อนุทิน ให้ภาพรวมซีเกมส์เต็ม 10 ให้ 100 เพราะไทยเจ้าเหรียญทอง

“นายกอนุทิน” ให้กำลังบอลไทย ภาพรวมซีเกมส์เต็ม 10 ให้ 100 คะแนน เพราะครองเจ้าเหรียญทอง ชื่นชมพี่น้องคนไทยโชว์สปิริตและความมีอารยะด้านกีฬา ปรบมือให้กำลังใจกัมพูชาในพิธีเปิดซีเกมส์ที่ผ่านมา
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมามอบเหรียญรางวัลกีฬาสปีดสเก็ตติ้งซีเกมส์ ที่อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง โดยทีมสปีดสเก็ตไทยตลอด 2 วันทำผลงานคว้าได้ 6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
หลังการมอบเหรียญรางวัล นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนสายกีฬาเกี่ยวกับภาพรวมซีเกมส์ ว่า การแข่งขันก็เข้มข้น นักกีฬาทุกคนก็ปล่อยฝีมือมาอย่างเต็มที่ ซึ่งประเทศไทยโชคดีมีนักกีฬาที่มีวินัยสูง มีความเข้มแข็ง ทำให้เราได้เจ้าเหรียญทองของกีฬาซีเกมส์ ก็ขอแสดงความชื่นชมทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย บุคคลากรทุกคนที่ให้ความสนับสนุน สมาคมต่างๆ ต้องขอชื่นชม เต็ม 10 ให้ 100 คะแนนเลย
ส่วนการที่ฟุตบอลชายไทยพลาดเหรียญทอง นายอนุทิน กล่าวว่า กีฬามีแพ้มีชนะ ก็ไม่ได้หมายความว่าแพ้แล้วจะเสียกำลังใจ ก็ต้องเอาความพ่ายแพ้มาเป็นแรงบันดาลใจฝึกฝนให้มีความแข็งแกร่งกว่าเดิม เดี๋ยวก็ชนะ
ในเรื่องของพิธีเปิดนั้น เราก็พิสูจน์ให้เห็นว่าท่ามกลางเสียงติฉินนินทา แต่เราก็ผ่านมันไปได้อย่างเรียบร้อย และยังได้รับความมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด
ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่แสดงสปิริตมาอย่างเต็มที่ในพิธีเปิด ที่เป็นภาพที่ดีออกสู่สายตาคนทั่วโลก เพราะนักกีฬาจากประเทศกัมพูชาเดินขบวนพาเหรด ก็ปรบมือให้กำลังใจกัน มันแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอารยะทางด้านกีฬา ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทย