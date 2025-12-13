เดือด! “เสธ.ดอลล่าร์” ฟาด “ทรัมป์” มันไม่ใช่พ่อเรา จวกนักการเมือง หยุดเห่า แล้วสามัคคีกัน

เป็นข้อความที่โพสต์แทนใจคนไทยในตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับอินสตาแกรม “เสธ.ดอลล่าร์” หรือ “พลตรี พัชร รัตตกุล” สามีของ “คุณหญิงบัว” ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ยุคล หรือชื่อเดิม “คุณหญิงแมงมุม” ซึ่งในขณะที่เหตุการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชากำลังตึงเครียด ด้านนักการเมืองก็ออกมาฟาดฝีปากกันไม่หยุด โดยเสธ.ดอลล่าร์ลั่น หยุดเห่า!
“หยุดเห่าแล้วสามัคคีกัน อย่าเอาเอกราชอธิปไตยของชาติมาเล่นขายของ ชนะแล้วมึงจะกลับไปเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ตามสบาย”
พร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่า “ความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในวินาทีนี้ การเมืองหยุดไว้ก่อน ไม่ถูกใจไม่เป็นไร แต่เราต้องศรัทธาและมีความเชื่อมั่นในตัวผู้นำรัฐบาลและกองทัพ สนับสนุนทุกวิถีทางให้เขาสำเร็จภารกิจ เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยและความสงบสุขของมวลมนุษย์ไม่ว่าชาติไหนก็ตาม คนไทยเป็นคนรักชาติชาติ รักสงบ เราไม่เคยต้องการรุกรานใคร แต่เราจะยอมให้ใครมารุกรานเราได้ ดังนั้นเมื่อไม่สามารถใช้เหตุผลได้ก็จำเป็นต้องใช้ในกำลัง เพื่อให้การสร้างสันติสุขเกิดขึ้น ก่อนที่จะมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายไปมากกว่านี้ (delivering peace through strength) แล้วไอ้ Trump มันไม่ใช่พ่อเรา ไม่ต้องไปฟังมันมาก ไอ้นี่คิดเพื่อตัวเองอย่างเดียว ยอมอดดีกว่าเสียศักดิ์ศรี 🇹🇭”