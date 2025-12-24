“บัว นลินทิพย์” ลัคกี้อินเลิฟ แอนด์ ลัคกี้อินเกม ! ส่งท้ายปีด้วยสองข่าวดีติดกัน

ช่วงนี้ดวงดาวทั้งเรื่องรักและเรื่องงานโคจรมาชนกันอย่างจัง ก็คงไม่เกินจริง สำหรับนางเอกมากฝีมือ “บัว นลินทิพย์” ที่กำลังอยู่ในโหมด ลัคกี้อินเลิฟ แอนด์ ลัคกี้อินเกม แบบตัวจริงเสียงจริง เพราะเพิ่งถูกแฟนหนุ่มนอกวงการอย่าง วิน วีระพันธ์ ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานในบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่ดูอบอุ่นสุดๆ ระหว่างที่ทั้งคู่ไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
แต่ความปังยังไม่หยุดแค่นั้น…ทันทีที่กลับถึงเมืองไทย ความสำเร็จในเส้นทางนักแสดงก็วิ่งเข้าชน เมื่อ “บัว” คว้ารางวัล นักแสดงนำหญิงเจ้าบทบาทยอดเยี่ยม จากผลงานซีรีส์ ปริศนาปมไหม ทางช่อง MONO29 จากเวที STAR INTERNATIONAL AWARD 2025 มาครองอย่างสง่างาม
งานประกาศรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ “โครงการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งปี 2025” เพื่อเชิดชูศิลปิน ดารา นักแสดง และผู้ทรงอิทธิพลทางสังคม ที่สร้างผลงานโดดเด่น สร้างแรงบันดาลใจ และยกระดับวงการบันเทิงไทยในเวทีนานาชาติ
สำหรับบทบาทใน ปริศนาปมไหม ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของ “บัว นลินทิพย์” กับการถ่ายทอดตัวละครที่เต็มไปด้วยมิติ อารมณ์ และพลังการแสดง จนได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งผู้ชมและคณะกรรมการ และกลายเป็นรางวัลที่ย้ำชัดว่า เธอไม่ได้มีดีแค่ลุคหวาน แต่ฝีมือก็เฉียบไม่แพ้ใคร
เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตลงล็อกทุกด้าน หัวใจก็มีเจ้าของ ถ้วยรางวัลก็มีชื่อ