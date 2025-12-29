อลังการครบรอบ 5 ปี ลอตเตอรี่พลัส ใจป๋าทุ่มงบจัดงาน “สุขลิซึ่ม” พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ “แจ๊ค เดอะโกสท์” ท่ามกลางทัพคนดัง–อินฟลูฯ ร่วมยินดีแน่นงานพร้อมเซอร์ไพรส์ใหญ่!!

“ลอตเตอรี่พลัส” แพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์เอกชนชั้นนำของประเทศ
นำโดย “นอท–พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์” จัดฉลองครบรอบ 5 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ปีนี้จัดเต็มกว่าทุกปี อลังการกว่าทุกครั้ง ภายใต้คอนเซปต์“สุขลิซึ่ม” สะท้อนตัวตนแบรนด์ที่เติบโตกับความสุขของลูกค้า ยึดถือความจริงใจ และความถูกต้องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยขนของรางวัลมากมายมาแจกจุกๆ แจกกระหน่ำ พร้อมจัดเต็มกองทัพนักร้องดังมาเปิดมินิคอนเสิร์ตสร้างความบันเทิงด้วย ไม่ว่าจะเป็น ปาล์มมี่ , สิงโต นำโชค , SL Music , Bussaba Band และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงาน คือการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ “แจ๊ค เดอะโกสท์” อย่างเป็นทางการ โดยมี แจ๊ค แฟนฉัน และ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย พรีเซนเตอร์หลักคนเดิมมาร่วมสร้างสีสัน
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเหล่า ดาราคนดังและอินฟลูเอนเซอร์ ที่มาร่วมแสดงความยินดี อาทิ ต้นหอม–ศกุนตลา, รัศมีแข, ป๋อง–กพล, หนิง–ปัทมา, เจแปน–ภาณุพรรณ, weerap2000, ณเจต ติดเหน่อ, โจ๊ก ไอศกรีม, ฟางโกะ OK, กร bully bite, เอ๋ กำแพง, เติ้ล วัยรุ่นบางแสน, เอ็มพาเที่ยววัด และออฟฟิศติดมันส์ งานนี้ CEO นอท ใจป๋าของจริง ทำเซอร์ไพรส์เรียกเสียงฮือฮาคือการแจก “เหรียญดวงดีเนื้อทองคำแท้” รุ่นพิเศษ ที่ผ่านการปลุกเสกอย่างเข้มขลัง ทั้งหมด 55 รางวัล เพื่อฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 อย่างเป็นทางการ เซอร์ไพรส์ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น CEO นอท ยังประกาศเปิดตัว Big Project 3 ไลน์ธุรกิจใหม่ บนเวที ได้แก่ Mutoday แอปสายมูยุคใหม่, CheckinBooks ระบบจัดการและจองที่พักสำหรับผู้ประกอบการไทย และ Rizz Up เดทติ้งแอปรูปแบบใหม่ ที่พร้อมยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิตของคนยุคดิจิทัล
โดย “นอท–พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์” กล่าวว่า “สำหรับลอตเตอรี่พลัส ‘สุขลิซึ่ม’ ไม่ใช่แค่งานฉลอง แต่คือความเชื่อที่เราทำจริงมาตลอด 5 ปี เราอยากตอกย้ำว่าลอตเตอรี่พลัสคือ ‘พื้นที่รวมความสุข’ ของลูกค้า ของคนไทย ความแข็งแกร่งของเราคือความถูกต้อง ชัดเจนตรงไปตรงมา เราเชื่อในความถูกต้องและมุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า เพื่อเติมเต็มความหวังและสร้างความสุขที่คนไทยควรได้รับ อีกทั้งเรายังดูแลคนในองค์กรของเราเองให้มีความสุข ความสุขนั้นจะส่งต่อไปถึงลูกค้า และกระจายไปถึงคนรอบข้างได้ และวันนี้เมื่อองค์กรเราเข้มแข็ง เราจึงได้แตกไลน์ธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ได้แก่ Mutoday แอปพลิเคชันสายมู ที่จะมาสร้างคอมมูนิตี้ เพื่อเชื่อมโลกของความเชื่อและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน Checkin Books ระบบจัดการที่พักและจองตรง โดยทีมงานคนไทย เพื่อที่พักขนาดเล็ก-กลาง ทั่วไทยรองรับทุกการจองได้ทุก Social Media จัดการง่ายๆ ผ่านมือถือเครื่องเดียว ให้เจ้าของที่พัก ทำงานได้เป็นระบบ สะดวกสบาย และมีเวลาคืนกลับมาใช้ชีวิต รวมถึง Rizz Up เดทติ้งแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ได้พบกับประสบการณ์การออกเดทที่ดี ด้วยรูปแบบการ Matchแบบใหม่ ทำให้การออกไปเดทเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม ทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะลุยทำกันในปีหน้า เพื่อคุณภาพชีวิตและความสุขของคนไทยครับ และสำคัญที่สุดคือผมขอขอบคุณลูกค้า พาร์ทเนอร์ ทีมงาน และทุกคนที่ร่วมเดินทางมากับลอตเตอรี่พลัส ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้พวกเราก้าวมาถึงวันนี้ได้ และจากนี้เราพร้อมก้าวต่อไปด้วยกันครับ”