เพลงใหม่มาแรง “อ้อมกอดใกล้ฉัน” (Hug Near Me)” ซิงเกิ้ลใหม่วง Y2Z ติดท็อป20อันดับเพลงฮิตรายการT-POP STAGE

เป็นศิลปินน้องใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆ สำหรับศิลปิน T-POP วง Y2Z แห่งค่าย A BEAR DAY (อะแบร์เดย์) ในเครือ ข้าวสารเอ็นเตอร์เทรนเม้นท์ ที่ล่าสุดได้ส่งเพลงใหม่ต้อนรับหน้าหนาว ด้วยเพลงสุดน่ารัก ดีต่อใจกับเพลง “อ้อมกอดใกล้ฉัน (Hug Near Me)” แนวเพลง Funky disco pop สื่อให้เห็นความขี้เล่น สดใส น่ารัก และเป็นกันเอง และด้วยความน่ารักของเพลงนี้ เลยทำให้คว้าเพลงมาแรง ติดอันดับ Top20 เพลงฮิตรายการT-POP STAGE ช่องเวิร์คพอยด์23 ในอันดับที่16 ประจำสัปดาห์ที่49 ของปี2568 มาครองได้ตั้งแต่เพลงเพิ่งปล่อยไปได้เพียง 2 สัปดาห์
โดยเพลง “อ้อมกอดใกล้ฉัน” ได้7หนุ่มอย่าง “เจฟฟ์- จักริน เมืองสุข, กาโต้- พิสิษฐ์ ละมาต, ปอล์ล -วรพล เพชรโอภาส, บิ๊ก-วรพงษ์ อุดมกิจวิบูลย์ , สตางค์-นนทชา พัฒนโพธิกร, ริวริว-สหชัย ศรีสุขเจริญพร” และ “มอร์แกน- ศักรวัสส์ กิตติชัยการ” ” เป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงชนิดที่น่ารักสดใส ทำเอาผู้ฟังเคลิ้มไปตามๆกัน
ใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลง “อ้อมกอดใกล้ฉัน (Hug Near Me)” รีบไปฟังกันได้แล้ววันนี้ทางช่อง YouTube : A BEAR DAY ENTERTAINMENT และฟังเพลงได้ทุกช่องทาง Music Streaming หรือคลิกฟังได้ที่ลิ้งค์นี้เลย https://youtu.be/rpscYddsgYg?si=YbI1uvriuXWl3_7N