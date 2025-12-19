“Blessing Story EP10 – เสียงที่ไม่มีใครได้ยิน” อนิเมชั่นไทยสุดเดือดแห่งปี ที่กล้าถ่ายทอด ‘นรกในรั้วโรงเรียน’ อย่างตรงไปตรงมา!

วงการอนิเมชั่นไทยร้อนระอุส่งท้ายปี!
Blessing Studio เปิดตัวตอนสำคัญที่สุดของซีรีส์ “Blessing Story”—ตอนที่ 10: เสียงที่ไม่มีใครได้ยิน ตอนที่ถูกยกให้เป็น “จุดเปลี่ยนของเรื่อง” และเป็นงานที่ทีมงานรวมพลังสร้างระดับ Full Emotional Impact แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการอนิเมไทยอินดี้
ตอนนี้เล่าถึง ความเงียบงันของ "เด็กคนหนึ่ง" และ ระบบที่ทำให้เสียงร้องขอความช่วยเหลือ…ไม่มีใครได้ยิน ถ่ายทอดผ่านชีวิตของ “ลอว์น้อย” เด็กหนุ่มผู้ถูกบูลลี่จนถึงจุดแตกหักที่สุดในชีวิต—ก่อนที่เส้นทางไอดอลจะเริ่มต้นขึ้นอย่างที่แฟน ๆ รู้จัก
และสิ่งที่ทำให้ EP นี้เดือดยิ่งกว่า คือทัพนักพากย์ระดับแนวหน้า ที่มาร่วมถ่ายทอดความเจ็บปวดและความจริงของเด็กในรั้วโรงเรียนไทยแบบดิบสุด ตรงสุด และจริงสุด จนผู้ชมต่างบอกว่า “นี่คืออนิเมชั่นไทยที่มีชีวิตที่สุดในปีนี้”
CAST – ทีมพากย์ที่ฟาดกันเต็มลิมิต
คัตเตอร์ — ดร.พลัง โลกศิลป์ (คุณพลัง)
โอ๊ต — Dacapo 《ARP》
เท็ตสึยะ — พิทักษ์เสริม เฉลิมจักร (คุณต้อม Gladiuz KB)
กาย — พสุ หล่อเพ็ญศรี (พสุ Pasulo)
เบอร์ดี้ — Magnum 《ARP》
คุณแม่ลอว์น้อย — ศรีอาภา เรือนนาค (น้าผึ้ง)
ทุกเสียงพากย์ต่างต้องเผชิญบทบาทที่หนัก ดิบ และเสี่ยง ทำให้ตอนนี้อัดแน่นด้วยพลังอารมณ์ที่ “ไม่เผื่อทางรอดให้หัวใจคนดู”
EP10 – เสียงที่ไม่มีใครได้ยิน
ลิงก์รับชม: https://youtu.be/dSJu4Ozn2Sk
เบื้องหลังทีมพากย์: https://youtu.be/ROOmwXjfS3U
ฉาย: 30.11.2025
เวลา: 20.30 (GMT+7)
OFFICIAL LINKS
Blessing Story : https://bit.ly/4otT11b
readAwrite : https://bit.ly/4hRh8V3
WEBTOON : https://bit.ly/4972Dud
YouTube : http://bit.ly/3haEMyD
Twitter : @lawrenze_bless
Linktree : http://linktr.ee/lawrenzeblessing