ปิดฉากซีซั่น 3 อย่างยิ่งใหญ่ “สืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล Authentic Muaythai” ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2568

เมื่อเร็วๆนี้ ณ เวทีมวยชั่วคราว สนามฟุตบอลหลังเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้มีการแข่งขันมวยไทยรายการ “สืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล Authentic Muaythai” ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางความสนใจของแฟนมวยและประชาชนในพื้นที่ โดยมีการชิงถ้วยพระราชทานพระตราสัญลักษณ์ โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย, สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย, สภามวยไทยโลก และ บริษัท ท็อป คิงส์ บ็อกซิ่ง จำกัด โดยมี กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ,นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย
และ นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท. ภาค5 เข้าร่วมงาน
นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา กล่าวว่า
“โครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล เป็นความมุ่งมั่นในการพัฒนากีฬามวยไทยอย่างยั่งยืน จากระดับรากหญ้าสู่เวทีสากล เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักมวยไทยรุ่นใหม่ และเปิดโอกาสให้เยาวชนก้าวสู่เส้นทางอาชีพด้านกีฬามวยไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้การแข่งขันจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำตราสัญลักษณ์โครงการฯ ประทับบนเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรของนักกีฬา อันสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงห่างไกลจากยาเสพติด”
พร้อมกันนี้ ยังได้มีพิธีมอบอุปกรณ์กีฬามวยไทยและอุปกรณ์กีฬาประเภทต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน ให้แก่ค่ายมวยในจังหวัดพะเยาที่ประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ฝึกซ้อม รวมถึงมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำภาคเหนือ เพื่อกระจายโอกาสและสนับสนุนการพัฒนากีฬาไปยังพื้นที่ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาอย่างทั่วถึง
ผลการแข่งขันมวยคู่ชิงแชมป์ประเทศไทย
• รุ่น 115 ปอนด์ : รุ่งทิพย์ ส.สหมิตร (สกลนคร) ชนะคะแนน เพชรสยาม สุราษฎร์ยิมส์ (สุราษฎร์ธานี)
• รุ่น 112 ปอนด์ : ดีเซลเล็ก ส.ศรีทอง (นครสวรรค์) ชนะน็อก เพชรสีฟ้า ศิษย์เจ๊แดง (แม่ฮ่องสอน) ยกที่ 2
• รุ่น 135 ปอนด์ : เรือนทอง ส.ทวีทรัพย์ (ขอนแก่น) ชนะคะแนน ทวนทอง ช.ช้างยิมส์ลพบุรี (ลพบุรี)
• รุ่น 118 ปอนด์ : เพชรบ้านดุง ทรายมูลสนุกเกอร์คลับ (ยโสธร) ชนะบาย เพชรตรังไทม์ เกียรติไพรสณฑ์ (ตรัง)
• รุ่น 147 ปอนด์ : แสนพยัคฆ์ สุราษฎร์ยิมส์ (สุราษฎร์ธานี) ชนะคะแนน ทหารเอก เกียรติฉัตรชัย (กำแพงเพชร)
• รุ่น 126 ปอนด์ : แสงพนม ผดุงชัยมวยไทยยิม (พิษณุโลก) ชนะคะแนน ตะวันเดือด เมืองมังกร (นครสวรรค์)
สำหรับการแข่งขันมวยไทยรายการ “สืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล Authentic Muaythai” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬามวยไทยในระดับท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมั่นคง สู่การยอมรับในระดับสากล พร้อมสร้างคน สร้างโอกาส และสร้างระบบนิเวศของวงการมวยไทยให้แข็งแรง ตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงเวทีโลก