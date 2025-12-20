“ฟรีน-เบคกี้” มูฟออนโดนโกงค่าตัว ลุยงานคู่ในฐานะนักแสดงอิสระ เตรียมเดินหน้าถ่ายซีรีส์ 4 Elements

“ฟรีน-เบคกี้” ควงคู่เปิดใจหลังผ่านมรสุมโกงค่าตัว ประกาศเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวในฐานะซีอีโอ พร้อมมูฟออนเดินหน้าทำงานคู่ต่อ ลุยถ่ายซีรีส์ 4 Elements ยืนยันความสัมพันธ์ยังแน่นแฟ้นเหมือนเดิม ให้แฟนคลับสบายใจ
ออกงานคู่กันในงาน Carrythe “Celeb” ration พร้อมเปิดตัวคอลเลกชั่น พิเศษ SHEEP X Monchhichi : The Celebration-Limited Edition ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สไตล์ บางกะปิ งานนี้แฟนๆ เฮโลมาให้กำลังใจคู่จิ้นยูริ “ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ” และ “เบคกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง” เหนียวแน่นเหมือนเดิม โดยทั้งคู่ได้เปิดใจถึงสภาพจิตใจหลังผ่านเรื่องๆ โดนโกงค่าตัวกับค่ายเก่าด้วย
เบคกี้ : “วันนี้บรรยากาศน่ารัก”
ฟรีน : “เป็นอีกเทศกาลที่ฟรีน-เบคกี้ก็ชอบ แฟนคลับก็ชอบ ทุกคนก็น่าจะชอบ เพราะใกล้ถึงวันที่เราจะได้พักผ่อน มีงานคู่บ่อยๆ ช่วงนี้ค่ะ”
เบคกี้ : “ชวนแฟนๆ มาหา ถ้าว่าง แฟนๆ ก็น่ารัก อบอุ่นเหมือนเดิม”
ฟรีน : “ดีใจที่เราเจอกันบ่อยๆ คิดถึงแฟนๆ อยากเจอหน้า อยากได้กำลังใจเหมือนกัน ก็ดีใจที่ได้เจอทุกครั้งค่ะ”
เผยสภาพจิตใจหลังผ่านเรื่องร้ายๆ ยังเอ็นจอยกับงานที่ต้องทำ มีชาเลนจ์ใหม่ๆ เยอะขึ้น
ฟรีน : “ปกติเนอะ ก็ใช้ชีวิตปกติ ทำงาน เอ็นจอยกับงานที่ต้องทำตอนนี้มากๆ ได้ทำอะไรที่ชาเลนจ์ใหม่ๆ เยอะขึ้นมากๆ จริงๆ เราคุยกันตลอด”
เบคกี้ : “บางทีก็ปรึกษาเรื่องงานใดๆ จะเป็นเวย์ยังไงดี คุยกันเยอะค่ะ”
ใช้คำว่านักแสดงอิสระได้เต็มปาก เปิดรับทุกโอกาส
ฟรีน : ฟรีนมีบริษัทตัวเองค่ะ SOLENN ENTERTAINMENT ตอนนี้ใช้คำว่านักแสดงอิสระได้ เพราะตอนนี้หนูก็เปิดรับทุกโอกาสที่เข้ามา ถ้ามีบทไหนน่าเล่น มีอะไรน่าลองก็ยินดีกับทุกๆ โอกาสอยู่แล้วค่ะ
เบคกี้ : “Becky Entertainment ก็เหมือนกันค่ะ เปิดรับทุกโอกาส เดี๋ยวคอยดูแหละว่าอันไหนน่าสนใจอันไหนน่าลอง ก็เปิดรับทุกโอกาส”
ฟรีน : “พอเป็นซีอีโอ ได้ลองทำก็เข้าใจมากขึ้นว่าแพตเทิร์นการทำงานมันก็หนักเหมือนกัน”
เบคกี้ : “แต่มีเอเนอร์จี้ ไดรฟ์ (พลังขับเคลื่อน) อยากทำให้สำเร็จ มันสนุก”
ฟรีน : “ได้ทำอะไรที่เราอยากทำ”
เตรียมกลับไปถ่ายซีรีส์ยูริ 4 Elements ต่อ
ฟรีน : “งานปีหน้าอุบไว้ แต่ก็มี 4 Elements”
เบคกี้ : “เดี๋ยวจะกลับไปถ่ายทำค่ะ กำลังหาคิวที่แมตซ์กันอยู่ แต่ละคนหาคิวยากตารางแน่นมาก ใกล้แล้วค่ะ เราก็ไปต่อค่ะ”
ฟรีน : “เป็นส่วนที่เราต้องรับผิดชอบ ก็ไปต่ออยู่แล้วค่ะกับโปรเจกต์ 4 Elements จริงๆ ต้นปีหน้าจะได้รับชมเรื่องแรก และถ่ายทำของพวกเราต่อด้วย ของพวกเราอยู่เรื่อง 3 เหลือไม่เยอะค่ะ ถ้าถามว่าติดอะไร ตอนนี้ไล่ทีละเรื่องค่ะ (ปัญหาก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำให้สะดุด?) จริงๆ ทางกองก็จัดการได้ดีมากๆ ค่ะ”
เรื่องคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย มูฟออนแล้ว
เบคกี้ : “ถ้าในส่วนหลังบ้าน ก็เคลียร์กันแล้วค่ะ เราถึงกลับไปทำงานได้ตามปกติ แต่เรื่องอื่นๆ เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะ”
ฟรีน : “ให้เป็นเรื่องของกฎหมายไปแล้วกันดีกว่า ถ้ากระบวนการไปถึงขั้นที่เรามาพูดได้อีกรอบ เรายินดีมากเลยค่ะ”
เบคกี้ : “ถามว่ารู้สึกยังไง เราทำงานแต่ไม่ได้เงิน มันก็มูลค่าสูงแหละ เราทำงานก็ควรได้รับสิ่งตอบแทน แต่ไม่เป็นไร เรามูฟออน แฟนๆ ก็ให้กำลังใจเราเยอะมาก”
ฟรีน : “ขอบคุณมากๆ ค่ะ จริงๆ น่าจะรู้อยู่แล้วว่าแฟนคลับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆ การเติบโตของหนู อยู่ข้างๆ เสมอ และอยากบอกทุกคนว่าไม่เป็นไร ฟรีนขอให้เชื่อมั่นในตัวพวกเราดีกว่า ว่าเราจะผ่านมันไปได้ด้วยดีเสมอค่ะ”
อนาคตงานคู่ก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้
ฟรีน : “ก็เป็นแบบนี้เลยค่ะ (หัวเราะ) เป็นปกติ เป็นฟรีน-เบค เราคุยกันตลอดอยู่แล้วว่าหลังจากนี้งานจะเป็นยังไง เราคุยกันเยอะขึ้นมากๆ เลย ก็เลยคิดว่าแฟนๆ น่าจะสบายใจได้อยู่แล้ว หลังจากที่มันเป็นแบบนี้ มันก็เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ค่ะงานคู่ก็เป็นประมาณนี้อยู่แล้ว ก็ฝากผลงานอีกหลายๆ ผลงานที่จะเกิดขึ้นปีหน้าด้วย แฟชั่น การแสดง ของเราทั้งสองคนเลย”