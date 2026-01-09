เมื่อความหน้าเด็กทำคนเข้าใจผิด… เจี๊ยบ พิจิตตรา เจอคอมเมนต์ฮา ถ้าพี่เป็นดาราสวยแน่ครับ!

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่ทำเอาโซเชียลอมยิ้มกันถ้วนหน้า เมื่อ เจี๊ยบ พิจิตตรา โพสต์แชร์ภาพเซลฟี่ลุคสบายๆ กำลังออกกำลัง หน้าสดใส หน้าเด็ก ผิวใสธรรมชาติ จนหลายคนต้องหยุดเลื่อนแล้วกดซูมกันรัวๆ
แต่ความพีคอยู่ตรงคอมเมนต์จากชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาทักแบบจริงใจสุดๆ ว่า
“ถ้าพี่เป็นดาราดังแน่ครับ สวยขนาดนี้”
งานนี้ทำเอาแฟนคลับถึงกับขำกลิ้ง เพราะเจี๊ยบไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นนักแสดงสาวมากฝีมือ และภรรยาคนสวยของนักร้องดัง “บอย อนุวัฒน์” นั่นเอง
เรียกได้ว่าไม่ว่าจะลุคไหน มุมไหน ความสดใสและเสน่ห์ก็ยังคงชนะใจโซเชียลได้เสมอ เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์เบาๆ ที่อ่านแล้วอมยิ้มตามจริงๆ 💛