สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) งาน Ranong The Iconic Journey “ระนอง เส้นทางแห่งอัตลักษณ์” ครั้งที่ 2

(วันที่ 18 ธ.ค. 68) เวลา 08.30น. ณ ห้องเมเปิ้ล 3 โรงแรมเมเปิ้ล บางนา กรุงเทพมหานคร โดย นางวิภารัตน์ ภูเก้าล้วน พาณิชย์จังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศ BIMSTEC และอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง
กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากหลายภาคส่วน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการจังหวัดระนอง รวมถึงผู้ซื้อจากภาคเอกชนจากต่างประเทศ Nepal และในประเทศ จังหวัดปทุมธานี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี ปราจีนบุรี และกรุงเทพฯ
นางวิภารัตน์ฯ ระบุว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดระนองกับผู้ประกอบการภาคกลาง เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะและเจรจากับผู้ซื้อโดยตรง ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการขยายช่องทางการตลาด สร้างเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ๆ และต่อยอดสู่ความร่วมมือทางการค้าในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเพื่อเสนอสินค้าที่มีศักยภาพ อาทิ สินค้าเกษตร เช่น กาแฟ โกโก้ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป ผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น งานแฮนด์เมด เครื่องประดับไข่มุก เครื่องแต่งกายจากผ้าปาเต๊ะ และแพ็กเกจการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ซื้อได้ทำความรู้จักและพิจารณาศักยภาพของสินค้าอย่างรอบด้าน พร้อมขอบคุณผู้ซื้อที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการพัฒนาสินค้าและต่อยอดโอกาสทางการค้าของจังหวัดระนอง
สำหรับกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) ครั้งนี้ จัดขึ้นทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online มีผู้ประกอบการจากจังหวัดระนองและภาคกลาง เข้าร่วมกว่า 50 ราย บรรยากาศการเจรจาจับคู่ธุรกิจเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยผู้ซื้อภาคเอกชนให้ความสนใจสอบถามข้อมูลสินค้า กระบวนการผลิต และเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้ คู่เจรจาที่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน
ภายในงานได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย เพื่อเป็นการยืนยันความตั้งใจและสร้างความเชื่อมันระหว่างคู่ค้าซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจร่วมกันในอนาคต