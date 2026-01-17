นานๆโพสต์ที “สงกรานต์ เตชะณรงค์” ในชุดเครื่องแบบตำรวจ พ่อ “ไพวงษ์” ขอร้องห้ามเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์

เห็นแต่ “สงกรานต์ เตชะณรงค์” ในโซเชียล จนติดภาพจำเป็นอินฟูลฯ เป็นพ่อค้าออนไลน์ จนลืมไปแล้วว่าจริงๆ งานประจำของสงกรานต์คือการเป็นตำรวจ ล่าสุด สงกรานต์ เพิ่งอัปภาพไอจีสตอรี่สวมเครื่องแบบตำรวจให้โซเชียลได้ชมกัน
โดยปัจจุบัน สงกรานต์ ในสังกัดสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และปฏิบัติงานที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในตำแหน่ง พันตำรวจโท หรือเรียกเต็มยศก็คือ พันตำรวจโท สงกรานต์ เตชะณรงค์ นั่นเอง
ซึ่ง “ไพวงษ์ เตชะณรงค์” พ่อของสงกรานต์ เคยเปิดใจเล่าถึงการที่ลูกชายรับราชการเป็นตำรวจไว้ว่า…
“ผมเองก็มีลูกเป็นตำรวจ ผมบอกกับสงกรานต์ ผมขอร้องเขาเลยว่าไม่ต้องไปอยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยงข้องกับผลประโยชน์ ซึ่งเขาไปอยู่ กอ.รมน. ตามด้านข่าวสารอย่างเดียว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่มันมีราคา มีการคอรัปชั่น”