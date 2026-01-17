xs
xsm
sm
md
lg

นานๆโพสต์ที “สงกรานต์ เตชะณรงค์” ในชุดเครื่องแบบตำรวจ พ่อ “ไพวงษ์” ขอร้องห้ามเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เห็นแต่ “สงกรานต์ เตชะณรงค์” ในโซเชียล จนติดภาพจำเป็นอินฟูลฯ เป็นพ่อค้าออนไลน์ จนลืมไปแล้วว่าจริงๆ งานประจำของสงกรานต์คือการเป็นตำรวจ ล่าสุด สงกรานต์ เพิ่งอัปภาพไอจีสตอรี่สวมเครื่องแบบตำรวจให้โซเชียลได้ชมกัน

โดยปัจจุบัน สงกรานต์ ในสังกัดสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และปฏิบัติงานที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในตำแหน่ง พันตำรวจโท  หรือเรียกเต็มยศก็คือ พันตำรวจโท สงกรานต์ เตชะณรงค์ นั่นเอง

ซึ่ง “ไพวงษ์ เตชะณรงค์” พ่อของสงกรานต์ เคยเปิดใจเล่าถึงการที่ลูกชายรับราชการเป็นตำรวจไว้ว่า…

“ผมเองก็มีลูกเป็นตำรวจ ผมบอกกับสงกรานต์ ผมขอร้องเขาเลยว่าไม่ต้องไปอยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยงข้องกับผลประโยชน์ ซึ่งเขาไปอยู่ กอ.รมน. ตามด้านข่าวสารอย่างเดียว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่มันมีราคา มีการคอรัปชั่น”








นานๆโพสต์ที “สงกรานต์ เตชะณรงค์” ในชุดเครื่องแบบตำรวจ พ่อ “ไพวงษ์” ขอร้องห้ามเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
นานๆโพสต์ที “สงกรานต์ เตชะณรงค์” ในชุดเครื่องแบบตำรวจ พ่อ “ไพวงษ์” ขอร้องห้ามเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
นานๆโพสต์ที “สงกรานต์ เตชะณรงค์” ในชุดเครื่องแบบตำรวจ พ่อ “ไพวงษ์” ขอร้องห้ามเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
นานๆโพสต์ที “สงกรานต์ เตชะณรงค์” ในชุดเครื่องแบบตำรวจ พ่อ “ไพวงษ์” ขอร้องห้ามเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
กำลังโหลดความคิดเห็น