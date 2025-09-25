LH Bank ฉลองความสำเร็จแคมเปญ “แบงก์ที่ใช่ กับคนที่ชอบ” กับคอนเสิร์ต LH Bank x Nont Tanont Thank You Party ขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank จัดคอนเสิร์ต “LH BANK x NONT TANONT Thank You Party” เพื่อฉลองความสำเร็จแคมเปญ “แบงก์ที่ใช่ กับคนที่ชอบ” เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุน LH Bank ด้วยดีเสมอมา คอนเสิร์ตครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปิน T-Pop ชื่อดัง “นนท์ ธนนท์” มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองความสำเร็จในฐานะพรีเซ็นเตอร์ของธนาคาร พร้อมถ่ายทอดบทเพลงและโชว์สุดพิเศษ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ณ ห้อง Grand Ballroom ฟีนิกซ์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
LH Bank สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อขอบคุณลูกค้า และเพื่อส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ดีที่สุดผ่านแอปพลิเคชัน LHB You ไลฟ์สไตล์แบงก์กิ้งที่รู้ใจคุณ