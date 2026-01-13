ส้มจ๋า(ย) ไททศมิตร จุดยืนต้องแก้? ม.112

ช่วงนี้โพสต์เชียร์พรรคประชาชนถี่ๆ สำหรับนักร้อง-นักแสดง "จ๋าย" อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี หนึ่งในสมาชิกวง "ไททศมิตร"
จ๋าย อิชณน์กร เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ที่จังหวัดสงขลา แต่ไปเติบโตที่จังหวัดสกลนครโดยมียายเป็นคนเลี้ยงดู ก่อนย้ายกลับไปยังภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งเป็นนักร้องในห้องอาหาร
เขาเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทิวไผ่งาม และจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาศิลปะการแสดง โดยเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาคือผลผลิตที่ล้มเหลวของระบบการศึกษาไทย
หลังเรียนจบเจ้าตัวได้หุ้นกับเพื่อนทำธุรกิจหลากหลาย ทั้ง รับตกแต่งภายใน ร้านเหล้า ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้ามือสอง ก่อนมาถึงจุดเปลี่ยนหลังมีโอกาสได้ไปเป็นทีมงานคอนเสิร์ต Big Mountain
ปี 2561 จ๋ายกับเพื่อนๆ ร่วมกันตั้งวงดนตรีชื่อ "ไททศมิตร" ในสังกัด HereTos. Records เพียงแค่ 2 เพลงแรกที่ปล่อยออกมา อย่าง Pattaya Lover และ เป็นตะลิโตน วงก็แจ้งเกิดทันที ก่อนได้เซ็นสัญญากับค่าย "ยีนแล็บ" ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มีผลงาน 3 สตูอัลบั้ม คือ ไททศมิตร (พ.ศ. 2562), เพื่อชีวิตกู (พ.ศ. 2565) และ ภาคพิสดาร (พ.ศ. 2567) มีเพลงฮิตหลายเพลง อาทิ มึงกับกู, แดงกับเขียว, แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ ฯลฯ
โดยที่เป็นเอกลักษณ์ของวงก็คือเนื้อหาเพลงที่พูดถึงชีวิตคนในสังคม ความไม่ยุติธรรม การเอารัดเอาเปรียบ ผ่านดนตรีที่หนักแน่นหลากหลายแนว พร้อมกับนิยามตัวเองว่าเป็น "วงดนตรีเพื่อชีวิตยุคใหม่" ซึ่งนอกจากงานเพลงแล้วเขายังมีผลงานการแสดงทั้งในซีรีส์และภาพยนตร์ มีความสามารถถึงขนาดคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ 4KINGS อาชีวะ ยุค 90’s ของเวทีสุพรรณหงส์มาแล้ว
ที่ผ่านมาจ๋ายแสดงจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนในการสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาชนถึงกับประกาศว่าวงของเขาจะแสดงฟรีเพื่อสนับสนุนการประท้วงที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2563–2564 โดยประเด็นที่เขาให้ความสำคัญก็คือการแก้ไขมาตรา 112
ทั้งนี้เมื่อย้อนกลับไปช่วงต้นปี 2568 เจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์แสดงความเห็นกรณีของ "แสตมป์" อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข โดยระบุว่า... “ไม่ควรมีใครถูกขู่หรือยัดคดีเพราะมาตรา 112 และไม่ควรมีใครเอาเรื่องนี้ไปอ้างเพื่อปิดปากใคร โดยเฉพาะเคสนี้ที่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเลย ประเด็นอื่นพี่แตมป์อาจจะผิดจริง แต่ในประเด็นนี้เห็นใจและขอเป็นกำลังใจ และยืนเคียงข้างพี่แตมป์ครับ”
