นมา เราโอ้ยยยย ยังไม่หยุดอีก ปันก็เลยลงด้วยความพลั้งมืออีกครั้งโดยที่คิดว่าไม่มีใครสนใจ”
พ่อแม่ยังทักมาถาม ด่าใคร
“ไปไหนมาไหนก็มีแต่ความถามว่าว่าใคร คนแรกที่ทักมาเลยคือคุณพ่อ ด่าใคร แม่ก็ส่งข้อความมาเกิดอะไรขึ้นลูก พี่ชายทักมาออฟฟิศทุกคนถามกันหมดแล้วว่าด่าใคร ต้องบอกเขาว่าไม่ใช่คนที่ใครจะรู้จัก ก็เล่าเรื่องให้เขาฟัง เขาก็เออๆๆ เราลงเราก็คิดว่าเขาไม่เห็นหรอก แล้วเขาก็ไม่รู้ตัวด้วย ช่างมันเถอะ ปีใหม่แล้วให้มันจบๆ ไป”
แค่ระบาย แต่ผ่านไปแล้ว
“ก็คัมแบ็กก็ได้ค่ะ แต่มันก็ผ่านไปแล้วไง เพื่อนทักมาเยอะเลย ก็บอกตามนั้นแหละ เป็นแค่งานระบาย ไม่มีเกาเหลาค่ะ”
หัวใจเป็นสีชมพู โกอินเตอร์แล้ว รักครั้งนี้ไปช้าๆ ไม่หวือหวา
“ก็ปกติเหมือนเดิม ยังอยู่แบบไม่เปิดอะไร เราอยู่แบบเงียบๆ อยู่แบบยาวๆ ไม่ค่อยเปลี่ยน (หวานใจคนนี้เป็นคนต่างชาติ?)ว้าย! ใครพูด ผิดคนไหม (มีคนเห็นไปวิ่งด้วยกัน?) ว้าย! นี่ก็ใส่หมวกแล้วนะ ใส่ปิดหน้าแล้วนะ จะใส่มาสก์ก็หายใจไม่ออก ก็ใช่ค่ะ โกอินเตอร์แล้วแม่ ก็ไปไหนมาไหนปกติเลย แค่เราไม่ได้ลงโซเชียล ก็ฟีลๆ รู้จักกันมานานแล้ว เป็นเพื่อนกันมาเป็น 10 ปีแล้ว รู้จักกันมานานแล้ว อยู่แบบนี้สบายใจกว่า เขาไม่ได้โซเชียลจ๋า เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเปิดอะไร ก็อยู่กันมาสักพักนึงแล้ว ตั้งแต่ปีที่แล้ว มันก็โอเค ไปช้าๆ ไม่ได้หวือวาอะไร ถ้าใครเห็นก็ไม่ได้ปฎิเสธ”
สถานะให้เขียนกันเอาเอง
“ไปเขียนกันเอาเองแล้วแต่จะนิยามยังไง เพราะมันไม่ได้ออกมาจากปากเรา ถ้าให้รีวิวเขา คิดว่ามันก็มีเรื่องให้ต้องปรับจูนกันเยอะมากเหมือนกันเนื่องจากมันมาจากคนละชนชาติ คนละแผ่นดินกันเลย ภาษาไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรม เราคนไทยก็ชินกับวัฒนธรรมแบบนี้ ก็จะต้องมีการปรับจูนกัน แต่พวกเราไปกันช้ามากๆ ชิลๆ ไม่มีการกดดันอะไรเลย มันคือเพื่อนกัน อายุห่างกันไม่เยอะมาก เป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกัน สนิทกัน อยู่ใกล้กัน เจอกันบ่อย คุยกันรู้เรื่อง มีความสนใจ ชอบอะไรคล้ายกัน ส่วนโอกาสมีรูปเขา ไม่ได้ลงเลย ถ้าวิ่งตามสวนอาจจะได้เจอ ชอบไปวิ่งที่สวน”