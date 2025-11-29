“ณ จิรัฏฐ์ – ชาช่า ชัญญา” วิวาห์หรู รวมใจสองตระกูลโค้ก “ไทยน้ำทิพย์–หาดทิพย์” อบอวลด้วยรัก อบอุ่นด้วยรอยยิ้ม สมมงวิวาห์แห่งปี

อบอวลไปด้วยความสุขและรอยยิ้มสำหรับงานวิวาห์ของคู่รักจากสองตระกูลดัง “คุณ ณ จิรัฏฐ์ บุญสูง”ทายาทคนโตของ คุณแอ๋ ฤาชุตา บุญสูง และ คุณเอก วัฒนชัย อนุรัฐพันธ์ แห่งตระกูลไทยน้ำทิพย์ ผู้ผลิตและจำหน่ายโค้กใน 62 จังหวัดทั่วประเทศ กับ “คุณชาช่า ชัญญา จีระพันธุ์ (รัตตกุล)” บุตรสาวคนสวยของ คุณปริยา และ คุณอภิชาติ จีระพันธุ์ แห่งตระกูลหาดทิพย์ ผู้ผลิตและจำหน่ายโค้กใน 14 จังหวัดภาคใต้
พิธีหมั้นและพิธีมงคลสมรสของทั้งคู่จัดขึ้นที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล โดยครอบครัวฝ่ายเจ้าบ่าวมีกิมมิคเก๋ ๆ ด้วยการยกขบวนขันหมากล่องเรือมาขึ้นที่ท่าเรือโรงแรมเพื่อสู่ขอเจ้าสาวท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นและสนุกสนาน
ส่วนสถานที่จัดงานครั้งนี้ก็ได้รับการเนรมิตให้เป็นสวนดอกไม้โทนสีขาวนวลหรูที่ดูสดชื่นและเบิกบาน เพื่อเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวบ่าวสาวและแขกที่มีร่วมงาน
พิธีการสำคัญได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธี และมีแขกคนสำคัญจากแวดวงสังคมและธุรกิจพร้อมใจกันมาอวยพรให้กับการเริ่มต้นชีวิตคู่ของบ่าวสาวกันอย่างคับคั่ง อาทิ ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ คุณหญิงทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา คุณสนั่น อังอุบลกุล คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล พล.ต.พัชร รัตตกุล ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ยุคล รัตตกุล พล.อ.วินัย ภัททิยกุล ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย คุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณ คุณทยา ทีปสุวรรณ และ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
งานนี้มีอีกหนึ่งโมเมนต์ประทับใจเมื่อครอบครัวเจ้าบ่าวได้เซอร์ไพรส์เจ้าสาวด้วยการเชิญ ป๊อด ธนชัย อุชชิน มาร้องเพลงรักคุณเข้าอีกแล้ว เพื่อต้อนรับเจ้าสาวในฐานะสมาชิกใหม่ของครอบครัว
สำหรับงานเลี้ยงจัดขึ้นที่ LA CHAPELLE BANGKOK ซึ่งทุกมุมของงานได้รับการออกแบบอย่างประณีต ทั้งแสง สี ดนตรี ดอกไม้ และอาหาร เพื่อให้ทุกช่วงเวลาในค่ำคืนนี้พิเศษที่สุด ภายในงานเต็มไปด้วยแขกคนพิเศษและเพื่อนสนิทของบ่าวสาวที่มาร่วมแสดงความยินดี ซึ่งบรรยากาศในงานเลี้ยงก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีกิจกรรมและเกมที่เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม ก่อนจะต่อเนื่องสู่ After Party สุดโรแมนติกที่เติมเต็มความประทับใจด้วยบทเพลงรักจากศิลปินชื่อดังทั้ง ดา เอ็นโดรฟิน บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ บอย พีชเมคเกอร์ และ โต้งทูพี
เรียกได้ว่าเป็นงานที่มีทั้งความอบอุ่นและหรูหราในเวลาเดียวกัน สมฐานะงานวิวาห์แห่งปีที่หลายคนรอคอย เพราะอยากเห็นสองตระกูลโค้กดองเป็นทองแผ่นเดียวกันมานานแล้ว